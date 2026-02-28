Karla Sofía Gascón sufre un accidente con sus tacones en los Premios Goya 2026

Al llegar al Auditori Forum CCIB de Barcelona para asistir a los Premios Goya 2026, Karla Sofía Gascón vivió un incidente que rápidamente captó la atención de medios y redes sociales. Antes de comenzar su paso por la alfombra roja, uno de sus tacones quedó atascado en una alcantarilla, causando que el calzado se torciera y la intérprete tuviera que descalzarse para continuar ante las cámaras. El hecho, registrado por medios presentes y ampliamente comentado en plataformas digitales, la obligó a recorrer descalza parte del evento, sosteniendo los tacones en la mano y ofreciendo declaraciones sobre lo sucedido, según informó la cobertura original.

Tal como publicó la fuente, al descender del vehículo que la trasladaba, Gascón explicó a las presentadoras Nuria Marín e Inés Hernand que accidentalmente introdujo el tacón en una alcantarilla, lo que le provocó la torcedura del zapato y le dificultó caminar con normalidad por la alfombra. Este momento, considerado inusual en un evento de este tipo, no solo generó reacciones entre los asistentes y periodistas, sino que también situó a la actriz entre los temas más comentados en las redes sociales en el contexto de la gran noche del cine español.

El estilismo de Karla Sofía Gascón fue señalado por los medios presentes en el evento. Eligió un vestido largo de corte fluido, con un escote pronunciado en V y detalle de fruncido central bajo el pecho. El diseño, que se presenta sin mangas y llega hasta el suelo, incorpora una abertura alta en una de las piernas, característica que otorga dinamismo al atuendo. Para complementar el conjunto, Gascón llevó una gargantilla con colgante, pulsera y pendientes discretos, además de sandalias de tacón, precisamente las que ocasionaron el incidente al inicio de la gala, según detalló la cobertura original.

En relación a su imagen, la cobertura señala que la actriz optó por un maquillaje intenso, habitual en este tipo de celebraciones, enfatizando los ojos en tonos oscuros y labios en tonalidad rosada. Para el peinado, eligió mantener el cabello suelto, con raya lateral y ondas suaves, manteniendo un equilibrio entre elegancia y naturalidad, conforme al relato realizado por el medio sobre la presentación de la actriz en la gala.

El accidente, reseñado por el medio de origen, trascendió la alfombra roja, ya que la reacción espontánea de Karla Sofía Gascón ante el percance, sumado a la elección de su vestuario, generó múltiples comentarios entre usuarios y profesionales de la información. Las imágenes y testimonios acerca de la manera en la que resolvió continuar su participación, incluso sin el calzado, circularon ampliamente y quedaron registradas como uno de los momentos destacados de la edición. Varios periodistas que cubrían el evento constataron la repercusión de la anécdota en las diferentes plataformas digitales.

De acuerdo con la información publicada, la presencia de la actriz y la manera en la que afrontó el contratiempo reflejaron las particularidades que puede conllevar la asistencia a eventos de gran visibilidad pública. La espontaneidad de Gascón y su interacción con los medios presentes, sumadas a los elementos elegidos para su atuendo y la situación generada por el inconveniente con los tacones, convirtieron su aparición en uno de los episodios más comentados de la gala de los Premios Goya 2026, de acuerdo con la cobertura periodística proporcionada.