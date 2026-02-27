Agencias

Pokémon Viento y Pokémon Oleaje darán la bienvenida a la décima generación de pokémon en 2027

Guardar

The Pokémon Company ha anunciado la décima generación de criaturas que llegará con los títulos Pokémon Viento y Pokémon Oleaje en exclusiva a Nintendo Switch 2 en 2027.

Un nuevo evento 'Pokémon Presents' ha desvelado este viernes los nuevos videojuegos de la franquicia, desarrollados por Game Freak: Pokémon Viento y Pokémon Oleaje, que llevarán a los jugadores a un nuevo mapa en el que el mar tendrá un gran protagonismo.

Con estos juegos llega también la décima generación de pokémon, que tiene a Browt (hoja), Pombon (fuego) y Gecqua (agua) como los tres pokémon iniciales. Además, se conocerá a una pareja de pikachus con vestimenta muy playera.

Los dos juegos, Pokémon Viento y Pokémon Oleaje, llegarán en exclusiva y de forma simultánea a Nintendo Switch 2 en 2027.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Starmer reconoce el resultado "decepcionante" tras perder un feudo histórico a manos de Los Verdes

El líder laborista evitó hablar de dimisión tras la histórica derrota en Gorton y Denton y defendió su liderazgo frente a críticas internas y pedidos de renuncia, mientras Los Verdes celebraron una victoria que consideran clave para su avance político

Starmer reconoce el resultado "decepcionante"

Muere Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Florentino Pérez y el club expresaron su tristeza por la pérdida de Santiago Aguado, quien estuvo vinculado al Real Madrid durante más de 65 años y fue citado como un referente de compromiso, lealtad y pasión por la institución

Infobae

Tenerife acumula cuatro enjambres sísmicos en ocho días, pero de baja intensidad y sin previsión de erupción

Tenerife acumula cuatro enjambres sísmicos

Alemany ve a Griezmann hasta final de temporada: "Todo lo demás son especulaciones”

Alemany ve a Griezmann hasta

Luis Tosar, presentador de la gala: "Habrá libertad absoluta para hablar de Gaza, Ucrania o ICE"

El acto en Barcelona permitirá que quienes suban al escenario se expresen libremente sobre temas internacionales o sociales, según adelantaron los anfitriones, quienes reivindican la importancia de abordar la actualidad y la expresión sin restricciones durante la ceremonia

Luis Tosar, presentador de la