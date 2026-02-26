Javier Cercas sobre la desclasificación de papeles del 23-F: "¿Qué aporta? Nada. Os remito a 'Anatomía de un instante'"

Durante su intervención ante la prensa, Javier Cercas cuestionó el impacto real de la reciente desclasificación de documentos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, asegurando que los llamados nuevos hallazgos no aportan información relevante ya que, según sus palabras, lo esencial ya había sido divulgado en investigaciones anteriores. El novelista defendió que la mayor parte de esos papeles, que ahora ocupan las portadas de los principales periódicos, ya formaban parte de los materiales de su obra 'Anatomía de un instante', publicada hace años. Según informó el medio, Cercas sugirió a los interesados remitirse directamente a su novela para comprender los hechos del 23-F.

En el encuentro con los medios, Cercas subrayó que su análisis se apoya en la documentación utilizada en su libro, donde cita y emplea estos mismos documentos que, según él, muchos consideran ahora como inéditos. De acuerdo con declaraciones recogidas por la prensa, el escritor explicó: “O los cito (los documentos) o los uso. Incluso diría que los más importantes estaban publicados. Los que ocupan hoy las primeras páginas de los periódicos, estaban publicados. La gente los da por nuevos pero no son nuevos”. Además, Cercas destacó que, aunque detesta recurrir al 'autobombo', el resultado de los acontecimientos actuales no hace más que confirmar los hechos que él ya había abordado en su trabajo.

En relación con la iniciativa del Gobierno para hacer públicos estos archivos, el autor señaló que la desclasificación obedeció a una petición que él mismo formuló al presidente Pedro Sánchez. Cercas reveló que colaboró con las autoridades ofreciendo asesoramiento durante el proceso de búsqueda y recopilación de los documentos, reconociendo el esfuerzo requerido para localizar ciertos materiales a lo largo de varios meses. Pese a considerar que la información principal ya circulaba, Cercas expresó satisfacción por el gesto democrático que esto representa para España. Según consignó el medio, manifestó su alegría por este avance y sostuvo que “el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un servicio a la democracia de este país”.

Respecto a las múltiples versiones y teorías difundidas tras el intento de golpe, Cercas abordó el papel que tuvieron tanto la ultraderecha durante los juicios como sectores de la extrema izquierda en la actualidad en la propagación de bulos acerca de la implicación del rey emérito Juan Carlos I. De acuerdo con la información divulgada por el medio, el autor explicó que estas maniobras buscaban eximir de responsabilidad a los propios golpistas: “Había muchos bulos contra el rey diciendo que el rey había montado el golpe. Esto lo crea la ultraderecha antes del juicio y durante el juicio, ¿para qué? Por motivos obvios: para eximirse de responsabilidades, por lo que lo han hecho siempre los golpistas. Hoy, por motivos no menos obvios, lo difunde la extrema izquierda y los seccionistas”, afirmó.

Cercas argumentó, según reportó la prensa, que el hecho de que la historia del 23-F siga rodeada de bulos y misterios se debe a intereses de políticos, periodistas e historiadores. Considera que, pese a desclasificaciones y a la publicación reiterada de los mismos documentos, ciertas versiones persisten debido a la rentabilidad mediática y política de mantener el debate y la incertidumbre en torno a los hechos. El escritor también señaló que, aunque nunca se conocerá todo sobre los grandes eventos históricos, en el caso del 23-F, existe un conocimiento y documentación mayor que sobre cualquier otro acontecimiento en la historia contemporánea española, ya que se ha investigado y publicado extensamente sobre el tema.

Reforzando su posición, el novelista afirmó que la publicación de los archivos no altera el sentido esencial de la narración histórica ya establecida y recomendó a expertos y público en general acudir a los materiales previos para hacerse una idea completa de lo ocurrido. Insiste, según detalló el medio, en que la percepción de novedades se debe más a la interpretación mediática de la información que a descubrimientos auténticos en los papeles recién divulgados.