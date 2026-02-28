Sánchez: "Por supuesto que todos rechazamos el régimen iraní, pero eso no legitima acciones unilaterales"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se preguntó durante su paso por la 40 edición de la Gala de los Goya cómo la política internacional aún no ha sido capaz de ofrecer soluciones dentro del marco de la legalidad global para los conflictos y guerras que, según expuso, lejos de disminuir, siguen en aumento. Según publicó el medio, Sánchez remarcó la necesidad de ceñirse al derecho internacional para abordar crisis como las de Irán, Gaza o Ucrania, subrayando que la multiplicación de escenas bélicas en distintas regiones exige compromisos multilaterales y excluye la legitimación de intervenciones unilaterales.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, Sánchez manifestó sin ambigüedades su rechazo a recientes ataques impulsados por Estados Unidos e Israel contra Irán. “Por supuesto que todos rechazamos y repudiamos el régimen iraní. Claro que lo hacemos. Y lo hemos dicho desde el principio. Entre otras cosas, porque reprime a la sociedad iraní, y particularmente a las mujeres y a las niñas. Pero eso no legitima para hacer acciones unilaterales que vulneran a la legalidad internacional y que dejan, al final, un mundo mucho más inestable, mucho más sufrimiento para la gente”, señaló a los medios durante su llegada a la ceremonia, acompañado por su esposa, Begoña Gómez, quien el año anterior no había participado en el evento.

El jefe del Ejecutivo español insistió en que la defensa de soluciones pacíficas constituye una línea fundamental de la política exterior de España frente a crisis internacionales. Sánchez remarcó la importancia del marco multilateral y legal, citando situaciones como las que se viven en Irán, la franja de Gaza y Ucrania, como ejemplos de conflictos donde la comunidad internacional debe apostar por respuestas consensuadas y ajustadas a la normativa internacional que garantice la protección de la población civil y la estabilidad a largo plazo.

Sánchez dirigió una crítica explícita contra el recurso a las intervenciones sin respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “¿Cómo es posible que se pueda intervenir, como se está interviniendo hoy, bombardeando hospitales, colegios, de manera unilateral, sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU?”, planteó en una de sus intervenciones, recogida por el medio. Esta postura conecta con la posición reiterada por el gobierno español sobre la necesidad de preservar un orden internacional basado en reglas y en la autoridad de los organismos multilaterales.

El presidente también se refirió al reconocimiento internacional que, según afirmó, recibe España respecto a su política exterior en comparación con otros países involucrados en crisis globales. Según recordó el medio, Sánchez agradeció las palabras pronunciadas por Susan Sarandon, galardonada con el Goya Internacional este año, quien expresó públicamente su apoyo al presidente español y sostuvo que “Sánchez está en el lado correcto de la Historia”. A ese respecto, el mandatario valoró el respaldo de figuras internacionales e interpretó que ese reconocimiento sitúa a España en una posición destacada en el ámbito internacional por su apuesta por la paz y la legalidad internacional.

En su declaración, Sánchez hizo alusión a los desafíos presentes en escenarios como Ucrania, Irán, Gaza o Venezuela, y sostuvo que el compromiso por soluciones basadas en la negociación y la paz responde a la experiencia histórica europea de las últimas décadas, comprometida tras la Segunda Guerra Mundial con una prosperidad ligada a la estabilidad y la ausencia de conflicto armado generalizado. Indicó que esos logros se ven amenazados en la actualidad, en la medida que proliferan acciones que violentan las normas internacionales y los acuerdos multilaterales surgidos del periodo de posguerra.

En el contexto de la gala cinematográfica, Sánchez lanzó la pregunta sobre cuál es el modo en que la política debe posicionarse hoy ante conflictos recurrentes y cuál es “el lado correcto de la historia”. Sobre este punto, expresó que, a su juicio, la historia demuestra que la paz se garantiza sólo a través del respeto a normas internacionales y consensos amplios entre los actores relevantes. El presidente del Gobierno insistió, según insistió el medio, en el carácter imprescindible del multilateralismo en la gestión de crisis globales y de la defensa de la paz como objetivo prioritario de cualquier intervención en escenarios de guerra.

En diversas oportunidades, Sánchez se refirió al papel que debe jugar la comunidad internacional para frenar la proliferación de conflictos armados. Según las informaciones recogidas, consideró negativo que las guerras y crisis no sólo no disminuyan, sino que se multipliquen, y alertó sobre las consecuencias que estas tendencias acarrean para el conjunto de la sociedad global. Durante su intervención en la alfombra roja de la Gala de los Goya, Sánchez reiteró el compromiso de España con la defensa de soluciones pacíficas y fundamentadas en el respeto a la legalidad internacional, destacando el papel destacado que, a su juicio, tiene el país en el actual escenario internacional ante crisis de gran repercusión como las de Irán, Gaza y Ucrania.