Mueren siete personas por una aparente explosión de gas en una cafetería en Kazajistán

El retiro de varias bombonas de gas y oxígeno por parte de los equipos de emergencia evitó que se produjeran nuevas explosiones tras el incidente ocurrido en una cafetería de la localidad de Shchuchinsk, en la región de Akmolá, en el norte de Kazajistán. De acuerdo con información proporcionada por la agencia estatal Kazinform, las autoridades confirmaron el hallazgo y aseguraron que la intervención fue decisiva para evitar daños mayores en la zona siniestrada, donde también se abrió un caso penal sobre el incendio que afectó el establecimiento.

Según reportó Kazinform, el incidente se registró este viernes y causó la muerte de siete personas, mientras que al menos veinte resultaron heridas a raíz de lo que se señala como una presunta explosión de gas. El Departamento de Emergencias de Akmolá detalló que trece de los heridos tuvieron que ser hospitalizados debido a la gravedad de sus lesiones. Mientras tanto, las causas específicas y las circunstancias que rodean el siniestro continúan bajo investigación.

El medio Kazinform consignó que los efectivos de emergencia actuaron rápidamente y, además de la retirada de los cilindros presurizados, llevaron a cabo maniobras para asegurar el área, minimizar riesgos y permitir la intervención de los equipos de investigación. Estas acciones formaron parte de las medidas preventivas tras el accidente y buscaron impedir que ocurriesen más daños entre la población local y el personal presente en el lugar.

Las autoridades locales indicaron que, tras la explosión, se inició una investigación para determinar los motivos que provocaron el incidente y las posibles responsabilidades. El Departamento de Emergencias de Akmolá confirmó la apertura de un caso penal en torno al incendio, en el que se contemplarán tanto los daños materiales como las consecuencias humanas del hecho.

De acuerdo con los datos recabados por Kazinform, desde el momento en el que se reportó la explosión, los servicios de emergencia acudieron a la cafetería ubicada en Shchuchinsk y desplegaron un operativo para atender a los heridos y controlar la situación, actuando en colaboración con otras agencias locales. Además de la atención inmediata a los afectados, la labor de los equipos permitió la evacuación del local y el aseguramiento de los elementos potencialmente peligrosos que permanecían en el sitio del suceso.

El Departamento de Emergencias, además de coordinar el traslado de los heridos a centros hospitalarios, informó a Kazinform que varios pacientes se encontraban en estado grave, por lo que recibieron tratamiento especializado tras ser ingresados. Asimismo, se realizó un monitoreo constante de la cafetería para descartar la posibilidad de nuevas fugas o explosiones relacionadas con el siniestro.

En su cobertura sobre el acontecimiento, Kazinform subrayó que las pesquisas buscan esclarecer si el origen de la explosión estuvo ligado a una posible negligencia, desperfecto técnico o infracción de las normas sobre el manejo de materiales peligrosos en establecimientos de hostelería de la zona.

Las autoridades no suministraron información adicional sobre la identidad de las víctimas ni detalles específicos acerca de la estructura o estado previo de la cafetería afectada. Según Kazinform, la investigación sigue su curso y se espera que en los próximos días se publiquen más detalles sobre los avances y las medidas que podrían tomarse en respuesta al incidente.

Por último, fuentes oficiales citadas por Kazinform remarcaron la importancia de las inspecciones y controles de seguridad en espacios que manipulan gas y oxígeno, ante el incremento de locales que emplean este tipo de recursos en la región. Las tareas de evaluación y recuperación en el sitio permanecen activas mientras prosigue la investigación judicial en torno al incendio.