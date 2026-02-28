'Tardes de soledad', de Albert Serra, Mejor película documental en los Premios Goya 2026

Entre las cinco películas seleccionadas para competir por el premio en la categoría de Mejor Documental sobresalió la obra de Albert Serra. Este filme, titulado 'Tardes de soledad', recibió el Premio Goya 2026 al Mejor Documental, según consignó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España durante su ceremonia más reciente.

De acuerdo con la información difundida por la Academia española y replicada por distintas plataformas de noticias, la gala en la que se dieron a conocer los ganadores de la 40.ª edición de los Premios Goya se realizó en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). Allí, el equipo de 'Tardes de soledad', formado por Albert Serra, Luis Ferrón, Montse Triola y Pedro Palacios, acudió como principal candidato tras el anuncio de las nominaciones.

Tal como publicó la Academia española, en esta edición la competencia en la categoría documental incluyó a cuatro producciones más: 'Todos Somos Gaza', dirigida por Hernán Zin y Yousef Hammash; 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine', de Gaizka Urresti, Julio Díez y Oihana Olea; 'Flores para Antonio', de Alba Flores, Bruna Hernando, Elena Molina e Isaki Lacuesta; y 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', del equipo formado por Álvaro Longoria, Francisco Pou, Gerardo Olivares y Ricardo Fernández-Deu. Todas estas cintas abordan temáticas diversas dentro del género documental, lo que incrementó las expectativas en torno al destino final de este galardón.

El medio oficial de la organización explicó que los Premios Goya, entregados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, representan el máximo reconocimiento de la industria del cine nacional. La 40.ª edición de esta ceremonia, celebrada en Barcelona, reunió a destacados representantes del sector audiovisual y sumó un nuevo capítulo a la historia de las premiaciones al distinguir el trabajo de Serra y su equipo.

Según informó la Academia, cada uno de los documentales nominados aportó distintas perspectivas y relatos, desde el análisis de situaciones internacionales contemporáneas hasta exploraciones biográficas y artísticas. 'Tardes de soledad', dirigida y producida por Albert Serra junto a Luis Ferrón, Montse Triola y Pedro Palacios, logró imponerse ante un grupo de propuestas que, de acuerdo con la lista oficial, reunía a figuras reconocidas y emergentes del cine documental.

La ceremonia de premiación, reportó la plataforma de la Academia, no solo reconoció la labor de los directores y productores de todas las cintas seleccionadas, sino que también sirvió como escenario para destacar el impulso y el valor del cine de no ficción dentro de la producción cinematográfica en España. Los Premios Goya reúnen cada año a profesionales, críticos y miembros de la industria que evalúan los trabajos presentados bajo criterios artísticos y técnicos previamente estipulados en las bases de la Academia.

La organización detalló que la trayectoria de Albert Serra en el ámbito audiovisual lo ha colocado entre los nombres más notables del panorama internacional, y la producción 'Tardes de soledad' suma un nuevo reconocimiento a su carrera. Según la información oficial de la Academia española, la selección y votación en la categoría documental refleja la valoración creciente de este género por parte de los integrantes del sector, en paralelo al desarrollo de historias y enfoques que dialogan tanto con el público especializado como con el general.

La entrega de la estatuilla en Barcelona, según detalló la comunicación oficial del evento, marcó una nueva etapa en la distinción de la creación documental, al coincidir con el cuadragésimo aniversario de la cita más relevante para el cine nacional. La participación de obras como 'Todos Somos Gaza', 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine', 'Flores para Antonio' y 'The Sleeper. El Caravaggio perdido' aportó una muestra de las distintas tendencias y voces que nutren el panorama actual del documental español.

El certamen, según consignó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, cerró con la entrega de este galardón a 'Tardes de soledad', reafirmando la posición de la película y de su equipo entre los referentes de la producción reciente. La notificación de los resultados, en el marco de una edición que sumó la participación de creadores de diversas procedencias geográficas y disciplinas, subrayó el peso y la proyección del cine documental en el contexto cultural y social de España.