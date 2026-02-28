Bad Gyal, tentada por el cine en los Goya: "Si me plantan un papel tipo Sharon Stone en 'Casino', me tiro de cabeza"

Asumir un papel que combine moda, estilo y complejidad interpretativa es uno de los retos que más atrae a Bad Gyal en este momento de su carrera. La artista reconoció que, de recibir una propuesta similar a la interpretación de Sharon Stone en la película 'Casino', aceptaría de inmediato el desafío: “Un papel que me encanta es Sharon Stone en Casino, también porque sirve mucha moda, mucho look, mucho pelo, mucho make-up. Si me plantaran un papelillo así, me tiraría de una a la piscina de cabeza”. Estas declaraciones fueron recogidas durante su paso por la gala de los Premios Goya en Barcelona, según informó el medio El País.

La cantante fue una de las figuras musicales destacadas en la ceremonia, que coincidió con la inminente publicación de su nuevo álbum, previsto para salir en menos de una semana. Bad Gyal manifestó que se encuentra en una cuenta regresiva profesional y afirmó estar “ya mismo de parto” con su próximo disco. De acuerdo con El País, la intérprete adelantó que volverá a apostar por la fórmula que la ha caracterizado: “Con hits y con mucho bailoteo, como siempre. Ese es mi efecto sorpresa, que yo creo que siempre consigo que la gente por lo menos se alegre un poco y baile", compartió, confiando en que las nuevas canciones tendrán el mismo impacto en el público.

El éxito y la exposición constante han convertido a Bad Gyal en un tema habitual de debate y crítica. Consultada sobre su relación con los comentarios negativos, reconoció fluctuaciones en cómo los afronta: “Depende del día. Hay días que mejor, hay días que peor", precisó, y recordó que, pese a su proyección, sigue siendo una persona con emociones. La artista subrayó que las críticas se han vuelto parte inseparable del éxito y sugiere que no representan un obstáculo para continuar con su carrera: "Somos humanos, hay días que algún día nos puede afectar más algo, pero la verdad que he recibido tantas que tengo que tirar para adelante y vivir con ello, ya forman parte del éxito también," señaló según publicó El País.

La celebración de la gala en Barcelona, ciudad natal de Bad Gyal, le otorgó un significado especial a su participación. “Muy feliz, sobre todo porque es aquí en Barcelona y me hace mucha ilusión que sea mi ciudad y que me hayan dado esta oportunidad de presentarme”, expresó, mostrando satisfacción por formar parte de un evento dedicado al cine desde su ciudad de origen. El medio El País destacó este sentimiento de pertenencia y la conexión entre la artista y la noche de los Goya.

La posibilidad de adentrarse en el mundo del cine recibió confirmación directa por parte de la cantante durante la gala. Consultada sobre un eventual salto a la actuación, confirmó su interés: “Sí, me atrevería a probar el cine, la verdad”. Aunque evitó señalar algún director en particular, fue clara sobre el tipo de personaje que le gustaría incorporar a su filmografía: “Me motivaría interpretar a una mujer poderosa, un papel así que tuviese como sus luces y sus sombras y su fuerza y su vulnerabilidad, los contrastes, me encantan la verdad”, detalló al medio El País.

Respecto a su presentación en el escenario de la gala, Bad Gyal prefirió mantener la discreción sobre el contenido de su actuación, aunque dejó entrever que su propuesta artística buscaría homenajear a Barcelona: “No puedo decir mucho, lo que puedo decir es que queremos representar a la ciudad, queremos representar a Barcelona”, aseguró. Para reforzar este vínculo, eligió un vestuario compuesto por diseños de la creadora local Paloma Gould. “Voy a ir vestida de una diseñadora de aquí que uso muchísimo en mi vida diaria y en mis actuaciones también, que es Paloma Gould, que es una diseñadora de Barcelona, pero súper internacional, presenta siempre en París y estoy muy orgullosa de que tengamos este talento aquí en esta ciudad y hoy tocaba vestir de ella”, citó El País, evidenciando su compromiso con la moda local y el talento emergente.

La conexión de Bad Gyal con la moda, la música y el deseo de experimentar nuevos ámbitos profesionales como la actuación se manifestó en cada una de sus intervenciones durante la gala. Tal como reportó El País, la cantante reafirmó su identidad artística mientras abría la puerta a explorar nuevos universos creativos, sin perder la relación con su ciudad natal y el impacto que genera en la escena cultural actual.