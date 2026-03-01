La Guardia Revolucionaria lanza cuatro misiles contra el portaaeronaves estadounidense 'Abraham Lincoln'

Tras el anuncio de que la Guardia Revolucionaria consideraba entrar en una "nueva fase" de respuesta, las Fuerzas Armadas de Irán informaron el domingo el lanzamiento de cuatro misiles balísticos dirigidos al portaaviones nuclear estadounidense 'USS Abraham Lincoln'. Según publicó la agencia correspondiente, hasta el momento no existen reportes oficiales sobre daños en la nave o víctimas derivadas del ataque.

De acuerdo con la información de la Guardia Revolucionaria, este lanzamiento se realizó en respuesta directa a lo que denominaron “acciones arrogantes y ataque de los enemigos estadounidenses y sionistas”. Así lo comunicó la institución castrense mediante un comunicado recogido por varios medios, en el que estipularon que la ofensiva se dirigió específicamente contra el portaaeronaves 'Abraham Lincoln', un buque insignia de la marina estadounidense.

Tal como detalló la fuente original, el comunicado castrense iraní subrayó que las operaciones entraban en una etapa diferente, mencionando que “la tierra y el mar se convertirán en el cementerio de los agresores terroristas”. Con este discurso, Irán envía un mensaje directo a Estados Unidos y a Israel en el contexto de recientes enfrentamientos atribuidos a ambas fuerzas militares en la región.

El 'USS Abraham Lincoln', identificado como una de las principales naves de proyección de poder militar de la flota estadounidense, pertenece a la clase Nimitz y funciona con energía nuclear. El portaviones, lanzado al servicio en 1988, normalmente se despliega en el océano Pacífico, aunque su historial operativo incluye participación en misiones como la invasión de Irak y actualmente se encuentra desplazado en aguas del golfo Pérsico. El medio consigna que, en este escenario, el portaaeronaves representa una herramienta clave para el despliegue de aviones de combate de Estados Unidos en el área.

Las tensiones entre Irán y las fuerzas de Estados Unidos e Israel han ido en aumento en las últimas semanas, con acusaciones cruzadas sobre acciones militares y operaciones encubiertas. Según reportó la fuente original, la decisión de la Guardia Revolucionaria de atacar un objetivo de alto perfil como el 'USS Abraham Lincoln' pretende constituir una represalia proporcional a los incidentes recientes en la región. En el comunicado citado por el medio, la fuerza armada iraní reiteró su disposición a intensificar las respuestas si se repiten los ataques por parte de las fuerzas estadounidenses o israelíes.

Hasta la publicación del reporte, no se habían emitido declaraciones desde las autoridades militares estadounidenses sobre las posibles consecuencias del lanzamiento de misiles por parte de Irán. El seguimiento por parte de medios internacionales continuaba centrado en la región del golfo Pérsico, donde la presencia militar estadounidense ha sido motivo de tensiones recurrentes con la República Islámica.

El carácter estratégico del portaaviones nuclear acentúa el nivel de la acción iraní, al seleccionar uno de los activos más relevantes para la proyección militar de Estados Unidos fuera de su territorio continental. El incidente se suma a una serie de acontecimientos recientes en los que el intercambio de ataques y amenazas entre Irán, Estados Unidos e Israel ha contribuido a elevar la inestabilidad regional, tal como reportó el medio de origen.

Fuentes castrenses iraníes remarcaron en sus declaraciones la intención de “dar una respuesta calculada y directa a cualquier ataque en territorio o intereses nacionales”, de acuerdo a lo recogido por la publicación de referencia. La información sobre el resultado del ataque seguía en desarrollo, mientras funcionarios y analistas internacionales analizaban la posible escalada en el marco de la interacción creciente entre los actores involucrados.