El Consejo de Seguridad retira las sanciones contra el grupo yihadista sirio HTS

El levantamiento de las sanciones por parte del Consejo de Seguridad a Hayat Tahrir al Sham (HTS) se ha producido después de que varios actores internacionales, entre ellos Estados Unidos, modificaran recientemente sus posturas sobre el conflicto en Siria. Según publicó el Consejo de Seguridad de la ONU en un comunicado de prensa, esta medida elimina el embargo de armas, la congelación de activos y la prohibición de viajar que hasta ahora pesaban sobre el grupo yihadista y sus miembros. El medio detalló que la decisión responde a los avances observados tras el derrocamiento del régimen de Bashar al Assad y el inicio del mandato del actual presidente sirio, Ahmed al Shara.

De acuerdo con el comunicado, la exclusión de HTS de la Lista de sanciones contra Estado Islámico y Al Qaeda representa un cambio significativo en el enfoque internacional respecto a la situación política actual en Siria. El Consejo de Seguridad explicó: "El Comité del Consejo de Seguridad (...) eliminó la entrada que figura a continuación (HTS) de la Lista de sanciones contra (Estado Islámico) y Al Qaeda", lo que confirma el fin de las restricciones económicas y de movilidad para los integrantes de esa organización.

La acción llega varios meses después de que el Gobierno de Estados Unidos también excluyera a HTS de su listado interno de organizaciones terroristas, reportó el medio. Este cambio se produjo poco tiempo después de que el entonces presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que levantaba con efecto inmediato las sanciones generales impuestas a Siria. Medios estatales sirios citados por el medio consignaron que la eliminación de restricciones surge ante el reconocimiento internacional de los pasos adoptados por las autoridades sirias en la conducción de la transición política.

Ahmed al Shara, actual presidente de Siria y conocido popularmente por su nombre de guerra Abú Mohamed al Golani, asumió el liderazgo tras la ofensiva rebelde que encabezó HTS y que resultó en el derrocamiento del régimen anterior en 2024. Según informó la ONU y medios estatales mencionados en la cobertura, las nuevas autoridades buscan consolidar relaciones diplomáticas que permitan la retirada de sanciones y faciliten la reconstrucción nacional. Estos esfuerzos se relacionan con la necesidad de apoyo internacional después de más de trece años de guerra civil iniciada tras la represión de las protestas de la "Primavera Árabe" en 2011.

De manera paralela, fuentes cercanas a la ONU indicaron que, en las próximas semanas, el Consejo de Seguridad podría deliberar sobre la posible salida de Siria de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, una medida que también responde a la evaluación positiva de la comunidad internacional sobre las reformas y la estabilización progresiva en el país, según consignó la prensa estatal siria.

HTS, organización con vínculos pasados con Al Qaeda, jugó un papel central en la ofensiva que eliminó al antiguo gobierno y permitió el ascenso de las actuales autoridades, quien lidera los contactos para normalizar la relación de Siria con el exterior. El medio precisó que la retirada de sanciones se enmarca dentro de un proceso más amplio de apertura política y económica, del cual dependen los proyectos de reconstrucción nacional.

La decisión del Consejo de Seguridad implica el cese inmediato de restricciones que, durante años de conflicto armado y crisis política, habían impactado tanto en la capacidad operativa de HTS como en la economía siria, reportó el medio. Las restricciones ahora suprimidas incluían la prohibición de suministrar armamento al grupo, la inmovilización de activos financieros y la restricción a la libre circulación internacional de los miembros listados.

La resolución, reveló el comunicado oficial, refleja la evaluación internacional sobre la situación siria después del cambio de gobierno, así como una apuesta por la reconstrucción de relaciones multilaterales que permitan avanzar en la recuperación del país luego del extenso conflicto.

Los planes de reconstrucción y estabilización impulsados por las nuevas autoridades, en coordinación con actores internacionales, forman parte de los requisitos citados en las deliberaciones del Consejo de Seguridad como condiciones para la normalización y la reapertura diplomática plena. El medio estatal sirio agregó que el levantamiento de sanciones podría abrir canales para el retorno de inversiones y asistencia internacional, necesarios para la recuperación tras años de violencia y crisis humanitaria.

El órgano de Naciones Unidas aclaró que este levantamiento se mantiene bajo observación constante, y el Comité de Seguimiento seguirá evaluando los compromisos asumidos por Damasco en el contexto de las reformas políticas y la inclusión de todas las partes en procesos de reconciliación nacional, según señaló el medio.

En el plano político interno, las nuevas autoridades han iniciado contactos multilaterales para reactivar la cooperación con países y organismos internacionales, en busca de respaldo al proceso de reconstrucción y a la estabilidad institucional, informó el Consejo de Seguridad según los datos recogidos en medios oficiales y agencias internacionales.