Carmen Borrego tiende puentes con Paola Olmedo ante su guerra con José María Almoguera por su divorcio

Carmen Borrego expresó públicamente que su principal preocupación en el conflicto entre José María Almoguera y Paola Olmedo es el bienestar del menor que comparten. La colaboradora de televisión, según reportó el medio 20minutos, instó a ambas partes a mantener el diálogo y alcanzar acuerdos ante la inminente marcha de Olmedo a Honduras para participar en un programa de telerrealidad.

Según detalló 20minutos, Borrego regresó a su puesto en el programa “Vamos a ver”, conducido por Patricia Pardo, después de su paso por “GH DÚO 4”. En este contexto, abordó el enfrentamiento público entre su hijo José María y su exnuera Paola Olmedo, surgido durante una emisión de “¡De Viernes!" en la que ambos discutieron asuntos relacionados con su divorcio, que aún no ha sido formalizado por desacuerdos económicos. Borrego señaló: “Voy a seguir en mi línea. Lo importante en todo esto es la personita que tienen en común, por la que tienen que luchar y llegar a acuerdos, es el amor de mi vida que es lo único que me importa”.

La colaboradora explicó, según consignó el medio, que aunque su hijo José María expuso con claridad los obstáculos económicos que dificultan la formalización del divorcio, ella no intervino en el matrimonio y, como declaró Olmedo, tampoco lo hará en el proceso de separación. “José María explicó muy bien los problemas económicos por los que no se ha firmado todavía, si no me metí en el matrimonio como bien dijo Paola, mucho menos me voy a meter en el divorcio”, afirmó Borrego, de acuerdo con lo publicado por 20minutos.

La telerrealidad y la exposición mediática han sido motivo de comentarios por parte de Borrego, quien señaló, según informó 20minutos, estar “encantada” de que Paola Olmedo participe en “¡De Viernes!” y en “Supervivientes”, dado que, en su opinión, esta circunstancia podría mejorar la situación de su nieto. Borrego aseguró no mantener conflictos con Olmedo y le deseó éxito en el concurso, agregando: “No tengo ningún problema con que sea mediática, la que no quería ser mediática ni pertenecer a una familia mediática era ella. Ella es la que se contradice”.

Respecto al avance del proceso de divorcio, Borrego manifestó, según reportó 20minutos, que hasta la fecha no existía ningún progreso significativo en la firma, a pesar de que el viaje de Olmedo a los Cayos Cochinos es inminente por su participación televisiva. Explicó, además, que, según su conocimiento, no se han tomado pasos concretos para la firma del acuerdo.

Borrego explicó que José María Almoguera ha ofrecido facilidades para resolver las diferencias, permitiendo, por ejemplo, el pago aplazado de ciertas circunstancias económicas en disputa. Sin embargo, señaló que cada intento de acuerdo se ha visto interrumpido por la introducción de nuevos puntos o modificaciones por parte de Olmedo, lo que ha obstaculizado el cierre del proceso. “José le ha dado todas las facilidades para que le pague poco a poco, pero cada vez que llegan a un acuerdo ella cambia un punto porque tienen pendientes muchas cosas”, aseguró Borrego según publicó 20minutos.

Durante su intervención en “Vamos a ver”, Borrego reiteró su intención de no tomar parte activa en las disputas judiciales y mediáticas, subrayando que lo único que busca evitar es que los conflictos perjudiquen al menor implicado. No obstante, advirtió públicamente a Olmedo, según publicaciones de 20minutos, que si llegase a causar daño a José María Almoguera, se vería obligada a posicionarse a favor de su hijo.

Borrego también comentó, según recogió el medio, que durante su ausencia en el plató se generaron controversias familiares relacionadas tanto con ella como con otros miembros de la familia, aunque optó por no pronunciarse sobre disputas ajenas como las que involucran a su sobrina Alejandra Rubio, Carlo Costanzia y Laura Matamoros.

La colaboradora concluyó su intervención manifestando el deseo de que los temas personales no afecten la relación con Olmedo más allá de las diferencias propias de un proceso de divorcio, según consignó 20minutos. El enfrentamiento, amplificado por la exposición mediática y la participación de Olmedo en dos espacios televisivos de relevancia, mantiene vigente la atención sobre la familia Borrego tanto en lo social como en lo mediático.