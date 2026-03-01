(Crónica) El Arsenal tira de pizarra y David Raya contra el Chelsea

La intervención de David Raya en los minutos finales resultó decisiva para asegurar el triunfo del Arsenal. El guardameta español protagonizó una atajada determinante ante un disparo de Alejandro Garnacho durante el tiempo añadido, justo cuando la presión del Chelsea adquirió mayor intensidad a pesar de su desventaja numérica. Este hecho permitió que el conjunto dirigido por Mikel Arteta conservara la victoria y ampliara su distancia en la cima de la Premier League.

Según reportó Europa Press, el Arsenal se impuso al Chelsea por 2-1 este domingo en el Emirates Stadium, dentro de la jornada 28 de la competición inglesa. Con este resultado, los 'gunners' incrementaron a cinco puntos su ventaja sobre el Manchester City, aunque tienen un partido más disputado. Este triunfo llegó después de haber ganado el derbi contra el Tottenham la semana anterior, lo que consolida el rendimiento del equipo en una etapa clave del calendario.

El medio Europa Press detalló que ambos goles del Arsenal nacieron en jugadas a balón parado, producto de una táctica estudiada desde el banquillo de Arteta. William Saliba y Jurrien Timber aprovecharon sendos saques de esquina para marcar los goles locales, desatando la celebración en el Emirates Stadium. El Chelsea logró igualar momentáneamente también desde un córner antes del descanso, lo que mantuvo el encuentro en vilo hasta la segunda mitad.

En la parte final del partido, la expulsión de Pedro Neto por doble amarilla dejó al Chelsea con diez jugadores en el campo. Pese a esta desventaja, el equipo dirigido por Maurizio Pochettino generó ocasiones y obligó al Arsenal a defender con intensidad. Fue en ese contexto donde la intervención de David Raya cobró relevancia, evitando el empate cuando quedaban pocos minutos para el final. Este resultado relega al Chelsea a la sexta posición de la tabla, complicando sus aspiraciones europeas.

Europa Press también indicó que, en otros partidos de la jornada, el Manchester United consiguió remontar frente al Crystal Palace para ascender a la tercera plaza. A pesar de que Maxence Lacroix adelantó al Palace e incluso fue expulsado tras cometer un penalti alrededor del minuto 60, el United supo aprovechar la superioridad numérica. Bruno Fernandes igualó el marcador desde los once metros y Benjamin Sesko concretó el 2-1 definitivo. Con este triunfo, los 'red devils' igualan en puntos al Aston Villa (51) en una cerrada lucha por los puestos de Liga de Campeones, en la que también participan Liverpool (48) y Chelsea (45).

Europa Press consignó además la prolongada crisis del Tottenham, que acumula diez partidos consecutivos sin conseguir la victoria en Premier League. Bajo la dirección de Igor Tudor, el conjunto londinense cayó ante el Fulham por 2-0, producto de los goles de Harry Wilson y Alex Iwobi en la primera parte. Esta derrota mantiene a los 'Spurs' tan solo cuatro puntos por encima de los puestos de descenso, lo que aleja al equipo de las posiciones europeas y genera un clima de incertidumbre antes de su enfrentamiento con el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones.

En cuanto al desarrollo táctico del Arsenal, el análisis de Europa Press recalca la efectividad de las jugadas perfectamente ejecutadas desde la pizarra de Arteta, que se han traducido en puntos clave durante las últimas jornadas. Las acciones defensivas de David Raya han sido un soporte fundamental en los últimos partidos, brindando seguridad en momentos de máxima exigencia. La contundencia mostrada por Saliba y Timber en las pelotas detenidas refleja la preparación minuciosa del cuerpo técnico para explotar las debilidades del rival.

El duelo entre Arsenal y Chelsea mantuvo la atención hasta el pitido final, ya que el equipo visitante, pese a la inferioridad numérica, pareció cerca del empate durante los minutos finales. La solidez defensiva de los locales y el rol de Raya evitaron cambios en el marcador. Esta victoria refuerza el liderato del Arsenal en la Premier League, mientras el Chelsea deberá buscar recobrar terreno en los próximos compromisos para no perder de vista sus objetivos en la temporada.

Con la tabla apretándose en la parte alta y varios equipos luchando por los puestos de acceso a competiciones europeas, la Premier League encara su última parte con escenarios abiertos. La superioridad mostrada por el Arsenal en los duelos directos contra Tottenham y Chelsea le otorga ventaja, aunque las próximas fechas presentarán otros retos para el conjunto de Arteta. Las próximas semanas serán determinantes, con el calendario marcando enfrentamientos directos que podrán modificar las posiciones actuales y dejar consecuencias en la carrera por el título y los lugares europeos.