Lara Álvarez, ilusionada de nuevo: "Ya me hablan los ojos"

Según relató la presentadora, después de su última experiencia al frente de un formato televisivo, ha optado por enfocarse en retos profesionales novedosos y desconoce si volverá a involucrarse en su vida sentimental en un futuro próximo. En una reciente intervención, Lara Álvarez expresó su satisfacción por enfrentar una etapa diferente tras varios años fuera de la televisión, destacando las nuevas emociones que implica para ella su regreso laboral.

Tal como publicó el medio que difundió la noticia, la comunicadora asturiana se integrará a un programa de televisión en una cadena que ya conoce, ya que allí vivió una etapa prolongada de su carrera. Lara Álvarez compartió que se siente agradecida por esta oportunidad y subrayó que afronta el nuevo proyecto profesional con entusiasmo. Se trata de "El desafío", un formato considerado ajeno a sus anteriores trabajos televisivos, donde será uno de los principales fichajes de la séptima temporada. “Estoy disfrutando de algo desconocido después de tanto tiempo haciendo tele”, explicó la presentadora, según informó la fuente.

Durante los últimos años, Álvarez se desempeñó como conductora de conexiones en directo desde Honduras para un reality de supervivencia, posición que ocupó durante siete temporadas consecutivas. Su regreso coincide con la próxima incorporación de María Lamela, su sucesora en aquel espacio. Al respecto, la presentadora afirmó que Lamela no requiere de consejos dado su nivel de experiencia y profesionalismo. “No necesita consejos porque es una profesional como la copa de un pino”, comentó Álvarez, añadiendo sobre Lamela: “Creo que María, que es una aventurera nata lo va a gozar”.

En su descripción del presente, la asturiana agregó que experimenta una “nueva ilusión” y una “nueva emoción”, señalando cambios en su vivencia laboral que influyen de manera positiva en su estado personal. Al ser consultada sobre si anticipa la posibilidad de iniciar una relación sentimental luego de su reciente ruptura con Perico Durán, Álvarez optó por no hacer comentarios ante la prensa.

