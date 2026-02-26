Agencias

Grifols gana 402 millones en 2025, un 156% más, y reduce su deuda hasta 4,2 veces

Tras lograr una mejora interanual destacada en sus beneficios y avanzar en la reducción de apalancamiento, la compañía atribuye estos resultados al impulso de su división de Biopharma y al progreso estratégico en el área de diagnóstico

El rendimiento financiero de Grifols en 2025 se vio reflejado en una reducción significativa de su ratio de apalancamiento, que descendió hasta 4,2 veces. La empresa atribuyó este avance tanto al impulso de su área de Biopharma como al desarrollo estratégico en su división de diagnóstico, según comunicó en una notificación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En ese comunicado, la compañía detalló el alcance de los resultados obtenidos tras el cierre del ejercicio.

Grifols registró un beneficio neto de 402 millones de euros durante el ejercicio 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 156%. El medio informó que, durante el mismo periodo, los ingresos totales ascendieron a 7.524 millones de euros, cifra que supone un incremento del 7% ajustado a tipo de cambio constante y del 9,1% en términos comparables, en relación con el ejercicio anterior.

La empresa explicó que la evolución positiva de sus ventas se debe, en gran medida, al comportamiento destacado de su negocio de Biopharma, en particular a la categoría de inmunoglobulinas. Según publicó el medio, la fortaleza de esta línea de productos resultó clave en la mejora global de los ingresos de Grifols.

En relación con su división de diagnóstico, Grifols indicó que el progreso alcanzado en la ejecución de la estrategia y en la obtención de hitos específicos dentro de esta unidad también contribuyó de forma relevante a los resultados obtenidos. El comunicado de la compañía remarcó la importancia de ambos pilares —Biopharma y Diagnóstico— dentro de su plan de crecimiento y consolidación financiera.

La reducción de la ratio de apalancamiento a 4,2 veces fue uno de los hitos remarcados ante la CNMV. De acuerdo con la información proporcionada por la empresa y citada por el medio, la gestión de la deuda y el retorno a resultados positivos forman parte de sus prioridades en el periodo informado.

El salto en la generación de beneficios, sumado al incremento en ventas y a la mejora en el nivel de endeudamiento, fueron presentados por Grifols como resultados de la implementación de una estrategia destinada a reforzar su estructura empresarial y operativa, con especial foco en el rendimiento sostenido de sus divisiones clave. Según consignó el medio en el comunicado remitido por Grifols, la compañía apuesta por la continuidad en la ejecución de su hoja de ruta para los próximos ejercicios, centrada en potenciar las áreas de negocio más rentables y en mantener el ritmo de desapalancamiento mostrado en 2025.

La propia Grifols remarcó, en el texto recogido por el medio, la contribución de nuevos hitos alcanzados en el ámbito del diagnóstico, así como el incremento de la demanda de productos derivados del plasma, como factores que permitieron la evolución positiva de los ingresos y la rentabilidad. Estos elementos, según informó la compañía, confirman el impacto de las decisiones estratégicas adoptadas durante el ejercicio.

El comunicado remitido a la CNMV recoge como uno de los logros de la compañía la combinación de incremento de beneficios, expansión de ventas y descenso del apalancamiento, elementos que, en conjunto, constituyen el núcleo del avance financiero reportado para 2025.

