Las temperaturas máximas suben este domingo aunque persistirán ciertas heladas en provincias de Castilla y León y Aragón

En puntos de León, Zamora, Burgos, Soria y Teruel, las madrugadas podrían registrar episodios de heladas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esta situación se enmarca en un contexto de cambios térmicos generalizados para este domingo, donde se destacan ascensos en los valores máximos y descensos en los mínimos en distintas áreas del interior peninsular. Tal como publicó la Aemet, se prevé que las temperaturas máximas suban de forma notable, especialmente en el tercio norte de la península, con incrementos previstos entre tres y seis grados.

El medio oficial de meteorología detalló que la mayoría del país experimentará temperaturas máximas comprendidas entre los 16 y los 21 grados. Las ciudades de Bilbao y Sevilla se posicionarán entre las que alcanzarán los registros más altos, con 21 y 22 grados, respectivamente, en una jornada que devolverá valores más próximos a los habituales de la primavera. Pese al predominio del ambiente templado durante el día, la meseta Norte y el cuadrante nordeste peninsular sobresalen por una disminución de las temperaturas mínimas, lo que mantiene el riesgo de heladas durante las primeras horas, según consignó la Aemet.

Las condiciones anticiclónicas determinarán que el primer día de marzo se caracterice por cielos en general poco nubosos o despejados en la mayor parte de la península. Aun así, la estabilidad atmosférica se verá matizada en algunos lugares por bancos de niebla matinales, advierte el organismo oficial. Estas nieblas se podrán observar especialmente en áreas del Mediterráneo, el este de la meseta Sur, varias zonas de Andalucía, el Cantábrico oriental, el alto Ebro, el interior norte de Galicia, los Pirineos y sierras del nordeste, principalmente al comenzar la jornada.

De acuerdo con la Aemet, en el noroeste peninsular y regiones próximas al Cantábrico predominarán los intervalos de nubes medias y altas. Aunque las precipitaciones serán escasas, no se descartan lluvias débiles en estas zonas, manteniendo un tiempo mayormente seco en el conjunto del país.

La visibilidad podrá verse reducida en el tercio sureste peninsular, así como en Ceuta, Melilla y Baleares, debido a la posible llegada de calima. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la presencia de polvo en suspensión en la atmósfera podría enturbiar el cielo y afectar la claridad en estas regiones durante este episodio.

El viento del este y del sur predominará tanto en la península como en Baleares, aunque la intensidad será generalmente baja. El litoral de la mitad sur se apunta como una de las zonas donde el viento alcanzará fuerza moderada. En Galicia, el área cantábrica y la meseta Sur, los vientos también serán perceptibles, aunque sin alcanzar grandes intensidades. La Aemet ha activado un aviso amarillo en el entorno del Estrecho debido al viento de levante, que puede superar los 60 kilómetros por hora al oeste de Tarifa y en zonas marítimas al sur de Trafalgar.

En el archipiélago canario, la previsión indica cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde podrían producirse lluvias débiles. El sur de estas islas mantendrá un ambiente con pocas nubes. Tanto Santa Cruz de Tenerife como Las Palmas de Gran Canaria tendrán temperaturas entre 17 y 22 grados, con predominio de vientos alisios. Se esperan rachas muy fuertes en determinadas áreas expuestas, aunque tenderán a remitir conforme avance la jornada.

Con este panorama, la Aemet señala que la jornada de domingo estará marcada por un retorno progresivo de valores térmicos más suaves en buena parte del país, a la vez que persiste la vigilancia por fenómenos asociados al frío y al viento en ciertas regiones.