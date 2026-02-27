Rusia, China e Irán piden diálogo a Afganistán y Pakistán tras el estallido de un nuevo conflicto

Un mensaje divulgado por el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, subrayó la importancia de que Afganistán y Pakistán gestionen sus diferencias por vía pacífica durante el mes sagrado del Ramadán, instando a ambas partes a optar por el diálogo y la convivencia vecinal. Según informó Europa Press, la República Islámica de Irán expresó su disposición a facilitar cualquier proceso que refuerce el entendimiento entre los dos países, tras un repunte del conflicto que involucró ataques aéreos, armamento pesado y numerosas víctimas civiles y militares.

De acuerdo con Europa Press, la última escalada se desencadenó después de una serie de ofensivas coordinadas llevadas a cabo por fuerzas afganas contra territorio paquistaní. Frente a estos ataques, el Gobierno de Pakistán proclamó el inicio de una “guerra abierta” contra los talibán y lanzó bombardeos dirigidos a la capital afgana, Kabul, así como a la ciudad de Kandahar, acción que ha intensificado la preocupación internacional por el riesgo de una desestabilización más amplia en la región.

El Ministerio de Exteriores de Rusia comunicó su inquietud ante lo que denominó un “drástico repunte de los enfrentamientos armados” en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Según detalló el ministerio ruso en un comunicado citado por Europa Press, la confrontación involucra a unidades regulares de ambos ejércitos, que emplean medios aéreos y armas pesadas, y ya ha dejado víctimas en ambos lados, incluyendo entre la población civil. En ese mismo texto, el gobierno ruso exhortó a ambas naciones a poner fin a la confrontación y a retomar las negociaciones, recalcando la necesidad de resolver cualquier disputa por métodos políticos y diplomáticos.

Por su parte, el Gobierno chino manifestó su “profunda preocupación” por el incremento de la violencia en la región, según publicó Europa Press. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, declaró en conferencia de prensa que China observa estrechamente el desarrollo del conflicto, aludiendo al hecho de que Afganistán y Pakistán, además de ser vecinos entre sí, también lo son de China. Mao Ning afirmó que “China apoya la lucha contra todas las formas de terrorismo” y pidió calma y contención a las partes implicadas. La funcionaria también propuso canalizar la resolución de diferencias a través de consultas y diálogo con el objetivo de alcanzar un alto el fuego que prevenga más sufrimiento para ambas sociedades. China reiteró su disposición definitiva para actuar como mediador y ofreció ayuda a sus ciudadanos si fuera necesario, recogiéndose la información en el diario ‘Global Times’, aunque hasta el momento no se ha planteado una evacuación formal.

El ministro de Información de Pakistán, Ataulá Tarar, explicó que la operación militar denominada ‘Ira de la Verdad’ resultó en la muerte de más de 130 individuos calificados como supuestos talibán. Además, Tarar anticipó que la cifra total de bajas aún podría ser mayor, sumando ataques adicionales efectuados contra objetivos militares en Kabul, Paktia y Kandahar. Las autoridades paquistaníes han justificado estos bombardeos al señalar que las operaciones se centraron en “campamentos y escondites terroristas” de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y del grupo yihadista Estado Islámico, actuación que estaría orientada a responder a recientes atentados suicidas en territorio paquistaní, según informó Europa Press.

El representante de los talibán, Zabihulá Muyahid, también confirmó los ataques aéreos llevados a cabo por Pakistán, aunque negó la existencia de víctimas, y subrayó que, por su parte, la ola de ataques desde Afganistán se habría cobrado la vida de más de cincuenta militares paquistaníes en la zona de la Línea Durand, frontera que se extiende a lo largo de 2.640 kilómetros que demarcan a los dos países. Este episodio sucede tras la denuncia por parte de las autoridades afganas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto a bombardeos de Pakistán que, según su versión, provocaron la muerte de más de una decena de civiles.

En respuesta a la crisis, los gobiernos de Rusia, China e Irán han emitido llamados a la contención y el diálogo, mostrando preocupación por la implicación de unidades militares regulares y el uso de armamento de alto calibre. Según consignó Europa Press, estos países consideran que el cese de hostilidades y la apertura de negociaciones contribuirían no solo a la estabilidad de la frontera, sino también a la paz y seguridad en el conjunto de la región. En todas las declaraciones oficiales, se destacó la importancia de evitar más víctimas y de buscar mecanismos diplomáticos de resolución.

Rusia, China e Irán, cada uno con intereses geoestratégicos en Asia Central, han reiterado su disposición a facilitar el reencuentro entre Kabul e Islamabad. Según reportó Europa Press, los tres países han expresado su voluntad de ejercer un rol activo en la mediación, ya sea canalizando conversaciones directas u ofreciendo su apoyo logístico y político a ambas partes para rebajar la tensión en la región. Estos posicionamientos refuerzan el peso que atribuyen Moscú, Pekín y Teherán a la estabilidad vecinal y a la prevención de un conflicto armado de mayor alcance que involucre a actores estatales y no estatales en un área de fuerte volatilidad.

La escalada del conflicto se origina en una compleja red de acusaciones cruzadas entre los gobiernos de Kabul e Islamabad. Afganistán ha denunciado en instancias internacionales las operaciones militares paquistaníes dentro de su territorio. En respuesta, Pakistán ha justificado estas acciones alegando que las mismas están dirigidas contra grupos responsables de atentados perpetrados dentro de sus fronteras, incluyendo organizaciones como Tehrik-i-Taliban Pakistan y Estado Islámico, según la información recogida por Europa Press. El ciclo de ataques y represalias ha contribuido a que aumenten la tensión y las bajas, generando preocupación tanto entre la población civil como en los gobiernos de la región y organismos internacionales.

Diversos análisis recogidos por Europa Press destacan que la prolongación del conflicto podría tener consecuencias negativas para la estabilidad regional, involucrando no solo a fuerzas regulares de ambos países, sino también factores internos y externos con intereses en la región. Frente al actual contexto de hostilidades, los llamados al diálogo y la distensión de los gobiernos de Rusia, China e Irán buscan evitar la consolidación de una crisis que pueda extenderse más allá de la línea fronteriza que separa a Afganistán y Pakistán.