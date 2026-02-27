Agricultores y ganaderos catalanes deciden este viernes su futuro en las elecciones agrarias

El sector agrario catalán se enfrenta este viernes a una cita electoral marcada por la preocupación ante la expansión de la peste porcina africana más allá de las áreas inicialmente afectadas, el impacto que puede tener el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, y las dificultades para asegurar el relevo generacional en el campo. Según informó Europa Press, agricultores y ganaderos de toda Cataluña acuden a las urnas para elegir la representación de sus organizaciones agrarias, en un contexto donde tanto el Gobierno autonómico como las principales candidaturas buscan incentivar una participación superior a la registrada en los comicios anteriores.

La Generalitat y las agrupaciones que participan en estas elecciones, entre las que se encuentran Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA Catalunya) y la recién incorporada Assemblea Pagesa, tienen como reto movilizar a un total de 21.374 electores. Las urnas estarán abiertas entre las 9 y las 19 horas, distribuidas en 430 mesas a lo largo del territorio catalán. De este total, cincuenta se sitúan en dependencias del Departamento de Agricultura —oficinas comarcales o escuelas agrarias—, mientras que el resto dependen de la colaboración de los ayuntamientos, según detalló Europa Press.

En las últimas elecciones agrarias de 2021, Unió de Pagesos resultó la opción más votada con un 55,04% de los sufragios y seis representantes; le siguieron Jarc con un 30,15% y cuatro representantes, Asaja que obtuvo un 11,12%, y UPA con un 2,57%. La jornada de este viernes incorpora una novedad: la primera participación de Assemblea Pagesa tras 24 años de historia, en tanto que Revolta Pagesa no concurre en esta ocasión y ha solicitado el voto nulo de forma pública en las últimas semanas.

El llamado a las urnas ha coincidido con una serie de retos señalados por representantes del sector. Raquel Serrat, coordinadora nacional de Unió de Pagesos, expuso a Europa Press que el campo catalán exige "precios justos y costes asumibles para el sector, un mayor control de la fauna cinegética y evidenciar el impacto del acuerdo UE-Mercosur en el campesinado catalán". Joan Carles Massot, presidente de Jarc, identificó el relevo generacional como prioridad y sugirió políticas fiscales dirigidas a los jóvenes que se inician en la agricultura: "Proponemos reducir a cero la fiscalidad de los jóvenes que empiezan y aplicar un modelo de libre amortización inspirado en el País Vasco", recogió Europa Press.

El presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, relacionó el clima actual de las elecciones con las movilizaciones que tuvieron lugar hace dos años, cuando agricultores y ganaderos bloquearon las principales ciudades españolas en protesta. Roqué recordó que el 6 de febrero de 2024 accedieron con tractores en señal de protesta porque "sin nosotros no hay comida en la mesa", recordó Europa Press. Roqué también aludió a las preocupaciones generalizadas acerca del acuerdo entre la UE y Mercosur, subrayando las diferencias en la normativa entre las regiones y la incertidumbre respecto a la protección garantizada por los mecanismos de salvaguarda europeos.

Por parte de UPA Catalunya, Joan Montesó defendió la necesidad de mantener la agricultura familiar, resaltando el papel del arraigo local y la producción de alimentos de proximidad y calidad, según publicó Europa Press. En ese mismo sentido, Ramon Minguet, portavoz de Assemblea Pagesa, cuestionó ante el mismo medio el modelo actual del sector al argumentar que el sistema "está pervertido" y tiende a equiparar la situación de pequeños agricultores con la de grandes corporaciones. Minguet relacionó la falta de relevo generacional con el fenómeno de acaparamiento de tierras, que perjudica a las explotaciones familiares y pequeñas.

En el episodio electoral de este viernes, se otorga especial atención al nivel de participación. Los últimos comicios agrarios en Cataluña solo alcanzaron una participación del 35,82%, cifra que organizaciones y autoridades esperan superar. A las 21 horas de la jornada electoral, la secretaria general de Agricultura de la Generalitat, Cristina Massot, tiene previsto anunciar los resultados de estos comicios en una rueda de prensa, según anunció Europa Press.

Las preocupaciones derivadas de la expansión de la peste porcina africana y sus repercusiones sobre el sector ganadero se suman a los temores por los posibles efectos del acuerdo entre la UE y Mercosur en los márgenes de beneficio y la viabilidad de las explotaciones catalanas. La respuesta de las organizaciones se centra en reclamar medidas para garantizar que los productos importados cumplan los mismos estándares exigidos a los productores locales, tal y como consignó Europa Press. Al conflicto normativo y comercial se añade la preocupación por la falta de relevo generacional, señalada como un obstáculo que pone en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones familiares.

Una de las características de esta jornada electoral es la ampliación de la infraestructura destinada a posibilitar el voto, con una red de mesas electorales facilitada en colaboración entre el Departamento de Agricultura y los ayuntamientos. Este despliegue busca favorecer la accesibilidad y el ejercicio del derecho al voto en todo el territorio, un aspecto que tanto la Generalitat como las organizaciones participantes han destacado al llamar a una mayor implicación de los electores.

En el ciclo político y económico actual, productores y representantes agrarios hacen especial hincapié en la necesidad de que el gobierno actúe para proteger los intereses del campo, considerando tanto los desafíos inmediatos como las transformaciones estructurales que enfrentan los agricultores y ganaderos catalanes, información que recogió Europa Press en su cobertura sobre la jornada electoral.