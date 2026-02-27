MSF lamenta una campaña de desprestigio israelí en su contra pero se compromete a seguir prestando servicios

La interrupción de la entrada de personal internacional y suministros médicos a los Territorios Palestinos Ocupados por parte de las autoridades israelíes desde principios de enero ha incrementado la presión sobre un sistema sanitario ya afectado, según informó la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF). Esta organización alertó sobre las consecuencias de estas restricciones, que se endurecieron al exigirse que 37 organizaciones no gubernamentales abandonaran la zona antes del 1 de marzo, lo que, de acuerdo con MSF, implica una reducción importante de la asistencia humanitaria en un contexto donde la ayuda ya resulta insuficiente.

De acuerdo con un comunicado de MSF emitido este viernes y recogido por diversos medios, la organización continuará prestando servicios en Gaza y Cisjordania mientras sea posible, pese a las crecientes trabas impuestas por las autoridades israelíes. El medio informó que MSF denunció una campaña de desprestigio dirigida en su contra y solicitó el acceso sin obstáculos para la ayuda humanitaria, así como una expansión masiva de la asistencia vital para el enclave, marcado por el endurecimiento de las restricciones y el aumento constante de la violencia.

La organización indicó que el Gobierno israelí tiene la obligación, según el Derecho Internacional Humanitario, de asegurar la entrega de ayuda humanitaria como potencia ocupante. MSF afirmó que la imposición de nuevos requisitos de registro para las ONG se utiliza como pretexto para dificultar la asistencia, situación que coincide con una ofensiva de ataques en internet promovidos por el Gobierno de Israel con el objetivo de desacreditar a la organización.

Raquel Ayora, directora de MSF en España, enfatizó que la organización está enfocada en mantener operativos sus servicios para los pacientes, pero advirtió que la magnitud de las necesidades y el alcance de las restricciones tienen repercusiones mortales. Según consignó el comunicado, cientos de miles de residentes palestinos requieren atención médica y mental, y decenas de miles necesitan un seguimiento a largo plazo en las áreas quirúrgica, psicológica y sanitaria.

El medio detalló que, pese a iniciativas internacionales como el plan de paz impulsado por Estados Unidos, el Gobierno israelí continúa imponiendo limitaciones severas o negando el acceso básico al agua, la vivienda y los servicios de salud. MSF reportó que la violencia diaria sigue provocando fallecimientos y lesiones entre la población palestina, lo que complica aún más la labor de asistencia humanitaria.

En Cisjordania, según publicó el medio, la situación médica y humanitaria se agudiza debido a la persistencia de la violencia, los desplazamientos forzados, los ataques de colonos y la demolición de residencias, generando un entorno desfavorable para la provisión de atención. MSF advirtió que la anulación de su registro ha reducido aún más la capacidad de la organización para operar en la región, al restringirse la entrada de suministros y equipos médicos esenciales.

El comunicado especificó que todo el personal internacional de MSF debía abandonar el territorio a partir del 1 de marzo, una exigencia que afecta directamente la sostenibilidad de sus programas en el área. Ante este escenario, MSF reiteró el carácter vital de sus operaciones y apeló a las autoridades israelíes para que permitan una ayuda humanitaria amplia, así como a la comunidad internacional para evitar que la población palestina quede sin asistencia.

MSF lleva desde 1988 manteniendo presencia continua en la región, ampliando sus áreas de intervención desde la atención médica y psicológica a servicios de agua y saneamiento. La organización señaló en el comunicado que durante el año 2025 proporcionó atención en una de cada cinco camas hospitalarias en Gaza y asistió un tercio de los partos registrados allí.

En el mismo comunicado, MSF denunció que los requisitos recientes para el registro de ONG han coincidido con una campaña de ataques sistematizada en línea, orquestada desde el Gobierno israelí, con la intención de silenciar sus denuncias y poner obstáculos adicionales al trabajo sanitario en el terreno. Según la directora de MSF en España, estas acciones buscan desacreditar a la organización, eliminar testigos y limitar la documentación de los efectos de la violencia persistente sobre la población palestina, lo que se agrava en un contexto de restricciones a la labor de periodistas internacionales y la muerte de periodistas palestinos en la zona.

De acuerdo con lo consignado en el comunicado, MSF ha reiterado su vocación de permanencia y servicio “el tiempo que sea posible”, insistiendo en la urgencia de que se levanten las restricciones para poder atender a una población que enfrenta necesidades críticas y falta de acceso a servicios básicos en medio del conflicto y los desplazamientos constantes.