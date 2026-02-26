El jefe de DDHH de la ONU acusa a Israel de impulsar "cambios demográficos permanentes" en Gaza y Cisjordania

El registro de una cifra de al menos 32.000 palestinos desplazados en Cisjordania desde el inicio de la operación israelí en enero de 2025, según indicó Volker Turk, resalta la magnitud del desplazamiento forzado generado por los operativos militares en la región. De acuerdo con lo informado por la ONU y citado por diversos medios internacionales, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas expuso ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra la gravedad de estos desplazamientos y advirtió sobre la posibilidad de que desembocaran en una “limpieza étnica”. Durante su intervención, Turk afirmó que tanto la Franja de Gaza como Cisjordania enfrentan lo que describió como un “desastre provocado por el hombre”.

Según el medio, Turk atribuyó estos hechos no solo a las acciones directas del Ejército israelí, sino también a lo que definió como un “absoluto desprecio de Israel por los Derechos Humanos en Gaza y Cisjordania”, a la vez que denunció graves violaciones y crímenes atroces que están quedando impunes. El alto funcionario internacional resaltó que su oficina constató un patrón continuo de ataques sobre edificios residenciales y campamentos improvisados, destruyendo barrios enteros y ocasionando muertes masivas de civiles, incluidos periodistas palestinos. Añadió que la militarización de la ayuda humanitaria mediante la Fundación Humanitaria para Gaza ha contribuido también a la alta mortalidad, al mismo tiempo que documentó asesinatos de personal humanitario y médico durante los operativos.

Turk señaló que la falta de acceso a servicios básicos, los éxodos forzados, el frío, el hambre y las enfermedades siguieron cobrándose vidas, mientras la infraestructura civil resultó devastada en un grado que calificó como catastrófico. Según informó el medio, el 80% de la infraestructura de Gaza —entre viviendas, escuelas, hospitales, instalaciones culturales y plantas de tratamiento de agua— habría sido destruida por las operaciones militares israelíes. En cuanto a la situación humanitaria, Turk explicó que Israel continúa desplazando a la población palestina hacia áreas cada vez más reducidas dentro de la Franja y limita el ingreso de alimentos, refugio, combustible, medicinas y artículos esenciales, agravando aún más las condiciones de supervivencia. Dentro de ese escenario, indicó que Gaza registra el mayor número de niños amputados per cápita en el mundo.

La situación reportada por la ONU, según publicó la fuente, también incluye la continuación de detenciones masivas de palestinos en Gaza y Cisjordania. Turk detalló que las verificaciones de su oficina constataron que al menos 89 palestinos fallecieron bajo custodia israelí desde el 7 de octubre de 2023, en un contexto donde la tortura y otros tratos degradantes hacia detenidos palestinos “siguen siendo generalizados”. Denunció que muchas de estas aprehensiones fueron arbitrarias y comprendieron desapariciones forzadas.

El medio reportó que, junto al testimonio de Turk, Amnistía Internacional presentó su propio análisis, responsabilizando a la “impunidad global” de fomentar las políticas de anexión y expansión de asentamientos en los territorios palestinos ocupados. Según Amnistía, las autoridades israelíes llevan a cabo medidas calificadas como “ilegales”, dirigidas a despojar deliberadamente a la población palestina y hacer de la anexión una realidad irreversible sobre el terreno.

De acuerdo con la exposición de Amnistía recogida por el medio, las políticas de sucesivos gobiernos israelíes han tenido como objetivo la expansión de asentamientos, la consolidación de la ocupación y el establecimiento de un sistema de apartheid. Destacan, además, que el impulso de las acciones recientes por parte del actual Gobierno se desarrolla bajo el liderazgo de un primer ministro requisitoriado por el Tribunal Penal Internacional, acusado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Durante su declaración, la directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, afirmó que Israel actúa abiertamente en desafío al Derecho Internacional, pese a centenares de resoluciones de Naciones Unidas y opiniones consultivas del Tribunal Penal Internacional en sentido contrario. Guevara-Rosas indicó: “A pesar de los cientos de resoluciones de la ONU, las opiniones consultivas del TPI y la condena mundial, Israel continúa extendiendo descaradamente los asentamientos ilegales, consolidando su cruel sistema de apartheid y destruyendo las vidas y los medios de subsistencia de la gente palestina”.

Amnistía sostuvo, además, que el apoyo continuo del Gobierno de Estados Unidos y la “ausencia de rendición de cuentas” a nivel internacional aportan a que Israel intensifique sus acciones calificadas como ilegales. Según destacó la organización, esto ha acelerado la expansión de asentamientos y el aumento de la violencia, incluidos delitos cometidos por colonos israelíes que contarían con el respaldo del Estado.

La organización manifestó que la comunidad internacional ha fallado al actuar de forma decisiva frente al contexto descrito. Guevara-Rosas señaló que el fin último sería la anexión integral de los territorios, remarcando: “Israel ya ha sentado una gran parte de las bases para lograrla. Los ministros del actual Gobierno israelí ya no tienen necesidad alguna de ocultar sus intenciones”.

El medio completó que, según denuncias tanto de la ONU como de organizaciones como Amnistía Internacional, la consecuencia de estas políticas incluye no solo la alteración del equilibrio demográfico en los territorios palestinos, sino un deterioro de las condiciones de vida y derechos fundamentales de la población. A la vez, el escenario descrito implica una erosión grave de la infraestructura básica y el crecimiento de la inseguridad alimentaria y sanitaria, tras la declaración de hambruna en Gaza en agosto de 2025, que afecta a más de medio millón de habitantes.

Las declaraciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, junto con los testimonios de organizaciones, subrayan los desafíos graves que enfrentan las poblaciones palestinas desplazadas y la magnitud de las violaciones documentadas en el contexto de la ocupación y los operativos militares en curso.