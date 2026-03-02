Alejandra Rubio explota contra Antonio Rossi: "Se le ve el plumero, es el odiador número 1 de mi familia"

Alejandra Rubio afirmó que el representante de Laura Matamoros y la propia influencer llamaron a Antonio Rossi antes de la entrevista para pedirle que se mostrara a favor de su postura, una revelación que, según la colaboradora, casi llevó al periodista a alinearse con Carlo Costanzia tras conocer su versión de la disputa familiar. Según informó el medio, estas declaraciones forman parte del conflicto que escaló después de que Rubio desmintiera públicamente las palabras del periodista, quien había afirmado poseer pruebas de que la hija de Terelu Campos mintió acerca de la discusión entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros.

De acuerdo con el relato publicado en la prensa, el viernes pasado Carlo Costanzia participó en el programa ‘¡De Viernes!’ para exponer su versión sobre el enfrentamiento con Laura Matamoros. Durante esa emisión, Antonio Rossi indicó que Alejandra Rubio le había confesado durante un corte publicitario en 'El tiempo justo' que se encontraba al teléfono mientras ocurría la discusión entre los primos, y que podría demostrar que la influencer dio información falsa sobre la supuesta coacción y amenazas de Costanzia hacia Laura Matamoros. Esta aseveración derivó en que Rubio entrara en directo para rectificar los hechos y defender su versión.

Según publicó el medio, Rubio negó categóricamente la versión ofrecida por Rossi, subrayando que durante la conversación privada sólo le transmitió que ella hablaba con Carlo Costanzia cuando él se topó con Laura Matamoros, pero que en ningún momento actuó como testigo del diálogo entre ambos. Alejandra aseguró: “Lo que le dije a Rossi fue mi verdad sobre lo que experimenté, y las consecuencias de que él tergiverse mis palabras…” La colaboradora también pidió detener las acusaciones hacia Carlo Costanzia por una supuesta persecución a Laura Matamoros, afirmando que se trata de “un delito muy grave”.

El medio consignó que este cruce de versiones ha generado dudas entre los presentes en el programa acerca de la credibilidad de Rubio, lo que llevó a Patricia Pardo a cuestionar la postura de la colaboradora y a defender la profesionalidad de Antonio Rossi. Pardo expresó que considera a Rossi un profesional intachable y puso en tela de juicio el relato de Alejandra, lo que hizo que la discusión tomara un tono más tenso en el plató.

Durante el debate televisivo, Alejandra Rubio enfatizó que siempre ha expuesto su verdad y que, si tuviera algo que ocultar, nunca lo habría compartido con Rossi o con el resto del equipo. Declaró: “Yo trabajo aquí hace tiempo, si no quiero que se sepa algo no lo digo. Ya sabemos cómo funciona esto.” También manifestó su descontento ante la defensa de Rossi por parte de sus compañeros, especialmente cuando Patricia Pardo insistió en la integridad del periodista y en su falta de interés personal en el conflicto familiar.

La tensión subió cuando Alejandra Rubio calificó a Antonio Rossi como “el odiador número 1 de mi familia”, argumentando que, según su percepción, el colaborador tiende a hablar negativamente de ella y de su madre, Terelu Campos, y criticó la falta de respeto del periodista hacia su entorno familiar. Según reportó el medio, Rubio manifestó: “Siempre va en nuestra contra. Dice todo lo malo mío, a mi madre no le tiene respeto ninguno...”.

La colaboradora añadió que la interpretación de la conversación por parte de Rossi es incorrecta y que, en la secuencia de hechos, no era posible que permaneciera al teléfono con Carlo Costanzia mientras él hablaba con su prima Laura, reiterando: “¿En qué momento va a estar Carlo conmigo al teléfono mientras tiene una conversación con su prima?”

Durante el transcurso del programa, se mencionó también que otras personas estuvieron presentes durante la supuesta conversación, incluidos Marta López y Sandra Aladro, a quienes Rubio instó a compartir su versión para esclarecer los hechos. Además, la colaboradora sugirió que detrás de la actitud de Laura Matamoros habría intereses económicos, mencionando que "Laura ha montado todo esto por dinero, porque tiene problemas de dinero”.

Patricia Pardo defendió a Rossi al recalcar que él es periodista y que sería ilógico que tergiversara la información para beneficio propio. Esta afirmación intensificó el malestar de Rubio, quien sintió que sus compañeros no le concedían el beneficio de la duda. Rubió declaró: “Me estás atacando a mí y no me estás dando el beneficio de la duda, estás creyendo a esta persona en vez de cuestionar que lo que yo digo es así porque no estaba solo Antonio, había más gente delante”.

Según detalló el medio, este nuevo episodio incrementa la tensión mediática en torno a Alejandra Rubio, quien deberá enfrentar nuevamente a Antonio Rossi en una próxima emisión de 'El tiempo justo' para esclarecer frente a las cámaras cuál de sus versiones se ajusta a la realidad de los hechos ocurridos entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros.