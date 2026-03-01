Albares insiste en la "desescalada" tras la "acción unilateral" de EEUU e Israel y los "ataques injustificados" de Irán

Durante su intervención en el Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario de la Unión Europea, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, señaló la presencia de aproximadamente 30.000 ciudadanos españoles en Oriente Próximo y destacó la importancia de la preparación de planes de evacuación y de la coordinación consular europea para su protección. El funcionario confirmó que, tras la reciente escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, no se han registrado víctimas españolas. Albares hizo hincapié en que las embajadas españolas han continuado emitiendo recomendaciones a través de redes sociales, instando a la comunidad española a extremar la precaución y a evitar zonas susceptibles de ataques.

Según publicó el medio que informa sobre la comparecencia, Albares subrayó la necesidad de actuar frente a la crisis abierta en la región posterior a la “acción unilateral” de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní y los “ataques injustificados” de Irán. En su intervención, el ministro transmitió a los representantes europeos la urgencia de un “llamamiento a la desescalada, de vuelta al diálogo, a la distensión, a la diplomacia y a la negociación” para frenar el ciclo de violencia que afecta a Oriente Próximo. El responsable de la diplomacia española sostuvo que “a través de la violencia no vamos a conseguir ni estabilidad, ni democracia, ni paz”.

Tal como detalló el medio informativo, Albares remarcó que la acción militar llevada a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán no encuentra respaldo en la Carta de las Naciones Unidas ni en el Derecho Internacional, principios que calificó como “absolutamente fundamentales” para la convivencia internacional. El titular de Exteriores alertó sobre la magnitud de la escalada generada por las actuaciones militares y advirtió sobre las consecuencias impredecibles que puede acarrear la actual situación.

De acuerdo con la información difundida, Albares también condenó tajantemente la “represión brutal, inhumana del régimen de Irán hacia su población”, así como los ataques con misiles y drones dirigidos a otros países de la región, insistiendo en que estas acciones deben concluir “inmediatamente”. El ministro dirigió un mensaje específico sobre la necesidad de que la Unión Europea adopte una postura que promueva la protección de la libertad y los derechos fundamentales de la ciudadanía iraní, haciendo especial referencia a la situación de las mujeres en ese país.

Según reportó el mismo medio, el jefe de la diplomacia española trasladó a sus colegas europeos la trascendencia de que la voz de la Unión Europea sea un factor equilibrante y que promueva tanto la calma como la búsqueda de soluciones a través de la diplomacia y la negociación. “En suma, la voz de la Unión Europea en este momento tiene que ser una voz que equilibre, que traiga razón, que hable de distensión, que hable de desescalada y que hable de diplomacia y negociación”, afirmó Albares.

El despliegue de la crisis, según consignó el reportaje, llevó a que el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reuniera con carácter extraordinario para examinar la situación de inestabilidad en Oriente Próximo y definir el papel que puede desempeñar Europa en medio del recrudecimiento de los enfrentamientos y de las acciones militares. Durante el encuentro, la protección de la población vulnerable, la defensa de los derechos humanos y la coordinación de esfuerzos para salvaguardar a los ciudadanos europeos en riesgo se colocaron en el centro de la agenda.

En conversación con RTVE, según publicó el medio citado, Albares reiteró que todas las embajadas españolas en la región cuentan con planes de evacuación, los cuales varían en base a las circunstancias específicas en cada país. Frente a la posibilidad de que la situación se deteriore, subrayó la importancia de la anticipación y la organización para garantizar la seguridad de los ciudadanos españoles dispersos por diferentes territorios en Oriente Próximo. Además, insistió en que se deben seguir cuidadosamente las recomendaciones emitidas por las sedes consulares y diplomáticas, las cuales han reforzado la difusión de información y consejos a través de sus canales oficiales.

El medio también recogió que Albares trasladó a sus homólogos de la Unión Europea la petición de reforzar la colaboración y la comunicación para ofrecer apoyo a los europeos presentes en la región, considerando los riesgos potenciales derivados de la tensión geopolítica. De acuerdo con las declaraciones recopiladas, el ministro enfatizó la necesidad de que la respuesta europea esté orientada a la prevención y a la protección, priorizando los derechos y la seguridad de los ciudadanos por encima de todo.

Las posiciones expresadas por Albares reflejan la preocupación por la escalada militar y política que afecta a diversos países de Oriente Próximo y que plantea un desafío tanto para la estabilidad regional como para la comunidad internacional. En particular, las autoridades españolas han evaluado que la evolución de los acontecimientos podría requerir actuaciones coordinadas y rápidas por parte de los estados miembros de la Unión Europea, siempre bajo los principios del respeto al Derecho Internacional y el compromiso con la diplomacia.

Según expuso el medio, el funcionario español defendió la idea de que solo mediante el retorno al diálogo y la concertación, y no a través de nuevas acciones armadas, será posible avanzar hacia una solución sostenible al actual conflicto. Esta perspectiva involucra tanto un rechazo a la acción militar unilateral como una firme condena las medidas represivas dirigidas contra la población civil en Irán y los ataques armados a terceros países.

Albares concluyó que la vocación europea debe centrarse en desempeñar un papel activo que impulse la desescalada y la protección de los derechos fundamentales en la región. Mientras tanto, las gestiones diplomáticas y la vigilancia sobre la situación de los ciudadanos españoles y europeos en Oriente Próximo se mantienen como prioridades para el Gobierno español y para las instituciones diplomáticas desplegadas sobre el terreno.