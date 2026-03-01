El Sevilla pagará a sus aficionados la entrada del derbi en La Cartuja por "las dificultades padecidas"

El Sevilla FC señaló que, en los próximos días, informará a sus seguidores sobre el proceso para la devolución del coste de las entradas del derbi jugado ante el Real Betis en el Estadio de La Cartuja. De acuerdo con el comunicado oficial citado por el club este domingo, la dirección decidió asumir el pago de las localidades en compensación por las “dificultades padecidas” por la afición desplazada a ese recinto para el partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports, según publicó el propio Sevilla FC.

El club explicó en la nota recogida por el medio que los hinchas sevillistas enfrentaron “incidencias impropias” durante el encuentro con su rival de ciudad, que finalizó con empate 2-2 tras un primer tiempo donde el Sevilla llegó a perder por dos goles. Ante esta situación, la directiva valoró el comportamiento y el apoyo de sus seguidores, a quienes calificó como merecedores de esta medida de compensación económica, tal como detalló el comunicado difundido la noche del domingo por la entidad.

Según informó el Sevilla FC, la crítica por parte de los asistentes se centró en el malestar vivido en las instalaciones del Estadio de La Cartuja, un recinto diferente al habitual Sánchez-Pizjuán y que acogió este enfrentamiento especial derivado de circunstancias particulares de calendario y logística. El club remarcó que comprendía la magnitud de las dificultades soportadas por los suyos y reiteró el reconocimiento a su respaldo incondicional acudiendo al partido.

La compensación, según consignó el Sevilla FC, se implementará mediante el reembolso íntegro del precio de las entradas abonadas por quienes asistieron oficialmente al evento representando los colores rojiblancos. El mensaje del club destacó la importancia de comunicar con claridad en los días siguientes cuál será el trámite específico para que los hinchas puedan recuperar su gasto. Además, la entidad definió la decisión como una respuesta concreta a la preocupación expresada por muchos de los afectados, que trasladaron sus quejas durante y después del encuentro a través de vías oficiales y redes sociales.

Durante la jornada 26 del campeonato, el duelo entre Sevilla y Real Betis generó atención adicional tanto por el resultado deportivo como por las condiciones logísticas del partido. Según indicó el club en su nota, las “incidencias impropias” alteraron la experiencia de numerosos espectadores, lo que impulsó la determinación de restituir el coste de sus entradas. La dirección sevillista subrayó la voluntad de reparar, hasta donde le es posible, el malestar ocasionado y, al mismo tiempo, agradeció explícitamente la lealtad de la afición.

En el comunicado difundido por el club y recogido en diferentes plataformas, el Sevilla insistió en su disposición a mantener informados a sus seguidores acerca del procedimiento en próximos anuncios. El club aprovechó también para destacar que este tipo de medidas forman parte de una política de atención al aficionado, especialmente en circunstancias consideradas desfavorables o excepcionales.

La noticia sobre la devolución del importe de las localidades ha tenido repercusión tanto en el entorno del club como en la opinión pública vinculada al fútbol sevillano. El proceso se articulará en los próximos días de acuerdo a los detalles que dará a conocer la institución, tal como reportó el Sevilla FC en su información oficial sobre la medida aprobada tras el derbi vivido en La Cartuja.