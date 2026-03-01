El hijo del sah ve en la muerte de Jamenei un paso hacia futuro libre y prevé el fracaso de cualquier sucesor

Reza Pahlavi, hijo mayor del depuesto sah de Irán, declaró que cualquier sucesión tras la muerte de Alí Jamenei carecerá de legitimidad y sostuvo que sus posibles continuadores enfrentan un rechazo social amplio. Pahlavi afirmó, de acuerdo con lo publicado por el medio Europa Press, que el fallecimiento del líder religioso y político marca un punto de inflexión en la historia contemporánea de Irán, abriendo la posibilidad de una transición nacional y advirtiendo sobre el colapso del sistema actual. El primogénito del sah instó a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad a sumarse al pueblo y facilitar un traspaso pacífico hacia un futuro democrático y libre, proclamando el inicio de una etapa que podría derivar en una transformación profunda del país.

Según informó Europa Press, Reza Pahlavi sostuvo que la República Islámica llega a su término con la muerte de Jamenei, manifestando en redes sociales que el líder supremo fue responsable de la muerte de decenas de miles de iraníes y que, tras su desaparición, el régimen será prontamente relegado al pasado. En ese contexto, lanzó un llamado urgente a las fuerzas estatales para que aseguren una transición ordenada y eviten apoyar intentos de continuidad en el sistema vigente. Pahlavi remarcó que cualquier individuo que intente suceder a Jamenei resultará deslegitimado y quedará asociado con los crímenes atribuidos al régimen.

El medio Europa Press consignó que Reza Pahlavi extendió un mensaje dirigido a la ciudadanía iraní, alentando la movilización popular como vía colectiva para lograr la victoria final. En sus palabras: “Juntos, unidos y firmes, lograremos la victoria final y celebraremos la libertad de Irán en toda nuestra querida patria”, enfatizando que la travesía hacia una transformación nacional apenas comienza con este suceso y que el desenlace dependerá de la firmeza y la unidad del pueblo iraní.

En sus declaraciones, difundidas y detalladas por Europa Press, Pahlavi agradeció de forma explícita al presidente estadounidense Donald Trump. Para el hijo del sah, la postura pública de Trump acercó a Irán a lo que denominó “la hora de la libertad”. Consideró fundamental la elaboración de una nueva constitución que daría paso a elecciones supervisadas internacionalmente, reflejando su visión de un Irán renovado y democrático. Al reseñar en una columna para 'The Washington Post', Pahlavi recordó el llamado de Trump al pueblo iraní, en el que afirmó: “la hora de su libertad está cerca” y agradeció que esas palabras dieran vigor a quienes buscan un cambio en el país.

Europa Press detalló que Reza Pahlavi reconoció la “claridad moral y la acción decisiva” de Trump por la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, además de afirmar que la población iraní ha esperado durante años el apoyo del entorno internacional. En su perspectiva, el respaldo explícito de Washington transmite a la ciudadanía iraní la sensación de que no están solos en este proceso de cambio.

El primogénito del sah aseveró, según el citado medio, que la responsabilidad de forjar la victoria recae en el pueblo iraní, más allá de los apoyos externos como Estados Unidos o Israel. Anticipó que, una vez superada la actual estructura política, Irán retomaría relaciones amistosas y de colaboración con Estados Unidos, lo que a su juicio podría marcar el inicio de una etapa de paz, cooperación y prosperidad para la región. Pahlavi también expresó la expectativa de que un nuevo Irán democrático pueda influir en la redefinición de relaciones regionales, fomentando la cooperación y reduciendo la conflictividad, especialmente entre Irán, Israel y los países árabes.

Por otro lado, Europa Press preservó fragmentos de las declaraciones de Donald Trump, quien anunció la muerte de Jamenei poco después de que Estados Unidos y fuerzas israelíes lanzaran una ofensiva aérea sobre posiciones consideradas clave en Teherán. Washington declaró que el propósito de la operación era provocar un cambio en el régimen y desmantelar la infraestructura de seguridad oficial. Trump sostuvo que la acción buscó eliminar amenazas para Estados Unidos y sus aliados en la región, y aseguró a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes la posibilidad de inmunidad si optan por rendirse ahora.

La operación, según consignó Europa Press, incluyó centenares de bombardeos sobre instalaciones militares y nucleares en Irán. Mientras tanto, las autoridades iraníes calificaron estos acontecimientos como una violación a la soberanía nacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas, denunciando los ataques como una “agresión militar criminal”. En respuesta, Irán ejecutó ataques de represalia contra bases militares estadounidenses situadas en distintos países del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

El contexto inmediato al ataque mostraba a Teherán involucrado en negociaciones con Washington sobre su programa nuclear, según informó el medio Europa Press. Esta coyuntura se vio abruptamente alterada por la acción militar conjunta entre Estados Unidos e Israel, cuyo objetivo declarado era forzar la salida de la actual estructura política iraní y facilitar una transición de poder. Con la sucesión abierta tras la muerte de Jamenei, tanto la dirigencia como la sociedad iraní enfrentan un escenario incierto y el llamado de diversas figuras, entre ellas Reza Pahlavi, a un cambio profundo en la gobernabilidad del país.

Europa Press citó además declaraciones de Pahlavi solicitando apoyo sostenido tanto de la comunidad estadounidense como de la internacional para reconocer un eventual gobierno de transición en Irán, cuando se conforme. En ese sentido, el llamado se extiende a mantener la disposición internacional para respaldar el proceso político que se derive de la coyuntura actual, enfatizando la legitimidad de un nuevo liderazgo surgido de la voluntad popular y no de la continuidad del sistema precedente.

La ofensiva militar y el fallecimiento del líder supremo Jamenei generan interrogantes inmediatos sobre la estabilidad interna, la reacción del aparato de seguridad y las posibles alianzas regionales y externas que entrarán en juego. En este escenario, la postura de Reza Pahlavi y su llamado al cambio político recibe atención tanto dentro de Irán como en el entorno diplomático internacional, según el seguimiento realizado por Europa Press.