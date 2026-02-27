Abascal tilda Mercosur de "acto tiránico" y lamenta que las decisiones de España se tomen en "oscuros despachos"

Durante un acto de campaña realizado en Tordesillas, Valladolid, Santiago Abascal vinculó el pasado histórico de la localidad, donde hace cinco siglos España y Portugal decidieron el reparto de territorios en el mundo, con lo que considera una pérdida actual de autonomía nacional. El líder de Vox argumentó que las autoridades actuales pretenden que la ciudadanía sienta vergüenza de su historia, y señaló la importancia de “recuperar la autoestima nacional” y la soberanía en las políticas actuales. Según informó el medio que cubrió el evento, Abascal desarrolló un discurso en el que denunció la reciente negociación del acuerdo de Mercosur y expresó su preocupación por el modo en que, según su visión, España está renunciando a competencias claves frente a organismos y burócratas externos.

De acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias, Abascal calificó el acuerdo de Mercosur como un “acto tiránico”, afirmando que este pacto se ha llevado a cabo “a espaldas de los españoles” y de los sectores afectados. El presidente de Vox criticó que muchas decisiones que influyen en el futuro de España se toman fuera del país, en lo que denominó “oscuros despachos” y por “burócratas que nadie ha elegido”. Según detalló el medio, Abascal sostuvo que esta situación es consecuencia directa de la actuación de “políticos y élites traidoras”, responsables, a su criterio, de que España haya perdido soberanía durante las últimas décadas.

Durante su intervención, el dirigente de Vox también se refirió al modo en que asuntos de relevancia para el interés nacional, como las políticas migratorias, energéticas y la regulación del sector agrícola, se han decidido sin consultar a la población. Abascal denunció que estos temas se han “impuesto a machamartillo”, sin que la ciudadanía haya tenido oportunidad de expresarse o participar en el proceso de toma de decisiones. Esta crítica a la falta de consulta popular fue uno de los ejes de su discurso, según consignó el medio, y se extendió a otros ámbitos de gestión pública considerados esenciales.

En esta línea, Abascal enfatizó que desde Vox buscan “devolver la voz a los españoles” en la definición de asuntos trascendentes, y defendió la posibilidad de trabajar en favor del país reafirmando “la grandeza de España” al mismo tiempo que se cuestionan las “miserias del gobierno” y se atienden los problemas que afectan a la población. El líder político aseguró ante los asistentes que España y sus ciudadanos “no van a ser derrotados ni por los corruptos, ni por los criminales, ni por unos políticos que han vendido su soberanía”.

Tal como publicó el medio presente en el mitin, las declaraciones de Abascal se centraron en subrayar la pérdida de competencias nacionales en beneficio de actores internacionales y organismos externos, reiterando la denuncia hacia lo que considera una desconexión entre la voluntad popular y las decisiones políticas. A lo largo del evento en Tordesillas, el presidente de Vox insistió en la necesidad de fortalecer la autonomía y la capacidad de decisión interna, como parte de una estrategia para afrontar lo que interpreta como desafíos a la integridad nacional y la representación democrática.

El acto formó parte de la campaña emprendida por Vox en la región y tuvo como marco el simbolismo histórico de la localidad, enlazando la época en que España jugaba un papel central en la toma de decisiones globales con el panorama actual, donde según Abascal, impera una pérdida progresiva de control sobre los principales asuntos estatales. Estos argumentos, reportó el medio, acompañaron su discurso durante la jornada, orientando el mensaje a reforzar la idea de que el país debe retomar el control perdido para defender los intereses y demandas de la ciudadanía.