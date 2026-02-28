(Crónica) El Manchester City cumple en Elland Road y el Liverpool golea por la zona Champions

El Manchester City depende de sí mismo para alcanzar el título de la Premier League al situarse a solo dos unidades del líder Arsenal, tras asegurar una victoria por la mínima diferencia ante el Leeds United en Elland Road. Tal como consignó Europa Press, el conjunto dirigido por Pep Guardiola logró sumar 59 puntos, mientras que los londinenses cuentan con 61, manteniendo así una cerrada lucha en la cima de la tabla cuando la temporada entra en su tramo final.

Según informó Europa Press, el enfrentamiento en Leeds representó un reto para el Manchester City, que afrontó el compromiso sin Erling Haaland por lesión. No obstante, el equipo encontró alternativas en el ataque con la anotación de Antoine Semenyo, quien aprovechó una asistencia de Rayan Ait-Nouri poco antes del descanso. El rendimiento de Ait-Nouri y Rayan Cherki fue determinante, ya que ambos contribuyeron a que el City superara la intensa presión impuesta por el conjunto local, logrando controlar el ritmo del partido tras el entretiempo.

Europa Press detalló que durante la segunda mitad, el City redujo los riesgos frente a un Leeds que buscaba la igualada. Un remate de cabeza de Marc Guehi estuvo cerca de aumentar la diferencia para los visitantes, mientras que Jaka Bijol generó la oportunidad más destacada para el equipo local, pero la defensa de Mánchester mantuvo la ventaja hasta el final. Gracias a esta actuación, los dirigidos por Guardiola conservan su posición como el principal competidor del Arsenal en la búsqueda del campeonato. Además, el City se prepara para enfrentar al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League, otro de los desafíos clave en la campaña.

Por otra parte, el Liverpool protagonizó su mayor goleada en la presente edición de la Premier League al superar 5-2 al West Ham. De acuerdo con Europa Press, el conjunto de Jürgen Klopp alcanzó los 48 puntos, igualando al Manchester United, que ocupa la cuarta posición aunque con un partido menos. El Liverpool se acercó así a las posiciones de clasificación europea, marcando una jornada significativa para sus aspiraciones.

En ese enfrentamiento, el Liverpool estableció una amplia diferencia en el primer tiempo gracias a los goles de Hugo Ekitike, Virgil van Dijk y Alexis Mac Allister, completando un 3-0 parcial. Si bien el West Ham amenazó con remontar después del descanso, los goles de Cody Gakpo y un autogol de Axel Disasi consolidaron la victoria de los Reds. Esta actuación colectiva permitió al Liverpool recortar distancias en la tabla y fortalecer su objetivo de regresar a competiciones continentales.

El desarrollo de la jornada dejó también otros partidos relevantes. El Brentford obtuvo una victoria por 4-3 ante el Burnley, pese a la presión del rival en los minutos finales. Según reportó Europa Press, Mikkel Damsgaard selló el triunfo del Brentford con un gol al minuto 93, permitiendo a su equipo llegar a 43 puntos. Burnley, localizado en los puestos de descenso, estuvo cerca de rescatar un empate luego de remontar parcialmente una desventaja de tres goles, aunque no logró concretar la hazaña.

En otro encuentro, el Newcastle sufrió una derrota como local ante el Everton por 3-2, un resultado que, según informó Europa Press, aleja al equipo de la zona europea de la tabla. Newcastle, rival del Barcelona en la Champions League, quedó así más relegado en la pelea por los puestos de clasificación continental en la liga británica. El Everton se mostró efectivo al responder a cada tanto del conjunto local, culminando el marcador gracias a un gol decisivo de Thierno Barry al minuto 83.

El balance de la jornada 28 de la Premier League evidenció movimientos significativos en la parte alta y media de la clasificación. Con los resultados obtenidos, tanto la lucha por el liderato como la competencia por los boletos a competiciones europeas quedaron abiertas. Manchester City y Arsenal mantienen el pulso en lo más alto de la tabla, mientras que Liverpool y Manchester United continúan en una reñida contienda por el cuarto puesto, según resumió Europa Press. Los equipos ubicados en la mitad baja, como Burnley y Everton, buscarán en las siguientes fechas salir de la zona de peligro y asegurar su permanencia.