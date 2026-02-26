Pininfarina diseñará el trofeo del Gran Premio de España en Madring

El jurado encargado de elegir el trofeo del próximo Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito Madring decidió por unanimidad entregar ese honor a la propuesta titulada “Monumental”, obra del reconocido estudio italiano Pininfarina. Según detalló el medio organizador en un comunicado, la decisión se basó en la “sobriedad formal” y la “elegancia de líneas” del diseño, atributos que, junto al prestigio internacional de la firma, distinguieron a este proyecto frente a sus competidores. La nueva creación será levantada por el ganador de la cita automovilística prevista del 11 al 13 de septiembre, evento que representa el regreso de la máxima competición internacional a Madrid tras 45 años.

De acuerdo con la información difundida por la organización y recogida por varios medios, el diseño elaborado por Pininfarina toma como punto de partida el trazado completo del nuevo circuito, el cual se despliega y transforma en la curva “Monumental”, considerada la peraltada más extensa del calendario y uno de los referentes arquitectónicos y deportivos de Madring. El trofeo, convertido en símbolo escultórico, utiliza superficies y reflejos para enfatizar la precisión y tensión propias del pilotaje, mientras que un detalle en rojo carmesí destaca el contorno del trazado madrileño. Los responsables del evento subrayaron que este objeto representa la unión entre arte y deporte, valores que aspira a transmitir Madrid en su retorno a la élite del automovilismo internacional.

Tal como publicó la organización, el anuncio de la propuesta ganadora se realizó durante una ceremonia en el Palacio de Cibeles, con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, además de representantes del ámbito cultural, deportivo y empresarial. Carlos Sainz, bicampeón del Mundial de rallies y miembro del jurado, fue el encargado de revelar la elección. “El trofeo ‘Monumental’ no va a ser solo un objeto, será el símbolo que levantará el ganador de la carrera en 2026 y hablará de la curva más icónica de Madring, pero también de la manera de entender la victoria en nuestra ciudad. Por eso tenía que estar a la altura de Madrid y de la F1 y creo que este trofeo cumple con creces”, expresó el piloto en declaraciones recogidas por la nota de la organización.

Durante la presentación, José Vicente de los Mozos compartió avances sobre la preparación del circuito y la recepción del público. Informó que el 40% de la pista ya se encuentra asfaltada, restando únicamente una capa final, e indicó que se han vendido ya 80.000 entradas para el evento, lo que refleja la expectativa existente ante el regreso de la Fórmula 1 a la ciudad. De los Mozos agradeció al jurado su labor en la selección de un “símbolo” que representará no solo al Gran Premio, sino también los valores de cultura, tradición, diseño y modernidad asociados a Madrid y España.

El proceso de selección incluyó tres propuestas finalistas. Además de la ganadora de Pininfarina, la artista madrileña Sandra Val presentó “Regnatrix Aurea” y Laura Talaya, también madrileña, propuso “Ascent”. El jurado, integrado por Carlos Sainz, Guillermo Solana (director artístico del Museo Thyssen), Louise Young (Chief Race Promoters Officer de Formula 1), Gonzalo Cabrera (director de Cultura y Educación de Ifema Madrid) y la arquitecta Teresa Sapey, valoró la calidad conceptual y la capacidad de cada pieza para reflejar el espíritu del nuevo Gran Premio y la cultura local. Según consignó la nota oficial del evento, el alto nivel de las propuestas complicó la deliberación, aunque la opción seleccionada destacó por el carácter icónico de la marca y la fuerza conceptual del diseño.

En declaraciones citadas por la organización, representantes de Pininfarina explicaron su enfoque creativo: “Diseñar un trofeo significa diseñar un símbolo, no solo del deporte, sino también de las personas y del país que lo acoge. En Pininfarina traducimos estos valores en una forma evocadora capaz de transmitir la adrenalina y la emoción que sienten tanto quienes pilotan como quienes viven la carrera desde fuera”. El principal rasgo diferenciador de la pieza radica en su interpretación del recorrido del circuito y el modo en que transforma ese mapa físico en una obra tangible, capaz de expresar velocidad, ambición y el significado de conquistar la primera victoria en una pista llamada a convertirse en fija dentro del calendario de la Fórmula 1.

Fundado en 1930 en Turín por Battista 'Pinin' Farina, Pininfarina cuenta con una tradición consolidada en el diseño automovilístico, colaborando con marcas como Ferrari, Alfa Romeo o Maserati. El propio estudio ha aportado su creatividad al diseño de trofeos oficiales para los Grandes Premios de Catar y Azerbaiyán, así como los celebrados en Japón y Estados Unidos durante 2023 y los de China y Brasil en 2024, en estos últimos casos en cooperación con la marca Lenovo. Tal como recordó la nota de la organización, la elección de Pininfarina para crear el trofeo del GP de España no solo responde a su larga carrera vinculada al automóvil, sino también a su habilidad para unir arte y deporte en piezas de alto valor simbólico.

La organización del evento destacó que el Premio “Monumental” simboliza el inicio de una nueva etapa para Madring, con un trofeo que convierte el trazado de la pista en materia real y representa la velocidad y la emoción de conseguir la victoria en un circuito joven. Haciendo referencia a la importancia de este momento para la ciudad tras más de cuatro décadas sin Fórmula 1, los organizadores invitaron a los asistentes a sumarse a la inauguración prevista para septiembre, consolidando así la apuesta de Madrid como destino recurrente del calendario mundial de la especialidad.