Los demócratas denuncian que Trump ha vuelto a declarar la guerra a Irán sin el permiso del Congreso

Jeffries sostuvo que si el programa nuclear iraní realmente hubiera quedado “completa y totalmente destruido” tras los ataques militares de junio de 2025, como declaró el expresidente Donald Trump, no existiría justificación para lanzar una nueva ofensiva militar. Esta afirmación fue parte de la reacción de los principales líderes demócratas de Estados Unidos a la operación conjunta emprendida el pasado sábado por el gobierno de Washington e Israel contra objetivos en Irán, cuyas implicaciones políticas y legales fueron detalladas por el medio original.

Según informó el Partido Demócrata y recogió el medio, legisladores de la fuerza opositora cuestionaron la legalidad de la reciente escalada militar, argumentando que el Ejecutivo no obtuvo la autorización del Congreso, requisito indispensable en ausencia de situaciones de emergencia. El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, enfatizó que la Casa Blanca debería haber solicitado una aprobación formal para cualquier acción de esta magnitud, incluso si se presentaba como un ataque preventivo. Jeffries declaró públicamente: “La Administración Trump debe solicitar autorización porque incluso un ataque preventivo constituye un acto de guerra”.

Tanto Jeffries como otros líderes demócratas recordaron que Irán representa un reto en materia de derechos humanos y que resulta necesario confrontar sus acciones. No obstante, cuestionaron la elección de una respuesta militar directa, argumentando que esta opción aumenta considerablemente el riesgo para el personal estadounidense en la región frente a potenciales represalias por parte de Irán. Además, el jefe de la minoría demócrata insistió en la urgencia de que el presidente “explique de inmediato al pueblo estadounidense y al Congreso las razones de este acto de guerra, defina claramente cuál es el objetivo de seguridad nacional y presente un plan concreto para evitar caer en un nuevo conflicto prolongado en Oriente Próximo”.

El medio original detalló que la preocupación sobre la legalidad y transparencia del operativo militar también fue compartida en el Senado. El líder demócrata de la cámara alta, Chuck Schumer, remarcó que el Congreso y la ciudadanía “no han recibido detalles cruciales sobre el alcance y la inmediatez de la amenaza” que habría motivado el ataque. Schumer afirmó: “Los ciclos intermitentes de arremetidas del presidente Trump y el riesgo de un conflicto más amplio no son una estrategia viable”. El senador reclamó que el gobierno lleve a cabo una sesión informativa clasificada para todos los senadores, así como audiencias públicas, para responder a las inquietudes sobre las razones, el alcance y las consecuencias de la operación militar.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reaccionó a los señalamientos asegurando que varios altos cargos del poder legislativo recibieron notificación previa sobre la ofensiva. Sin embargo, Schumer reiteró que el Ejecutivo aún no ha entregado la información suficiente y reiteró la demanda de mayor transparencia y control parlamentario, según publicó el medio.

La dimensión social y el impacto humano de la escalada bélica también se hicieron presentes en las reacciones demócratas, según consignó la fuente. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, identificado con el sector progresista del partido, denunció los ataques conjuntos de Washington e Israel, a los que calificó de “escalada catastrófica en una guerra de agresión ilegal”. Mamdani alertó sobre la situación de las ciudades afectadas y la pérdida de vidas civiles; subrayó que la ciudadanía estadounidense “no quiere esto. No quieren otra guerra para un cambio de régimen. Quieren paz”, manifestó en comunicación por redes sociales.

Mamdani dirigió un mensaje especial a la comunidad iraní residente en Nueva York, a quienes definió como parte integral del entramado social de la ciudad. Les garantizó que “aquí estarán a salvo”, reconociendo su papel como vecinos, emprendedores, estudiantes, artistas, trabajadores y líderes de la comunidad, detalló el medio.

En la discusión pública, los líderes de la oposición han reiterado la exigencia de que la Casa Blanca explique en detalle el propósito de la acción militar, sus objetivos en materia de seguridad nacional y las garantías para no involucrar al país en un nuevo conflicto prolongado con consecuencias impredecibles. El Partido Demócrata, según publicó el medio, ha reiterado sus críticas a la decisión presidencial de prescindir del Congreso, así como su preocupación por la protección de tropas y civiles estadounidenses, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. También han reclamado canales claros de información y mecanismos de control parlamentario para todas las decisiones de naturaleza bélica.