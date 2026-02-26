Isabel Díaz Ayuso: "Cuando uno viene al Gran Premio, lo mejor que viene después es el propio Madrid"

El trofeo oficial del próximo Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid llevará el nombre de 'Monumental' y ha sido diseñado por el estudio italiano Pininfarina, una novedad que apunta a convertir este evento en una ocasión muy destacada dentro del panorama internacional del automovilismo. Según publicó el medio, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, subrayó la relevancia que esta cita tendrá no solo para los aficionados al deporte, sino también como una vitrina mundial para mostrar el dinamismo y la proyección internacional de la ciudad frente a millones de espectadores.

La dirigente autonómica expresó que quienes viajen a la capital española para asistir al Gran Premio este septiembre no solo disfrutarán de la carrera, sino que, después del evento, también descubrirán la oferta cultural, comercial y social que caracteriza a Madrid. Tal como informó el medio, Díaz Ayuso afirmó: "Todo el mundo sabe que, cuando uno viene al Gran Premio de Fórmula 1, lo mejor que viene después del Gran Premio es el propio Madrid". Aseguró que visitantes y asistentes podrán disfrutar de museos reconocidos, comercios destacados y una actitud vitalista propia de los habitantes de la ciudad. "Por eso, quien viene a Madrid sabe que lo va a pasar bien, que va a disfrutar de los mejores museos, de los mejores comercios y sobre todo de una forma de ver la vida tan alegre como tienen los madrileños", indicó.

Durante el acto celebrado en el Palacio de Cibeles, la presidenta situó la celebración del Gran Premio en un momento de especial pujanza para la capital. Según consignó el medio, destacó que Madrid atraviesa un ciclo de éxitos sin precedentes, hecho que atribuyó al dinamismo regional y a la colaboración entre distintas instituciones. "Este acto llega en un momento excepcional para Madrid, que no se nos pasa a nadie, puesto que estamos cosechando un éxito sin precedentes. Lo hacemos desde la capital de España y desde esta región al servicio de esta gran nación", añadió.

Ayuso reivindicó el carácter cosmopolita y abierto de la capital, remarcando que la ciudad es ahora un polo de atracción tanto para quienes buscan oportunidades laborales y educativas como para quienes desean experimentar su vida cultural o social. Según reportó el medio, la presidenta subrayó: "Todo se está dando cita a la vez en esta región y en esta capital porque estamos más de moda que nunca. Es una de las regiones más vivas, más alegres y portentosas de Europa... Y donde quieren estar todos para trabajar, para prosperar, para aprender, para curiosear y para vivir intensamente".

La presidenta también hizo referencia al cruce de tradiciones, estilos de vida y procedencias presentes en la ciudad, y recordó que Madrid ha sido posicionada como una de las mejores del mundo en cuanto a ocio nocturno y longevidad de sus habitantes. El medio detalló sus palabras: "También somos una región y una capital donde se mezclan dos cosas curiosas. Una ciudad que ha sido elegida como la mejor del mundo de ocio nocturno, pero que también tiene la mayor longevidad, una de las del mundo. Ahí lo dejo".

En cuanto al alcance internacional del evento, Ayuso subrayó el reto que supone para Madrid mostrarse ante una audiencia global. Detalló que más de 1.600 millones de espectadores están previstos para el Gran Premio, lo que implica una exposición global sin precedentes. Según publicó el medio, la presidenta manifestó: "Aquí nos gusta abrir los brazos a la ambición y a todo lo bueno que está por venir... somos conscientes de que más de 1.600 millones de espectadores por todo el mundo nos van a estar viendo y, por tanto, es un reto apasionante para los madrileños".

La dirigente autonómica dedicó palabras de agradecimiento a quienes han trabajado para la realización de este evento, haciendo mención especial a José Vicente de los Mozos y al equipo de Ifema. Según consignó el medio, Ayuso expresó el reconocimiento por la visión y el esfuerzo puestos para lograr que la ciudad acoja este acontecimiento mundial. La presidenta consideró que el compromiso y la actitud proactiva de Madrid hacia las oportunidades ha sido determinante en la obtención de esta cita: "Creo que es esa forma de ser de Madrid el decir sí a todo lo bueno que está por venir lo que nos ha traído hasta aquí".

En su mensaje, Ayuso insistió en la coordinación entre diferentes niveles de la administración, como la Comunidad y el Ayuntamiento, así como en el compromiso de todas las instituciones involucradas para garantizar el éxito del evento. Según reportó el medio, Ayuso declaró: "Lo único que podemos decir desde la Comunidad de Madrid, desde el Ayuntamiento y desde todas las Administraciones que formamos parte de estas regiones es que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que esto sea un éxito y para que todo el mundo esté orgulloso de lo lejos que estamos llegando en esta región de todos".

La presidenta concluyó su intervención agradeciendo el esfuerzo de quienes se han dedicado a la preparación del Gran Premio, destacando el papel de Madrid como capital cultural, deportiva y abierta a proyectos internacionales. "Gracias por recordarnos que somos esa capital cultural, deportiva, la de los mejores eventos, abierta al mundo, cruce de caminos y preparada para todos los planes y los mejores proyectos. Por tanto, nos vemos en septiembre en esta fiesta del motor, la gran fiesta", concluyó Ayuso, según publicó el medio.