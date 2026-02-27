Zelenski cree que existe la posibilidad de poner fin a la guerra antes de las elecciones de noviembre de EEUU

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió sobre el impacto que la eventual retirada de las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, situadas en la provincia de Donetsk, tendría para la población local, al señalar que el control ruso podría exponer a los residentes al riesgo de muerte, reclutamiento forzado o encarcelamiento. En este contexto, expresó su desconcierto ante la idea de contemplar una retirada de esos territorios, que considera parte indiscutible de Ucrania. Estas declaraciones se dieron en el marco de una entrevista realizada por Sky News, en la que Zelenski delineó los principales desafíos del conflicto en curso.

De acuerdo con la información de Sky News, el presidente ucraniano indicó que actualmente se presenta una ventana de oportunidad para alcanzar un acuerdo que ponga fin al enfrentamiento con Rusia antes de las elecciones de mitad de mandato previstas en Estados Unidos para el mes de noviembre. Zelenski sostuvo que los meses previos a esos comicios serán decisivos para el desarrollo del conflicto e insistió en que, en caso de materializarse una salida pacífica antes de esa fecha, ello responderá a la confluencia de diferentes factores en juego durante este periodo.

El jefe de Estado otorgó a la administración estadounidense un papel central en la búsqueda de una resolución al conflicto, al considerar que la capacidad de Washington para intervenir y facilitar un acuerdo resulta determinante. Según detalló Sky News, Zelenski comentó: “Estados Unidos es incluso más fuerte de lo que cree”, en referencia a la influencia que ejerce la política de ese país tanto en el ámbito diplomático como militar, y su repercusión directa en el conflicto ucraniano-ruso.

Sobre las perspectivas de conseguir una victoria militar, Zelenski planteó ciertas reservas en cuanto a su significado real para Ucrania. Según reportó Sky News, el mandatario explicó que el concepto de victoria resulta relativo y varía según la interpretación tanto de la población ucraniana como de actores internacionales. En palabras del presidente, “Depende de lo que la gente quiera decir cuando habla de ganar”.

En cuanto a la situación en el campo de batalla, el dirigente ucraniano reconoció la dificultad que enfrentan las fuerzas de su país para retomar el control total de las regiones ocupadas. No obstante, se manifestó decidido a no ceder enclaves considerados fundamentales, en particular Sloviansk y Kramatorsk, a los que calificó como líneas rojas dentro de la provincia de Donetsk, consignó Sky News.

Tanto Ucrania como Rusia continúan operando sin lograr avances decisivos que modifiquen el actual equilibrio en el terreno, destacó Zelenski a Sky News. Según sus declaraciones, ninguna de las partes ha conseguido imponerse completamente a la otra en los combates, lo que mantiene el conflicto en una situación de estancamiento. En palabras del presidente ucraniano: “Rusia tampoco puede hacerlo en el campo de batalla. Por eso no ganan y nosotros no perdemos”.

Sky News sostuvo que la percepción de Zelenski sobre las posibilidades de alcanzar la paz se encuentra estrechamente ligada al calendario político estadounidense, ya que considera que la proximidad de las elecciones en ese país incrementa la presión internacional para buscar una salida negociada al conflicto. Así, el mandatario destacó el peso que las decisiones de Washington pueden tener en este proceso, al tiempo que subrayó la importancia de la resistencia de la población local frente a la potencial imposición de la ciudadanía rusa por parte de las fuerzas ocupantes.

A lo largo de la entrevista difundida por Sky News, Zelenski reiteró que los próximos meses resultarán fundamentales para definir el rumbo del enfrentamiento armado. Bajo este escenario, la diplomacia internacional emerge como herramienta prioritaria ante la dificultad de alcanzar una victoria total en el campo de batalla por cualquiera de los bandos involucrados. El presidente ucraniano señaló además que la postura de la administración estadounidense tendrá consecuencias directas sobre las oportunidades de alcanzar eventualmente un acuerdo que ponga fin a la guerra.