El padre de Íñigo Errejón se pronuncia sobre la nueva denuncia en su contra por presunta agresión sexual

José Antonio Errejón manifestó no haber conversado con su hijo Íñigo Errejón tras las recientes noticias que lo involucran en una segunda denuncia por presunta agresión sexual. Según declaraciones recogidas por la prensa, el padre del exdiputado sostuvo: "No sigo mucho la información en general, no le puedo decir", agregando que se encuentra "muy bien" y que no ha tenido contacto con Íñigo acerca de este asunto, según informó el medio de referencia.

De acuerdo con lo publicado, Íñigo Errejón, expolítico de Sumar y actualmente a la espera de ser citado en el marco del proceso por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá, enfrenta ahora otra denuncia presentada en los tribunales de Madrid por una mujer cuya identidad permanece reservada, al haber solicitado actuar como testigo protegido. La nueva denunciante, descrita como "actriz de reconocida notoriedad pública y proyección" en España, sostiene que los hechos ocurrieron en octubre de 2021 y detalla en la denuncia supuestos episodios de violencia sexual ocurridos en la vivienda del exdiputado.

Tal como detalla el medio, la narración de la denunciante incluye que ambos mantenían una relación sentimental intermitente y que, durante la noche del 16 de octubre de 2021, tras asistir juntos a una fiesta en Móstoles, se dirigieron al baño de un local. Allí, bajo efectos del alcohol, "el denunciado insistió en que la denunciante le practicara una felación", según consta en la denuncia, donde se indica que la mujer accedió "de manera renuente en un contexto de presión, de consumo de alcohol y cocaína". Posteriormente, ambos se desplazaron hasta la casa de Errejón en un coche de un amigo de este. Según la versión consignada en la denuncia, en el trayecto "el denunciado comenzó a introducirle los dedos en la vagina sin su consentimiento", acción ante la cual la mujer manifestó de forma expresa su negativa e intentó apartarse, momento en el que él le dijo al oído "si te resistes será peor".

La denuncia prosigue señalando que el presunto acoso sexual continuó en el portal y el ascensor del edificio, donde ella habría accedido, "bajo presión", a practicar sexo oral. Ya dentro de la vivienda del exparlamentario, la mujer afirma que Íñigo Errejón la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente "por la fuerza, sin su consentimiento y pese a que la denunciante gritó reiteradamente que cesara". Este episodio, de acuerdo con el relato presentado ante la justicia, se prolongó varios minutos hasta que el denunciado se detuvo. Tras increpar al exdiputado, la mujer abandonó el lugar.

El testimonio también apunta que, en encuentros posteriores, la denunciante experimentó un "profundo malestar" durante las relaciones sexuales y que Íñigo Errejón habría persistido en comportamientos de control, como exigir el envío de la ubicación en tiempo real y realizar llamadas reiteradas. Tras finalizar la relación sentimental, el contacto entre ambas partes se habría extendido a través de redes sociales hasta principios de 2022, según la información consignada por el medio.

Esta acusación se suma a la denuncia presentada por la actriz Elisa Mouliaá, cuya causa por presunta agresión sexual también sigue su curso judicial. El medio informó que la actitud de José Antonio Errejón, padre del exdiputado, ha sido la de expresar distancia respecto a las informaciones y al proceso judicial que afecta a su hijo. Señaló: "No lo sé, es que no hablo con él. No, no he hablado con él, no he visto la información que dice", insistiendo en que desea que su hijo se encuentre bien. También afirmó: "No viene mucho por aquí, yo también quisiera verlo pronto. Querría verlo pronto", marcando un distanciamiento respecto a las acusaciones y la situación de su hijo, actualmente investigado por un supuesto delito de violación, según informó la fuente.