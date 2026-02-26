Piden un año de cárcel para el acusado de insultar a Vinícius en el Real Oviedo-Real Madrid

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado la condena a un año de cárcel y multa para un acusado de proferir insultos racistas contra el jugador del Real Madrid Vinícius Jr, durante el partido celebrado en el Carlos Tartiere en agosto de 2025 entre el Real Oviedo y el Real Madrid.

El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Oviedo en el que sostiene que, sobre las 22.07 horas, cuando Vinícius marcó un gol en contra del equipo local, el acusado, obrando "con evidente desprecio al color del jugador", profirió contra él gritos y escenificó gestos de menosprecio de carácter racista hacia su persona, claramente audibles y perceptibles por los diferentes asistentes al estadio, "generándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación".

Este hecho fue recogido por las cámaras de un programa de televisión, que difundió los cortes el lunes 25 de agosto de 2025, así como en su perfil oficial en la red social 'X', alcanzando a las 21.17 horas 309.200 visualizaciones.

Tras la emisión de las grabaciones por televisión, numerosos medios de comunicación digitales y perfiles en redes sociales se hicieron eco de los insultos, alcanzando los hechos un impacto mundial de más de 305 millones de visualizaciones en todo el mundo, "con el consiguiente incremento del sentimiento de humillación para el jugador".

El acusado se encontraba en el momento de los hechos afectado por el consumo de bebidas alcohólicas. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas, en concurso con un delito contra la integridad moral.

Si finalmente el acusado fuera condenado únicamente por el delito contra la integridad moral, la Fiscalía considera que concurre en él la agravante de discriminación y solicita que se condene al acusado a 1 año de prisión. Pide además una indemnización a Vinícius de 2.000 euros.