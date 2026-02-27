Viento, olas y calima pondrán hoy en aviso a Canarias y Mallorca, con nivel naranja en el archipiélago

El viento, las olas y la calima pondrán este viernes en aviso a Canarias, Cádiz y Mallorca en un día en el que varias islas alcanzarán el nivel naranja por el viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, habrá un descenso notable de las máximas en el noroeste peninsular, donde serán inferiores a 6ºC.

En concreto, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife están en aviso por viento, olas y polvo en suspensión. En el caso de Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, el aviso por viento es naranja. Al margen de ello, Mallorca está en situación de riesgo por nieblas.

AEMET prevé que este viernes sea un día más inestable. En este sentido, avanza que un frente afectará al tercio noroeste peninsular. Además, una dana en Canarias estará en transición hacia baja fría y se moverá hacia el este, situándose en el Sáhara al final del día.

De esta manera, se esperan cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico y Galicia. Éstas irán acompañadas por nieblas y brumas frontales en la vertiente atlántica y podrán afectar de forma débil al tercio noroeste.

En el resto del país habrá cielos poco nubosos, aunque se registrará nubosidad baja matinal y brumas con bancos de niebla en zonas de la mitad norte de la fachada mediterránea y en Baleares, donde se prevé que sean más extensas y persistentes. En Canarias se se darán calima con posibles lluvias de barro.

En concreto, el pronóstico recoge intervalos nubosos en el archipiélago con precipitaciones de débiles a moderadas que tenderán a remitir. No descarta que sean localmente fuertes en Lanzarote y Fuerteventura de madrugada. En el norte de las islas montañosas, se prevén más abundantes.

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET indica que las máximas estarán en descenso en las vertientes atlántica y cantábrica, notable en el noroeste y en ascenso ligero en la vertiente mediterránea. Por el contrario, las mínimas no experimentarán grandes cambios.

En el archipiélago canario se prevé un ascenso generalizado, más marcado el de las máximas, que podría ser notable en la vertiente sur de las islas centrales. Durante este día, habrá heladas débiles en cumbres de montaña de Pirineos y de la Cantábrica.

Al margen de ello, habrá viento flojo de dirección variable en el interior peninsular y más intenso en los litorales. Al principio del día se espera un predominio de la componente sur, que tenderá a arreciar la componente norte con un cierzo y una tramontana moderados. Asimismo, habrá viento moderado del noroeste en litorales del norte, de levante en el Estrecho y Alborán, del noreste en el resto del área sur mediterránea y del sudeste en el resto del Mediterráneo.

En el Estrecho, de madrugada, se registrarán rachas muy fuertes. Por su parte, en Canarias se registrará viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas y cumbres de las islas de mayor relieve, tendiendo a nordeste.