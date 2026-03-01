La UE pide "máxima contención" en Irán y aboga por la desescalada

Las advertencias sobre el riesgo de una escalada armada en Oriente Próximo han sido centrales en el reciente Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. En particular, los ministros europeos han enfatizado que cualquier agravamiento del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel podría extender sus efectos más allá de la región, con consecuencias de alcance económico global y difícil pronóstico. En ese contexto, han señalado la importancia de prevenir el cierre del estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio marítimo internacional y esencial para la estabilidad de los mercados energéticos. De acuerdo con el medio que reportó los hechos, tras la sesión extraordinaria celebrada por el bloque comunitario, los cancilleres subrayaron su preocupación y llamaron a la “máxima contención” a todas las partes implicadas en la crisis.

Según consignó la fuente original, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE resaltaron la necesidad de tomar medidas orientadas hacia la desescalada de tensiones en la región, y advirtieron sobre los daños gravísimos que un conflicto abierto podría causar tanto para Oriente Próximo como para Europa y, potencialmente, a escala internacional. Los representantes diplomáticos remarcaron que se deben evitar acciones provocadoras que puedan desembocar en hostilidades mayores, y urgieron a Irán a cesar cualquier iniciativa que pueda poner en peligro a la población civil, insistiendo en el respeto pleno al derecho internacional, incluido el derecho humanitario y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Tras la reunión extraordinaria del Consejo, los jefes de la diplomacia europea expresaron que “Oriente Próximo tiene mucho que perder en una guerra abierta” y se comprometieron a continuar respaldando todas las iniciativas diplomáticas que busquen reducir la tensión y avanzar hacia una solución permanente. Según detalló el medio informativo, la Unión Europea se mostró dispuesta a asumir un papel activo para restaurar la seguridad y la estabilidad regional y evitar que Irán tenga acceso a armamento nuclear. Los cancilleres insistieron en que la desescalada es prioritaria para impedir que la crisis se extienda y cause perjuicios de gran alcance, especialmente en los sectores económico y comercial.

En cuanto a los ataques que Irán ha lanzado contra países vecinos, los ministros europeos los tildaron de “inexcusables”, denunciando el carácter indiscriminado de esos actos y mostrando su apoyo a las naciones afectadas. El medio original reportó que los cancilleres instaron a Teherán a abstenerse de ataques militares sin distinción y reiteraron la llamada a la protección de civiles en todo momento, tal como dictan los tratados internacionales.

A la vez, los ministros fijaron postura en torno a la amenaza de cerrar el paso por el estrecho de Ormuz, una vía marítima de alto valor estratégico que conecta el golfo Pérsico con el resto del mundo. Subrayaron que la preservación de la seguridad marítima y la garantía de la libertad de navegación constituyen “cuestiones de la mayor importancia”. Según publicó el medio, la interrupción del flujo marítimo a través de este corredor tendría repercusiones inmediatas para el comercio global y el abastecimiento energético, motivo por el cual la UE ha solicitado a Irán abstenerse de adoptar medidas que comprometan estas rutas críticas.

El contenido del informe detalla también que los ministros europeos exigieron una cooperación plena de Irán con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Reclaman a Teherán el estricto cumplimiento de las obligaciones derivadas tanto del Tratado de No Proliferación Nuclear como del Acuerdo Integral de Salvaguardias. “La seguridad nuclear es una prioridad crítica”, recalcaron los cancilleres, insistiendo en la importancia del monitoreo internacional y la transparencia en las actividades nucleares de Irán.

En materia de sanciones, la UE aprobó un paquete de medidas restrictivas en respuesta a diversos factores, como la violencia ejercida durante las protestas internas, los proyectos misilísticos y nucleares, y el respaldo de Teherán a grupos armados en Oriente Próximo. Según informó el medio, los ministros reiteraron su solidaridad con la sociedad iraní, así como el apoyo a sus demandas de pleno respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los responsables de la política exterior europea han reafirmado además que continuarán protegiendo la seguridad e intereses de la Unión Europea. El medio consignó que no se descartan nuevas sanciones si la situación lo requiere. Las autoridades del bloque indicaron también que se han tomado pasos para reforzar la protección de los ciudadanos europeos en Oriente Próximo, contemplando la activación del Mecanismo de Protección Civil de la UE en caso de que las circunstancias lo exijan.

De acuerdo con el reporte, los cancilleres remarcaron que toda respuesta europea buscará proteger tanto la estabilidad regional como el curso del comercio internacional, en especial manteniendo abiertas las rutas marítimas estratégicas. Al mismo tiempo, la UE seguirá promoviendo las gestiones diplomáticas junto a socios internacionales para evitar la proliferación nuclear y restaurar las condiciones de seguridad en Medio Oriente.