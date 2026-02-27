Rumanía emite alertas a sus ciudadanos ante un repunte de los incidentes con drones rusos cerca de la frontera

Una aeronave no tripulada procedente de Rusia cruzó, aunque de forma breve, el espacio aéreo de Rumanía al norte de la ciudad de Sulina, generando una alerta inmediata para la población y la respuesta de aviones militares, según reportó Europa Press. Las autoridades emitieron avisos de seguridad después de que los sistemas de defensa detectaran la incursión, señalando un incremento reciente en los incidentes con drones rusos en áreas cercanas a la frontera rumano-ucraniana.

Europa Press informó que el Ministerio de Defensa de Rumanía detalló que un dron lanzado durante un nuevo ataque ruso dirigido a los puertos ucranianos en el Danubio fue observado por los radares rumanos cuando sobrevolaba el espacio aéreo ucraniano en dirección a la ciudad rumana de Tulcea. En respuesta a esta situación, sucedida la mañana del viernes, se activaron alarmas alrededor de las 8:45 horas locales para advertir a la ciudadanía del posible peligro. Poco tiempo después, de acuerdo con la misma fuente, fuerzas ucranianas lograron derribar el dron, evitando mayores riesgos para el territorio rumano.

Las operaciones de vigilancia y respuesta implementadas por Rumanía incluyen el despliegue de dos cazas F-16 de su Fuerza Aérea, que partieron desde la base de Fetesti. Estas aeronaves se encargaron de monitorizar la trayectoria y potencial amenaza representada por los drones, una medida similar a la adoptada el jueves, cuando varios artefactos no tripulados fueron identificados en las proximidades de la frontera entre Ucrania y Rumanía. Según publicó Europa Press, durante ese episodio, el primer dron no ingresó al espacio aéreo rumano, pero el segundo sí lo hizo, lo que llevó a la activación inmediata de dos cazas Eurofighter pertenecientes a las fuerzas aéreas alemana y española, que operan desde la base de Mijail Kogalniceanu.

La vigilancia en la zona se ha intensificado por el incremento de incidentes dentro del perímetro fronterizo, que se extiende por aproximadamente 650 kilómetros entre Rumanía y Ucrania. Europa Press consignó que el país, como miembro de la OTAN y la Unión Europea, observa con atención cada incursión, ya que los drones rusos han cruzado su espacio aéreo en varias ocasiones o han terminado sobre suelo rumano tras ser interceptados por los sistemas de defensa aérea ucranianos.

El Ministerio de Defensa rumano resaltó en su comunicación el patrón reiterado de ataques rusos dirigidos contra puntos estratégicos del sur de Ucrania, en particular los puertos fluviales situados en el Danubio. Esta circunstancia ha derivado en la proximidad de los incidentes a los límites territoriales de Rumanía y en la activación de protocolos de seguridad más estrictos. Europa Press subrayó que las fuerzas armadas rumanas y las unidades aliadas presentes en el área colaboran estrechamente para prevenir y responder ante posibles amenazas a la seguridad nacional.

La presencia reiterada de drones en la frontera, detectados generalmente después de que Ucrania utilice sus sistemas de defensa aérea, también plantea retos operativos para la defensa rumana. Según describió Europa Press, las autoridades consideran esta actividad como un factor de riesgo tanto para la población como para la infraestructura ubicada en las regiones cercanas al río Danubio y las ciudades fronterizas.

Las acciones de defensa incluyen no solo la supervisión del espacio aéreo, sino también la emisión de comunicados y alertas para mantener informados a los habitantes de posibles incursiones o caídas de restos de drones. Europa Press destacó que la cooperación entre las fuerzas militares rumanas, ucranianas y de los aliados de la OTAN es constante, dadas las circunstancias derivadas de la guerra en Ucrania y la cercanía del conflicto al territorio rumano.

La gestión de estas situaciones, detalló Europa Press, requiere de una coordinación inmediata entre los centros de operaciones militares, la infraestructura de radares y los equipos de respuesta rápida desplegados en bases estratégicas. Además, las medidas tomadas buscan mitigar la preocupación social ante el riesgo de que las hostilidades se aproximen a territorio nacional.

Rumanía continúa reforzando sus mecanismos de defensa aérea y vigilancia en todo el litoral del Danubio y áreas adyacentes. Según Europa Press, la situación ha obligado a una revisión constante de los protocolos de seguridad y a la implementación de ejercicios y simulacros con participación de cazas nacionales y aliados, con el propósito de garantizar la capacidad de reacción ante nuevas incursiones de drones procedentes de Rusia.