Elvira Mínguez, Premio Primavera de Novela 2026 por su obra 'La educación del monstruo'

La actriz y escritora Elvira Mínguez ha sido galardonada con el Premio Primavera de Novela por su obra 'La educación del monstruo', según ha informado el Grupo Planeta. Convocado por la editorial Espasa, está dotado con 100.000 euros.

En su trigésima edición, el jurado ha destacado a Mínguez porque su obra es "una magnífica novela que, partiendo de una época escasamente trabajada en la literatura, como es la emigración española a Alemania, nos sumerge en un mundo de silencios y sospechas que atraviesa dos generaciones".

La Premio Goya a la mejor interpretación femenina de reparto por 'Tapas', tras conocer el fallo del jurado, ha manifestado que le cuesta concebir que "alguien" esté preparado para recibir una noticia "tan emocionante". "Por mucho que hubiera soñado alguna vez algo semejante, como siempre, la realidad supera a la ficción", ha añadido la autora.

'La educación del monstruo' -que llegará a las librerías el próximo 15 de abril- es una novela en tres épocas: en su madurez, Matilde inicia una búsqueda personal que la llevará, primero, a querer saber más de la vida de su madre, Águeda, emigrante en Dusseldorf a principios de los años sesenta.

Después, Matilde volverá a su propia infancia, en Valladolid a mediados de los setenta, cuando su colegio, dirigido por la hermana Olvido, y la ciudad entera, estaban aterrorizados por los ataques de un violador de niñas al que parecía imposible dar caza.

"Con un brío narrativo insólito y una potente construcción de personajes, la novela nos sumerge en las vidas, tan reconocibles para tantos de nosotros, de unas mujeres que entendieron que el empeño por reconstruir la memoria, personal y colectiva, es la única manera de enfrentar el mal que nos acecha y de escapar del "monstruo", explica Espasa.

El pasado 2025 fue premiada la obra 'La Toffana', de Vanessa Montfort, mientras que en la edición anterior fue galardonado el escritor y periodista Luis García-Rey por su obra 'Loor'.