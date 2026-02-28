Trump contacta con los líderes de países del Golfo y el jefe de la OTAN tras el ataque a Irán

Fuentes de la Media Luna Roja iraní han dado a conocer el registro de más de 200 personas fallecidas y cerca de 750 heridas en 24 provincias de Irán tras los ataques coordinados lanzados por fuerzas estadounidenses e israelíes. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó la iniciativa de establecer comunicación directa con varios líderes internacionales y con el secretario general de la OTAN, de acuerdo con lo publicado por medios oficiales.

Según informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, Trump llevó a cabo conversaciones telefónicas con los mandatarios de Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, así como con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, tras el inicio de la ofensiva militar sobre territorio iraní. Estos contactos diplomáticos ocurrieron pocas horas después de que Irán ejecutara una represalia atacando intereses militares en países del Golfo, reportó el medio.

El intercambio diplomático de alto nivel continuó durante la jornada. La propia portavoz detalló que, en un segundo bloque de comunicaciones, Trump dialogó con sus homólogos de Reino Unido, Kuwait y Turquía. El fundamento de esta serie de consultas tuvo como eje la escalada bélica iniciada por la operación militar lanzada por Washington y Tel Aviv contra Irán. La respuesta de la Casa Blanca fijó como objetivo forzar un cambio de régimen en la República Islámica, consignó la fuente.

El operativo, que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) bautizó como “Furia Épica”, comenzó a las 1:15 de la madrugada en la costa este estadounidense (9:45 en Teherán, 7:15 en la España peninsular), después de que Trump emitiera la orden correspondiente. CENTCOM precisó que el propósito de la ofensiva era la desarticulación del aparato de seguridad iraní, focalizando la acción militar en emplazamientos catalogados como amenazas inminentes.

En el desarrollo del ataque, CENTCOM identificó al centro de mando y control de la Guardia Revolucionaria como uno de los principales objetivos, junto con sistemas de defensa antiaérea, plataformas de lanzamiento de misiles y drones, así como aeródromos de uso militar. Al mismo tiempo, fuentes israelíes confirmaron la utilización de más de 200 aviones de combate para impactar más de 500 objetivos distintos dentro del territorio iraní, según reportó el medio.

El gobierno estadounidense aseguró que no se han producido bajas entre sus efectivos durante el transcurso de la operación. Los objetivos prioritarios se seleccionaron con la intención de reducir la capacidad de respuesta de las fuerzas iraníes y limitar posibles represalias en la región del Golfo, puntualizó CENTCOM en sus comunicaciones.

De acuerdo con la Media Luna Roja iraní, el saldo de los ataques ha afectado considerablemente a la población civil y provocó una situación de emergencia en múltiples puntos del país. Las 24 provincias afectadas han tenido que organizar dispositivos de atención a las víctimas y movilizar recursos sanitarios. Desde medios oficiales iraníes se indicó la cifra de más de 200 muertos y casi 750 heridos como consecuencia de las acciones bélicas.

Estados regionales como Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, así como aliados exteriores, mantuvieron contacto con Washington tras el estallido del conflicto, buscando una evaluación continua de los posibles efectos en la estabilidad del Golfo Pérsico y los intereses de cada nación. Tal como reportó la Casa Blanca, estas conversaciones incluyeron consultas sobre medidas de seguridad y coordinación militar ante posibles escaladas adicionales del conflicto, especialmente a raíz de los ataques de represalia efectuados por Irán en instalaciones militares de países del entorno.

En lo referente a la participación internacional, el intercambio telefónico impulsado por Trump también contempló el seguimiento de las operaciones militares y su impacto en la seguridad de la región. La Casa Blanca resaltó la relevancia de mantener alianzas activas y el compromiso de los socios de la OTAN y de Oriente Medio para coordinar acciones frente al nuevo escenario geopolítico derivado de los ataques recientes.

Por su parte, Irán respondió a la ofensiva con acciones atribuidas por autoridades occidentales a operaciones contra posiciones militares en territorio de los países del Golfo. Fuentes del gobierno estadounidense y de la OTAN valoraron la necesidad de mantener abiertas las comunicaciones a través de contactos directos para gestionar la crisis y evaluar posibles consecuencias a medio plazo.

El ataque liderado por fuerzas estadounidenses e israelíes representa uno de los episodios más intensos de acción militar conjunta en la región durante los últimos años, de acuerdo con la cobertura realizada por el medio y las cifras oficiales proporcionadas por las autoridades iraníes y los organismos internacionalmente reconocidos en la zona.