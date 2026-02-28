Agencias

Karla Sofía Gascón sufre un accidente con sus tacones en los Premios Goya 2026

La intérprete se vuelve tendencia tras perder un zapato en plena aparición pública, luego de quedar atascada en una alcantarilla. Su reacción ante las cámaras y detalles de su estilismo generan comentarios en redes y medios

Guardar

Al llegar al Auditori Forum CCIB de Barcelona para asistir a los Premios Goya 2026, Karla Sofía Gascón vivió un incidente que rápidamente captó la atención de medios y redes sociales. Antes de comenzar su paso por la alfombra roja, uno de sus tacones quedó atascado en una alcantarilla, causando que el calzado se torciera y la intérprete tuviera que descalzarse para continuar ante las cámaras. El hecho, registrado por medios presentes y ampliamente comentado en plataformas digitales, la obligó a recorrer descalza parte del evento, sosteniendo los tacones en la mano y ofreciendo declaraciones sobre lo sucedido, según informó la cobertura original.

Tal como publicó la fuente, al descender del vehículo que la trasladaba, Gascón explicó a las presentadoras Nuria Marín e Inés Hernand que accidentalmente introdujo el tacón en una alcantarilla, lo que le provocó la torcedura del zapato y le dificultó caminar con normalidad por la alfombra. Este momento, considerado inusual en un evento de este tipo, no solo generó reacciones entre los asistentes y periodistas, sino que también situó a la actriz entre los temas más comentados en las redes sociales en el contexto de la gran noche del cine español.

El estilismo de Karla Sofía Gascón fue señalado por los medios presentes en el evento. Eligió un vestido largo de corte fluido, con un escote pronunciado en V y detalle de fruncido central bajo el pecho. El diseño, que se presenta sin mangas y llega hasta el suelo, incorpora una abertura alta en una de las piernas, característica que otorga dinamismo al atuendo. Para complementar el conjunto, Gascón llevó una gargantilla con colgante, pulsera y pendientes discretos, además de sandalias de tacón, precisamente las que ocasionaron el incidente al inicio de la gala, según detalló la cobertura original.

En relación a su imagen, la cobertura señala que la actriz optó por un maquillaje intenso, habitual en este tipo de celebraciones, enfatizando los ojos en tonos oscuros y labios en tonalidad rosada. Para el peinado, eligió mantener el cabello suelto, con raya lateral y ondas suaves, manteniendo un equilibrio entre elegancia y naturalidad, conforme al relato realizado por el medio sobre la presentación de la actriz en la gala.

El accidente, reseñado por el medio de origen, trascendió la alfombra roja, ya que la reacción espontánea de Karla Sofía Gascón ante el percance, sumado a la elección de su vestuario, generó múltiples comentarios entre usuarios y profesionales de la información. Las imágenes y testimonios acerca de la manera en la que resolvió continuar su participación, incluso sin el calzado, circularon ampliamente y quedaron registradas como uno de los momentos destacados de la edición. Varios periodistas que cubrían el evento constataron la repercusión de la anécdota en las diferentes plataformas digitales.

De acuerdo con la información publicada, la presencia de la actriz y la manera en la que afrontó el contratiempo reflejaron las particularidades que puede conllevar la asistencia a eventos de gran visibilidad pública. La espontaneidad de Gascón y su interacción con los medios presentes, sumadas a los elementos elegidos para su atuendo y la situación generada por el inconveniente con los tacones, convirtieron su aparición en uno de los episodios más comentados de la gala de los Premios Goya 2026, de acuerdo con la cobertura periodística proporcionada.

Temas Relacionados

Karla Sofía GascónPremios Goya 2026ModaAlfombra rojaNuria MarínInés HernandAuditori Forum CCIBBarcelonaCine españolSandalias de tacónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Los creadores de 'Gilbert', Goya al mejor cortometraje de animación, cargan contra la IA y ensalzan la educación pública

Al recibir el galardón por su obra artesanal en stop motion, el equipo expresó su rechazo a la tecnología artificial y reivindicó la importancia de garantizar acceso universal a la formación académica de calidad en España

Los creadores de 'Gilbert', Goya

'Decorado', Mejor Película de Animación en los Premios Goya 2026

La gala de la Academia de Cine de España distingue a la producción dirigida por Alberto Vázquez y un destacado equipo, que logra imponerse a otras cuatro nominadas en la ceremonia más relevante de la industria audiovisual nacional, celebrada en Barcelona

Infobae

Miriam Garlo, Mejor Actriz Revelación en los Premios Goya 2026 por su papel en 'Sorda'

El reconocimiento a Garlo resalta en una ceremonia donde la Academia distingue nuevos talentos del cine español, celebrando cuatro décadas de historia en Barcelona y posicionando a la intérprete entre prometedoras figuras junto a Hernández, Soroa, Lara y Garcia

Infobae

Marco Rubio suspende su viaje a Israel tras el ataque contra Irán

Marco Rubio suspende su viaje

Bad Gyal, tentada por el cine en los Goya: "Si me plantan un papel tipo Sharon Stone en 'Casino', me tiro de cabeza"

A pocos días de lanzar su nuevo álbum, la intérprete brilla en la gala celebrada en Barcelona, muestra ilusión por explorar la actuación y revela su deseo de asumir personajes complejos inspirados en figuras icónicas del séptimo arte

Bad Gyal, tentada por el