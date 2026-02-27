Guterres pide a EEUU e Irán que trabajen "con determinación" y "de buena fe" para lograr un acuerdo

El Gobierno iraní declaró que la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos sobre cuestiones nucleares depende de que la parte estadounidense abandone lo que calificó como “demandas excesivas” y evite cometer “errores de cálculo”. Según informó Europa Press, estas declaraciones llegan días antes de una ronda técnica de contactos agendada entre las delegaciones de ambos países en Viena, Austria, y después de meses de tensiones agravadas por ataques militares y desencuentros diplomáticos.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó su respaldo a las recientes conversaciones indirectas celebradas en Ginebra, en Suiza, un diálogo mediado por Omán entre Washington y Teherán. Tal como consignó Europa Press, Guterres instó a las partes involucradas a actuar “con determinación” y “de buena fe” para concretar lo que definió como un “acuerdo duradero”. En ese sentido, enfatizó la relevancia de mantener un control internacional transparente sobre el programa nuclear iraní. “La verificación plena y completa por parte del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) es esencial para cualquier resolución exitosa de la cuestión nuclear iraní”, afirmó, a través de su portavoz Stéphane Dujarric, durante una intervención ante la prensa en Nueva York.

De acuerdo con Europa Press, las autoridades iraníes mantienen que su programa nuclear solo persigue fines pacíficos y rechazan las campañas de presión militar y sanciones económicas impulsadas desde el exterior. Tras los ataques lanzados por fuerzas de Israel y Estados Unidos en junio de 2025, que resultaron en más de 1.100 personas fallecidas en territorio iraní, la confianza de Teherán para retomar negociaciones directas con el Gobierno estadounidense se ha visto seriamente dañada, según reportó el medio europeo.

En ese contexto, la diplomacia internacional ha intentado reactivar los canales de diálogo suspendidos tras la retirada de Estados Unidos, en 2018, del acuerdo nuclear firmado en 2015, una decisión adoptada por el presidente estadounidense Donald Trump. La salida norteamericana de aquel pacto vacío de contenido las garantías internacionales que limitaban el desarrollo nuclear iraní, según detalló Europa Press, y dinamitó años de trabajo diplomático previo.

Europa Press también informó que la situación se tensó aún más cuando, en respuesta a la represión de protestas recientes dentro de Irán, el presidente Trump contempló inicialmente la opción de una intervención militar. Posteriormente, sus advertencias giraron para centrarse en el programa nuclear del país asiático, considerado por el Gobierno de Teherán como una iniciativa exclusivamente civil.

Las próximas reuniones técnicas previstas en Viena, según publicó Europa Press, buscarán ofrecer avances concretos en las posiciones de cada parte. Las declaraciones de Guterres y su llamado a confiar en la verificación internacional a través del OIEA reflejan una preocupación compartida por diferentes actores globales respecto al riesgo de proliferación nuclear y al impacto regional de una escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

La organización de las conversaciones en Suiza, bajo la mediación de Omán, responde a la negativa iraní de establecer diálogo directo con Washington tras los bombardeos conjuntos de fuerzas estadounidenses e israelíes, efectuados en medio de un proceso diplomático en curso. Dicha ofensiva tuvo lugar mientras ambos países negociaban restablecer un marco de entendimiento similar al acuerdo nuclear de 2015, lo que contribuyó a un clima de desconfianza por parte iraní, según la cobertura de Europa Press.

Mientras tanto, la Oficina del Secretario General de la ONU ha remarcado en varias ocasiones la necesidad de sostener mecanismos multilaterales de supervisión y verificación para garantizar que los compromisos nucleares se cumplan a cabalidad. El papel del OIEA en este proceso es considerado, según detalló Europa Press, una herramienta esencial para prevenir crisis y conflictos derivados de percepciones erróneas o falta de transparencia en el desarrollo de capacidades nucleares por parte de Irán.

A lo largo de este periodo de incertidumbre, Europa Press enfatizó que las autoridades iraníes exigen el levantamiento de sanciones y el respeto de acuerdos previos, reiterando su postura de no aceptar presiones o amenazas como vía de solución. Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos reclama garantías de que el programa iraní permanece bajo estricta supervisión internacional, sin margen para desvíos hacia fines armamentísticos.

La comunidad internacional, a través de organismos y diplomáticos, continúa promoviendo encuentros multilaterales para evitar el colapso irrevocable del marco de no proliferación nuclear en Medio Oriente. Conforme detalló Europa Press, la agenda inmediata se enfoca en retomar acciones diplomáticas que permitan avanzar hacia un punto de equilibrio aceptable por ambas partes, con el respaldo y la observación de entidades intergubernamentales como la ONU y el OIEA.