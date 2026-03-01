Alauda Ruiz de Azúa tras el triunfo de 'Los Domingos' en los Goya: "Ojalá la película llegue al Papa y a Bad Bunny"

Al referirse a la reacción del público en Francia, donde su película se estrenó recientemente, Alauda Ruiz de Azúa indicó que las discusiones generadas replican las observadas en España: el debate gira en torno a cuestiones de fe y autonomía personal, y varía según la generación de los espectadores. De acuerdo con cifras y declaraciones recopiladas por Europa Press, la directora ha mencionado que el enfoque de quienes superan los cuarenta años suele dirigirse hacia el trasfondo religioso, mientras que los más jóvenes centran sus análisis en temas de libertad individual y en interpretaciones simbólicas. Este contraste generacional, tal como detalló Europa Press, refleja el eco internacional alcanzado por la película y la diversidad de lecturas que suscita.

Antes de abordar estas respuestas del público, Alauda Ruiz de Azúa celebró la obtención de los premios Goya a la Mejor Película, Mejor Guion Original y Mejor Dirección para su filme 'Los Domingos'. Según informó Europa Press, la cineasta manifestó su esperanza de que la obra termine siendo vista tanto por el Papa León XIV, cuya visita oficial a España tendrá lugar entre el 6 y el 12 de junio, como por el artista puertorriqueño Bad Bunny. Ruiz de Azúa expresó ante los medios: “Pues mira, ojalá la película llegue a Bad Bunny y al Papa”.

Esta declaración surgió en un contexto donde la productora Marisa Fernández resaltó la coincidencia de las fechas de la gira de Bad Bunny con la visita papal a España, situación que propició comentarios acerca del potencial alcance de la película entre públicos de distintos perfiles y procedencias. Europa Press consignó que la directora compartió detalles sobre la gestación del guión, incluido el deseo inicial de comenzar la cinta con una frase atribuida a Bad Bunny: "Dios está en nuestros corazones". No obstante, la versión final se inicia con una línea proveniente de la Bizarrap Session de Quevedo: "el sábado teteo, el domingo misa".

En la misma línea, la productora Marisa Fernández añadió en tono irónico que “Benito (Bad Bunny) sabe de 'Los Domingos'", sugiriendo la aspiración de que la película trascienda y llegue a figuras tanto del ámbito religioso como del cultural juvenil. Europa Press también consignó que la motivación detrás de la obra es provocar una conversación adulta y reflexiva acerca de la religiosidad y la libertad, aspecto que la cineasta considera elemento central del filme.

Cuando se le preguntó sobre el posible malestar derivado del debate suscitado por la temática de la película, Ruiz de Azúa manifestó que "si abres una conversación incómoda, en la promoción y todo lo que rodea la película tiene que serlo en algún momento", según recogió Europa Press. En este sentido, la directora aseguró que las discusiones generadas tras el estreno han ofrecido perspectivas variadas, en función de la edad de los espectadores y sus valores predominantes.

La directora agradeció a la Academia del Cine por el reconocimiento recibido mediante los cinco premios Goya, señalando que la película buscó intencionadamente promover el diálogo sobre temas que considera parte de la vida cotidiana y de la relación de las personas con su entorno. Europa Press puntualizó que el debate no queda restringido a la sociedad española, ya que en otros países donde se ha estrenado la cinta, como Francia, el fenómeno de contraste generacional en las interpretaciones también ha emergido.

En sus intervenciones recientes, Ruiz de Azúa ha enfatizado que la pluralidad de opiniones representa para ella el mayor logro de la película, considerando que el cine puede servir como espacio para interpelar y conectar a personas de distintas tradiciones y edades. Según reportó Europa Press, la cineasta remarcó que la experiencia de las reacciones recogidas en Francia coincide con la española, por lo que considera que 'Los Domingos' ha logrado abrir un diálogo transnacional sobre creencias y libertades.

La cineasta reiteró que el guion de la película se apoyó en frases y símbolos reconocibles por diferentes públicos, y que tanto la elección de fragmentos líricos contemporáneos como los guiños a referentes populares buscaban ser un punto de enganche para espectadores de diversos trasfondos. Europa Press informó que el apoyo de la Academia del Cine ha sido recibido como un respaldo al enfoque inclusivo y reflexivo planteado desde la concepción de la obra, así como a su capacidad para generar debate constructivo.

La visita del Papa León XIV y la gira de Bad Bunny en fechas coincidentes con el lanzamiento de la película han multiplicado la atención mediática sobre 'Los Domingos'. Europa Press detalló que la coincidencia ha dado pie a múltiples análisis sobre el impacto social y cultural de la película, así como expectativas sobre un posible visionado por parte de figuras de amplia notoriedad pública. La producción espera que el filme sirva como punto de encuentro para discusiones sobre la espiritualidad, la modernidad y la autonomía de las nuevas generaciones.