VÍDEO: Ayuso asegura que el pueblo español "quiere" al Rey emérito y cree que la Casa Real sabrá "hacer lo mejor"

Isabel Díaz Ayuso expresó que cualquier posible retorno del rey emérito Juan Carlos I a España debe ir acompañado de la recuperación de su residencia fiscal en el país, tal como han trasladado fuentes de la Casa Real a raíz de la reciente desclasificación de documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La presidenta de la Comunidad de Madrid declaró ante los medios que la monarquía sigue contando con un respaldo sólido en la sociedad y que la figura del actual monarca representa una institución de alto valor para la nación, según consignó Europa Press.

Durante un acto en el municipio madrileño de Cenicientos, Ayuso abordó la situación del monarca emérito después de que se divulgara que puede regresar a residir en España en el momento que considere oportuno. Según detalló Europa Press, la postura en la Casa del Rey es que si Juan Carlos I desea preservar no solo su propia imagen, sino también la de la Corona, lo más adecuado sería establecer nuevamente su residencia fiscal en territorio español.

En sus declaraciones, la presidenta Ayuso manifestó que carece de competencias para pronunciarse oficialmente sobre el regreso del rey emérito. No obstante, reiteró el aprecio que tiene el pueblo español tanto por el actual monarca como por su padre. Según publicó Europa Press, Ayuso subrayó que "tenemos al frente de la Casa del Rey, hoy, al mejor monarca que se podía tener. A su padre, el pueblo español, también le quiere. Queremos lo mejor para ellos y para todos nosotros porque ir contra la Monarquía o simplemente ponerla en tela de juicio es cuestionar nuestra propia biografía".

Ayuso enfatizó el papel histórico de la monarquía en España, señalando que la institución ha contribuido en numerosas acciones significativas durante siglos y afirmando que su labor ha resultado positiva para el país. La presidenta madrileña afirmó que "es una institución altamente valorada" y expresó su disposición y lealtad total hacia la Corona, según reportó Europa Press.

Respecto al impacto de los documentos recientemente desclasificados sobre el 23F, Ayuso valoró que estos archivos han puesto de manifiesto la dedicación de la Corona al servicio de España. En sus palabras, la dirigente explicó que la monarquía "siempre ha estado al servicio de España", y añadió: "Estamos profundamente orgullosos de lo que somos como nación".

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid sugirió que la desclasificación de los documentos del golpe de Estado se utilizó para desviar la atención de otros asuntos. De acuerdo con Europa Press, Ayuso aseguró que dicha medida representaba "una nueva cortina de humo para desviar la atención" del Gobierno central y consideró que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez existen elementos engañosos en su actuación política.

En lo concerniente a Juan Carlos I, Ayuso lo describió como una persona con una importante vitalidad y con mucho por aportar, según publicó Europa Press, aunque insistió en que la decisión final sobre su regreso le compete exclusivamente a la Casa Real. Asimismo, sostuvo que confía en que la institución sabrá "hacer lo mejor".

Al ser consultada por su opinión personal, Ayuso expresó su deseo de bienestar tanto para el rey emérito como para la institución monárquica. Declares: "Le deseo lo mejor", tal como recogió Europa Press.

Las declaraciones de Díaz Ayuso tuvieron lugar durante la inauguración del nuevo gimnasio municipal en Cenicientos. Según apuntó Europa Press, la presidenta destacó que el debate sobre la monarquía trasciende figuras individuales, ya que se refiere a una institución que, a su juicio, actúa como símbolo de unidad y representación para toda la ciudadanía. En sus palabras, "queremos que siga por largos años, porque nos representa a todos, nos iguala a todos" y consideró fundamental preservar la estabilidad y la valoración positiva de la Corona.

La divulgación de los documentos del 23F y las declaraciones provenientes tanto de fuentes de la Casa Real como de responsables políticos han reavivado el debate en torno al papel de la monarquía en España y el futuro del rey emérito en el país. Según publicó Europa Press, las posiciones institucionales insisten en que cualquier decisión relacionada con el regreso y la situación fiscal de Juan Carlos I deberá ser adoptada de forma cuidadosa, considerando la influencia que puede tener sobre la imagen de la Corona.