Martirio llega con algunos de los grandes tangos llevados al sur de España al Teatro de las Esquinas

“La copla es la mujer, el tango su marido”. Bajo esta premisa, se presenta en Zaragoza un evento musical que busca conectar las raíces migrantes y sentimentales de dos tradiciones que han recorrido un largo trayecto desde ambos lados del Atlántico. La artista andaluza Martirio encabeza el espectáculo “Al Sur del Tango”, una propuesta en formato cuarteto que fusiona copla y tango y que contempla una revisión de temas emblemáticos de autores como Carlos Gardel y Astor Piazzolla, en una relectura desde el sur de España. Según detalló el medio, la cita tendrá lugar este domingo a las 19.00 horas en el Teatro de las Esquinas, en un formato sentado con una duración aproximada de 90 minutos. Martirio estará acompañada por Olvido Lanza al violín, Jesús Lavilla al piano y Marcelo Mercadante al bandoneón.

De acuerdo con la información publicada, Martirio propone en Zaragoza un recorrido musical por los grandes clásicos del tango argentino llevados al sur de España mediante una fusión que enlaza dos de los géneros más representativos de ambas culturas: la copla andaluza y el tango rioplatense. Este encuentro no se limita a una interpretación fiel de los originales, sino que apuesta por un enfoque renovador, en el que la artista y su formación musical incorporan matices propios de la copla y una sensibilidad contemporánea, abriendo espacio tanto al respeto por la tradición como a la innovación.

Reportó el medio que la selección de repertorio incluye obras de autores emblemáticos como Gardel, Piazzolla, los hermanos Expósito, Enrique Santos Discépolo, Eladia Blázquez, Francisco Canaro, Pascual Contursi y Mariano Mores, entre otros. Estos compositores forman parte del acervo cultural compartido entre Argentina y España, un nexo que Martirio refuerza a través de letras que abordan temas universales como el amor, el desarraigo y la memoria.

La propuesta artística subraya la profunda conexión histórica y emocional entre ambos países, marcada por la influencia de la migración y el exilio. “Al Sur del Tango” se fundamenta en ese vínculo a través de la música, la literatura, el teatro y el cine, construyendo un diálogo cultural que encuentra eco en el público de ambos territorios. Tal como publicó el medio, la intención de Martirio es poner en valor las raíces comunes y la poética compartida de dos estilos desarrollados entre puertos separados por el Atlántico.

El cuarteto que acompaña a Martirio en esta gira se compone de músicos de amplio recorrido profesional y reconocimiento internacional. Marcelo Mercadante, argentino radicado en España, participa como bandoneonista, compositor y director, conocido por su extensa discografía y sus colaboraciones artísticas a lo largo de Europa y Sudamérica. Jesús Lavilla, pianista gaditano, ha mantenido una estrecha relación artística con Martirio durante años, convirtiéndose en uno de los arreglistas destacados de la escena nacional. En el violín, Olvido Lanza aporta su experiencia en escenarios de música clásica, popular y flamenca, reconocida por su particular enfoque interpretativo. El medio informó que esta formación contribuye a dotar al espectáculo de una sonoridad que mezcla conocimiento, personalidad y deseos de experimentación.

El proceso artístico planteado en “Al Sur del Tango” permite a Martirio, vinculada al tango desde finales de los años noventa, explorar la dimensión emocional de ambos géneros. Según consignó el medio, el repertorio abarca un universo de amores intensos, desgarros y soledades, fenómenos que conforman la identidad de la copla andaluza y el tango rioplatense, poniéndose de manifiesto a través de letras y melodías que transmiten pasión, desafío y memoria colectiva.

La velada musical en el Teatro de las Esquinas se estructura sobre una puesta en escena teatral que resalta el componente emocional de las canciones. El medio puntualizó que las entradas están disponibles a 38 euros para la zona de grada y a 34 euros en el anfiteatro. La apuesta de Martirio consiste en ir más allá del homenaje, estableciendo un diálogo entre dos tradiciones que comparten orígenes sentimentales y que, a través de la interpretación de su cuarteto, adquieren nuevas formas y perspectivas adaptadas al público actual.

La historia del tango y la copla se encuentra marcada por migraciones y exilios, fenómenos que han nutrido el intercambio entre España y Argentina. “Al Sur del Tango” propone devolver estos temas clásicos a sus raíces, pero desde una perspectiva enriquecida por los viajes, el cruce de géneros y la suma de experiencias de músicos que han transitado desde el jazz y el pop hasta la copla y el tango, según relató el medio. La diversidad del cuarteto se traduce en un espectáculo donde la tradición y la creatividad se sitúan en diálogo constante.

El evento busca ofrecer al público zaragozano una experiencia que trasciende los límites del género musical, abriendo la puerta a una reflexión sobre el significado del intercambio cultural y el peso de la memoria en las expresiones artísticas. Martirio y su equipo plantean una fórmula donde cada interpretación se convierte en un testimonio de la historia compartida y de las transformaciones que surgen al cruzar fronteras musicales y sentimentales.