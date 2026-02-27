Dominion gana 10,2 millones de euros en 2025, un 60,7% menos, por ajustes extraordinarios

La depreciación del dólar frente al euro, concretamente en las operaciones relacionadas con activos renovables en República Dominicana que la compañía desinvirtió en julio de 2025, generó un ajuste contable de 18,5 millones de euros y se posiciona como el factor clave detrás de la fuerte caída del resultado neto atribuido de Dominion en el ejercicio fiscal más reciente. Este factor puntual alteró el balance final del grupo, que, de acuerdo con el informe remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), presentó en 2025 unas ganancias netas de 10,2 millones de euros, cifra que representa una reducción del 60,7% respecto al resultado de 26 millones alcanzado en 2024.

Según publicó el informe trasladado por Dominion a la CNMV, ese efecto extraordinario de carácter estrictamente contable distorsiona la comparación anual. La compañía matizó que si se elimina el impacto no recurrente derivado de la depreciación del dólar en las infraestructuras renovables fuera de su balance, el resultado neto atribuible habría sido de 28,7 millones de euros, lo que supondría un incremento del 10% respecto al año anterior.

El medio consignó que la cifra de negocio consolidada del grupo en 2025 se estableció en 1.045 millones de euros. Este volumen de ingresos implicó un crecimiento orgánico del 4% a moneda constante, comparado con 2024. Sin embargo, el avance en la cifra de negocio estuvo parcialmente compensado por dos elementos negativos: el impacto de las desinversiones, que restaron un 11%, y la incidencia adversa del tipo de cambio, que supuso un descenso del 2%.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) reportado por Dominion en 2025 ascendió a 143,3 millones de euros. Esta cifra constituye el mayor nivel de Ebitda registrado en su historia y superó en un 0,1% el resultado del año precedente. De acuerdo con el informe consignado por Dominion, la empresa prevé proponer a la próxima junta general de accionistas una retribución total en concepto de dividendo de 8 millones de euros correspondiente al ejercicio 2025.

En su comunicación, Dominion subrayó que la evolución positiva del apalancamiento de la empresa y la mejora de su perfil de generación recurrente de caja justifican que la retribución propuesta para los accionistas sea superior a la que resultaría de aplicar la política habitual de destinar un tercio del beneficio a dividendos, un mecanismo tradicionalmente utilizado por la compañía. Según detalló el grupo, esta propuesta persigue mantener la alineación entre la rentabilidad que reciben los accionistas y la creación de valor recurrente observada en los resultados del periodo.

El informe presentado por Dominion ante la CNMV destaca el contexto del ajuste extraordinario y su impacto sobre el beneficio neto atribuido, así como los principales factores financieros y operativos que influyeron en los resultados finales de 2025. La empresa enfatizó que el ajuste no afecta a su liquidez ni a sus operaciones principales y atribuyó el efecto únicamente a la contabilidad relacionada con el tipo de cambio por las desinversiones en activos renovables en la República Dominicana.

El resultado del año, según se explicó en el documento remitido a la CNMV, refleja tanto la consolidación del crecimiento orgánico de los negocios principales de Dominion como el efecto negativo de factores externos como el citado proceso de desinversión y la fluctuación de las divisas. Aunque la caída del beneficio neto atribuible es marcada tras el ajuste contable, la evolución operativa de la cifra de negocio y del Ebitda indica que la actividad recurrente de la empresa mantuvo su senda de crecimiento durante el ejercicio analizado.

La propuesta de incremento en la retribución al accionista y la comunicación oficial del resultado financiero forman parte de la estrategia de Dominion orientada a reforzar la transparencia y la confianza en el desempeño del grupo, considerando tanto los elementos de impacto puntual como los resultados recurrentes en sus áreas de negocio más relevantes.