Capriles tacha de "burla a las víctimas" que el exfiscal general sea ahora defensor del pueblo en Venezuela

Henrique Capriles, dirigente opositor venezolano, cuestionó la existencia de un “consenso” para nombrar defensor del pueblo a quien, hasta hace pocos días, desempeñó la función de fiscal general y ha sido señalado como responsable de la persecución judicial en Venezuela. Según reportó Europa Press, Capriles expresó su desacuerdo ante estos nombramientos recientes, argumentando que representan una afrenta para quienes han sido víctimas de presunta represión en el país y para quienes esperan un cambio real en la estructura de los poderes públicos.

El medio Europa Press detalló que el ex gobernador y dos veces candidato presidencial calificó la salida de Tarek William Saab de la Fiscalía General y su inmediata designación como defensor del pueblo de “burla a las víctimas”. En palabras de Capriles, “¿Quién hace la judicialización? El Ministerio Público. ¿Quién tiene el monopolio de la acción penal? El Ministerio Público. Nos parece el colmo de la amnistía. Es una burla que quien hasta el día de hoy, hasta el día de ayer (...) el responsable de la persecución (...) ahora se pasa para la Defensoría del Pueblo”. Asimismo, advirtió que este tipo de acciones constituyen una falta de seriedad en el manejo institucional del país.

Europa Press señaló que Capriles también criticó la designación de Larry Devoe, al describirlo como una figura identificada con el partido de Gobierno. A juicio del dirigente opositor, Venezuela necesita autoridades imparciales en cargos clave, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, así como un Poder Judicial autónomo que ejerza sus funciones de manera independiente. Capriles indicó que la sustitución de Saab al frente del Ministerio Público y el nombramiento de Devoe no responden a una necesidad de cambio genuina, sino a la perpetuación de un sistema que, sostuvo, no representa los intereses generales de la población.

El líder político recalcó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que tras presentarse la renuncia de Saab, resulta indispensable conformar un comité de postulaciones de acuerdo a los mecanismos constitucionales. Capriles afirmó que la organización política Unión y Cambio, de la que forma parte, participará en ese proceso luego de votar en contra de las designaciones realizadas este miércoles, y manifestó: “Estaremos a favor de cualquier cosa que signifique algo bueno para el país y para la gente”.

Sobre la renuncia de Alfredo Ruiz al cargo de defensor del pueblo, Capriles explicó que la figura carecía de peso real para la ciudadanía venezolana. Señaló que, a pesar de que el cargo está contemplado en la Constitución, no se desempeñaba ninguna labor efectiva en la defensa de los derechos de los ciudadanos. En esa línea, consideró que el cambio al frente de ese despacho no implica una transformación sustancial mientras persista la designación de figuras ligadas al oficialismo.

Respecto a la permanencia de estructuras similares en otras instituciones, Capriles insistió en la necesidad de debatir el funcionamiento integral del Poder Judicial, al mencionar al Tribunal Supremo de Justicia como foco pendiente de revisión y posibles reformas estructurales. Según Europa Press, el dirigente apuntó que el proceso de designación de autoridades debe ser tomado en serio y no utilizado como una forma de proteger cargos o cuotas de poder.

Europa Press contextualizó que Tarek William Saab se desempeñó como fiscal general de Venezuela desde 2017, tras la destitución de Luisa Ortega Díaz, y anteriormente ocupó la Defensoría del Pueblo durante tres años. Durante su gestión en la Fiscalía, Saab encabezó investigaciones y acciones judiciales contra líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González, acciones que suscitaron críticas desde la comunidad internacional, que acusó al sistema judicial venezolano de persecución política. Además del historial de investigaciones, se destacó su postura crítica frente a las operaciones estadounidenses en Caracas, incluida la acción del 3 de enero que resultó en la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

De acuerdo con Europa Press, la renuncia de Saab se produce poco después de la aprobación por unanimidad en la Asamblea Nacional de una ley de amnistía, que habilita la excarcelación de personas condenadas por delitos cometidos desde 1999. Esta iniciativa legislativa coincidió también con la decisión de cerrar y transformar El Helicoide, complejo penitenciario utilizado como centro de reclusión en Caracas. Estas medidas forman parte de una serie de modificaciones recientes en la estructura del sistema penal venezolano.

Henrique Capriles puntualizó que los últimos cambios impulsados por la Asamblea Nacional, encabezada por Jorge Rodríguez, merecen un análisis profundo respecto de su impacto en el ejercicio independiente de las instituciones del país. Insistió, según recogió Europa Press, en que las expectativas de la sociedad venezolana van más allá de simples relevos de funcionarios y demandan una auténtica renovación de los poderes públicos.