Carlo Costanzia y Terelu Campos reaccionan al nuevo e ilusionante proyecto de Alejandra Rubio

Las primeras reacciones públicas de la familia no se hicieron esperar tras el anuncio de Alejandra Rubio sobre el lanzamiento de su novela. Terelu Campos y Carlo Costanzia manifestaron su apoyo de forma inmediata a través de mensajes en redes sociales, celebrando el nuevo rumbo de la influencer. Según informó el medio, Terelu Campos, madre de Alejandra, compartió en el muro de su hija: “¡Qué ilusión mi amor! Deseando leerlo! Espero que sea el principio de muchas cosas bonitas que te mereces mi amor!! Te quiero infinito!!”. Por su parte, Carlo Costanzia escribió: “¡Súper orgulloso de ti mi vida! El primero de muchos! Te amo!”. Estas palabras reflejan el entorno de respaldo que acompaña el proyecto literario de Rubio.

La noticia del debut de Alejandra Rubio como escritora surge mientras la joven permanece en el centro de la atención mediática por la polémica con Laura Matamoros. El medio detalló que ambos protagonizaron una discusión televisiva, en la que Rubio reveló haberse sentido "coaccionada" y "violentada" por Carlo Costanzia, lo que derivó en el final de su relación anterior, después de que Costanzia pidió a Laura Matamoros que dejara de hablar de él en televisión. En este contexto de exposición pública y discusión familiar, Rubio presentó en sus redes sociales la próxima publicación de su primer libro, titulado 'Si decido arriesgarme'.

Este trabajo será publicado el 13 de mayo y de acuerdo con lo consignado por el medio, llegará a las librerías españolas bajo el sello de Planeta. La sinopsis del libro, adelantada por Rubio en sus cuentas oficiales, sitúa la historia en el género juvenil y plantea una trama con elementos de amor y traición. Uno de los personajes principales, Ulises, se describe como un joven que acaba de salir de prisión, con un pasado que nadie se atreve a mencionar, un físico atractivo y tatuajes, junto a una mirada enigmática. Esta descripción ha generado especulaciones en redes sociales y por parte de los seguidores acerca de si existe algún paralelismo con situaciones personales de la autora o vínculos con personas de su entorno cercano, como Carlo Costanzia. El medio recogió estos comentarios, aunque no se confirma que la obra tenga un carácter autobiográfico.

Tal como publicó el medio, Rubio siempre ha declarado su afición por la lectura, una pasión que ahora traslada a su faceta como escritora. La editorial Planeta, a cargo de la publicación, es reconocida por su presencia en el mercado literario español y su papel en la promoción de primeras novelas de escritores jóvenes. Sobre el proceso de escritura y los detalles narrativos de 'Si decido arriesgarme', el medio reportó que Rubio ofreció un pequeño adelanto que invita a la audiencia a especular sobre posibles referencias personales en la obra, aunque la autora no ha confirmado ni desmentido estas conjeturas.

En este escenario, la atención también se ha dirigido hacia Carlo Costanzia debido a la coincidencia entre la sinopsis de la novela y aspectos conocidos de su pasado. El propio Costanzia, informó el medio, reaparecerá en el programa '¡De Viernes!' para abordar los recientes conflictos con sus primos Laura y Diego Matamoros y comentar la reacción de Mar Flores ante la disputa familiar. Esta intervención podría aportar nuevas declaraciones sobre la relación entre Carlo y Alejandra, así como su perspectiva sobre la exposición pública del entorno familiar.

El lanzamiento de la novela abre una nueva etapa en la trayectoria profesional de Alejandra Rubio, marcada hasta ahora por su presencia como influencer y su conexión con una de las familias más reconocidas de la televisión en España. El medio insistió en que este salto hacia la literatura representa un sueño cumplido para Rubio, quien ha compartido con su audiencia el proceso de creación y los retos asociados a su primer libro.

Mientras la expectación crece ante la publicación de 'Si decido arriesgarme', las reacciones de familiares y seguidores han ocupado espacio en las plataformas digitales y en los programas televisivos de la llamada prensa del corazón, situación reflejada en el seguimiento realizado por el medio. La fecha del 13 de mayo se perfila como el momento clave para que el público acceda a la obra y pueda discernir hasta qué punto el relato refleja vivencias personales de Alejandra Rubio o se trata de una ficción inspirada en recursos narrativos propios del género juvenil.