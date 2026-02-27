Netflix se retira de la batalla por Warner Bros y deja el camino despejado a Paramount

El reciente movimiento de Paramount, que elevó su oferta a 31 dólares en efectivo por acción para adquirir el 100% de Warner Bros Discovery (WBD), aceleró la decisión en las negociaciones por la compañía. Con este aumento sobre la propuesta anterior de 30 dólares, el consejo de administración de WBD notificó a Netflix que la oferta de Paramount representaba una propuesta superior, según detalló el medio en un comunicado difundido este miércoles. En consecuencia, la pugna que mantenían Netflix y Paramount Skydance por el control de WBD registró un giro relevante, con Netflix declinando igualar los términos propuestos por su rival.

De acuerdo con la información publicada por el propio Netflix, la empresa no consideró viable mejorar la propuesta ante el precio requerido. El grupo encabezado por Ted Sarandos y Greg Peters sostuvo que con la suma establecida en la nueva oferta de Paramount, el acuerdo dejó de ser atractivo desde el punto de vista financiero. Los directores generales de Netflix afirmaron que la transacción inicialmente negociada con Warner Bros Discovery habría supuesto una generación de valor para sus accionistas y un camino claro hacia la aprobación regulatoria. Sin embargo, argumentaron que al precio solicitado por WBD, ya no encuentran justificación para expandirse a cualquier costo en el sector.

El medio añadió que, en una declaración conjunta, Sarandos y Peters agradecieron tanto a los directivos de Warner Bros Discovery como a su consejo de administración por llevar adelante un proceso “justo y riguroso”. En el mismo comunicado, expresaron que consideran que el acuerdo ofrecido habría fortalecido el sector del entretenimiento y favorecido la protección y generación de puestos de trabajo en Estados Unidos. Insistieron, no obstante, en que una operación de esta naturaleza solo tiene sentido para Netflix cuando se alcanza un precio adecuado, y no consideran imprescindible realizarla a cualquier nivel de gasto.

Según consignó el medio, la retirada de Netflix deja a Paramount con el camino despejado para avanzar en la adquisición de WBD. Además del aumento en el precio ofertado por acción, la nueva propuesta de Paramount incluye una comisión de demora diaria de 0,25 dólares por cada trimestre, aplicable a partir del 30 de septiembre de 2026, y una comisión regulatoria de 7.000 millones de dólares (5.942 millones de euros), cuyo pago se ejecutaría en caso de que la operación no logre las autorizaciones regulatorias necesarias. Asimismo, Paramount propuso cubrir la comisión de rescisión de 2.800 millones de dólares (2.377 millones de euros), que WBD debería pagar a Netflix para cancelar el acuerdo previo de fusión si correspondiera.

Respecto al trasfondo financiero, Netflix refirió que su oferta previa alcanzaba los 27,75 dólares en efectivo por acción, un monto que quedó por debajo de la propuesta final realizada por Paramount. La diferencia entre las cifras ofrecidas por ambas empresas y el reconocimiento explícito por parte del consejo de WBD de una “propuesta superior” incidieron en la decisión de Netflix de abandonar la puja, según explicaron los directivos.

El comunicado conjunto de Sarandos y Peters también abordó el estado actual del negocio de Netflix. Los ejecutivos describieron que la compañía se mantiene sólida y en expansión gracias al impulso de su programación y servicios de streaming. En palabras de los directivos, este año el grupo prevé invertir cerca de 20.000 millones de dólares en la producción de películas y series, así como en la ampliación de la oferta de entretenimiento. Además, destacaron su intención de reactivar el programa de recompra de acciones en línea con la política de asignación de capital de la compañía.

Con estos movimientos, los focos del sector audiovisual se desplazan ahora hacia la posible conclusión del acuerdo entre Paramount y WBD. La estructura de la oferta presentada por Paramount contempla garantías adicionales en cuanto a potenciales costes regulatorios y de rescisión, según informó el comunicado oficial. Todo este proceso marca un nuevo capítulo en la consolidación de la industria del streaming y el entretenimiento, donde las grandes plataformas buscan concentrar catálogos, marcas y audiencias para fortalecerse frente a un entorno competitivo y en transformación.