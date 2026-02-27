Rusia ve "absurdo" responsabilizar a Rusia del incidente con dron cerca de un buque francés en Suecia

Durante el jueves por la tarde, fuerzas suecas interceptaron y neutralizaron un dron que sobrevolaba las inmediaciones del portaaeronaves 'Charles de Gaulle', buque insignia de la Armada francesa, cuando este se encontraba atracado en el puerto de Malmo, Suecia, en el contexto de la operación de la OTAN Centinela del Ártico. El ministro de Defensa de Suecia, Pal Jonson, declaró que el dron probablemente procedía de Rusia y que fue derribado mientras se dirigía hacia el portaaviones. La investigación acerca del origen y la naturaleza del aparato sigue desarrollándose con la colaboración de autoridades suecas y francesas.

Según informó la agencia de noticias TASS, Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, reaccionó a las sospechas y consideró "absurdo" atribuir responsabilidad a Moscú por el incidente. Durante una rueda de prensa, Peskov sostuvo que carece de información sobre lo ocurrido y puso en duda la lógica detrás de la acusación: "No he visto noticias ni dispongo de información sobre los detalles, pero se dice que el dron es ruso porque había un barco ruso cerca, y esto es bastante absurdo", expresó el funcionario, de acuerdo con lo publicado por TASS. El representante del Kremlin insistió en la ausencia de pruebas concretas que vinculen a Rusia con el dron interceptado.

Según detalló el Estado Mayor del Ejército de Francia en un comunicado difundido por Europa Press, el artefacto no tripulado fue ubicado a más de 10 kilómetros del portaaviones francés y posteriormente sometido a control por parte de las fuerzas suecas. El comunicado agregó que "el portaaviones, que forma parte de una fuerza de tarea naval, se beneficia de un sistema de seguridad durante su escala en puerto. La misión específica de este sistema es prevenir cualquier actividad maliciosa", precisando además que "el sistema de seguridad sueco ha demostrado su robustez". El mismo Estado Mayor informó que el suceso no produjo afectaciones a las operaciones de la fuerza naval franco-sueca.

A lo largo de los últimos años, el Gobierno ruso ha criticado un aumento de la actividad de la OTAN en regiones cercanas a sus fronteras occidentales. Moscú ha denunciado que la presencia de medios militares de la Alianza Atlántica en el área supone una preocupación para su seguridad nacional. De acuerdo con lo señalado por TASS, la postura oficial rusa atribuye a la OTAN un despliegue creciente en Europa del Este y el Báltico. Por su parte, la OTAN ha argumentado que sus movimientos responden a la "contención" frente a lo que denomina "agresión rusa".

Las autoridades francesas y suecas mantienen abiertas las investigaciones para determinar los detalles técnicos y la procedencia del dron neutralizado. Los sucesos se produjeron durante la escala del portaaeronaves ‘Charles de Gaulle’ en el puerto de Malmo, mientras este formaba parte de una misión multinacional liderada por la OTAN en el norte de Europa. El despliegue naval busca reforzar la seguridad y la cooperación entre los miembros de la organización, bajo la operación Centinela del Ártico.

Hasta el momento, Moscú ha reiterado desconocer los hechos en detalle y ha rechazado cualquier vinculación con el dron, mientras las autoridades suecas han sostenido que el aparato posiblemente proviniese de territorio ruso, aunque no han presentado evidencia concluyente. La alianza entre ambos países europeos en materia de defensa y seguridad cooperó activamente para garantizar la protección del buque francés y de la zona portuaria, según señalaron ambas partes en sus comunicados oficiales.

El incidente ocurre en un contexto de tensión prolongada entre Rusia y los países miembros de la OTAN, marcado por recelos sobre actividades militares en los límites geográficos de cada bloque. De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la seguridad de los buques en operativos multinacionales permanece como una prioridad para los gobiernos involucrados, reforzada mediante el uso de sistemas avanzados de vigilancia y respuesta ante amenazas no convencionales como la intervención de drones.

Por el momento, las investigaciones continúan en curso para determinar el origen exacto del artefacto aéreo no tripulado y las circunstancias de su aparición en el área donde se encontraba el portaaeronaves ‘Charles de Gaulle’. La colaboración entre las fuerzas armadas de Francia y Suecia se mantiene activa hasta esclarecer completamente el incidente.