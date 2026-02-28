Los Celtics de Hugo González fulminan a Jordi Fernández y sus Nets

Hugo González se cruzó en la cancha con Egor Demin, su antiguo compañero del Real Madrid, en un encuentro que dejó a Boston Celtics con una contundente victoria frente a los Brooklyn Nets. Según reportó el medio original, el equipo dirigido por Joe Mazzulla se impuso por 148-111 sobre la escuadra que entrena Jordi Fernández. Este resultado consolida a los Celtics en la segunda posición de la Conferencia Este de la NBA.

De acuerdo con la fuente, tras un primer tiempo equilibrado que terminó con Boston por delante en el marcador por nueve puntos, la diferencia se amplió decisivamente en el tercer cuarto. Boston firmó un parcial de 43-26, lo que permitió sentenciar el choque y dejar sin opciones de remontada al equipo de Brooklyn. En el último cuarto, los Celtics añadieron 39 puntos más frente a los 28 de los Nets para cerrar la victoria.

El escolta Jaylen Brown fue el máximo anotador de la noche para Boston con 28 puntos. Nikola Vucevic, originario de Montenegro, sumó otros 28 puntos además de 11 rebotes, logrando un nuevo 'doble-doble', según informó la fuente original. Estos dos jugadores encabezaron la ofensiva de los Celtics, que también contó con la aportación relevante de otros cuatro miembros del equipo, quienes superaron la decena de puntos anotados cada uno, dando cuenta de la profundidad y el reparto de protagonismo en la plantilla de Massachusetts.

El encuentro tuvo un valor especial para el joven alero español Hugo González, que partió desde el banquillo y sumó ocho puntos, con una efectividad de cuatro aciertos en seis intentos de tiro de campo. También logró dos rebotes, una asistencia, un robo de balón y dos tapones en sus 21 minutos en la pista, alcanzando un índice de valoración de +16. Según consignó la fuente, el desempeño defensivo y la producción en las áreas menos visibles del juego contribuyeron al dominio colectivo mostrado por los Celtics a partir del descanso.

La jornada anterior, la franquicia de Boston había caído por 103-84 ante los Denver Nuggets. La abultada diferencia conseguida frente a los Nets sirvió para recuperar sensaciones y afianzarse como segundo clasificado en el Este, con un balance de 39 victorias y 20 derrotas, solo superados por los Detroit Pistons, que lideran con 44 triunfos y 14 tropiezos.

El reencuentro sobre el parqué entre González y Egor Demin, el escolta ruso de los Nets, representó uno de los focos de atención, ya que ambos compartieron pasado en la cantera madrileña. La progresión de González viene acompañada de su capacidad para adaptarse a las necesidades de un equipo enfocado en mantener la regularidad durante la fase previa a los ‘playoffs’.

El entrenador de los Brooklyn Nets, Jordi Fernández, buscó alternativas durante todo el partido ante la intensidad y el acierto de Boston, según detalló la fuente. A pesar de los ajustes propuestos, el equipo neoyorquino no logró frenar la inspiración ofensiva de los locales, especialmente tras la reanudación, donde los Celtics elevaron el ritmo y ampliaron la brecha de forma irreversible.

La victoria de los Celtics no solo refuerza sus opciones en la lucha por las primeras posiciones de la conferencia, sino que también pone de manifiesto el rendimiento de figuras como Jaylen Brown y Nikola Vucevic. Además, la actuación del banquillo, en el que predominó la figura de Hugo González, ratifica el estado de forma de un equipo que aspira a llegar a la fase definitiva de la temporada en el mejor momento posible.

Con el resultado, Boston sigue consolidando un estilo de juego colectivo y efectivo que les permite sobreponerse a derrotas recientes y enfocar los próximos compromisos con la confianza de haberse impuesto con autoridad ante Brooklyn, según publicó el medio consultado.