Bahréin denuncia un asalto a mano armada por individuos iraníes contra un buque en sus aguas

El Gobierno de Bahréin ha denunciado en las últimas horas de este martes un asalto a mano armada por parte de ciudadanos iraníes contra un buque bahreiní con tres personas a bordo, que fueron obligadas a entrar en aguas del país centroasiático y posteriormente liberadas.

El Ministerio del Interior ha asegurado en un breve comunicado que los tres marineros que se encontraban en la embarcación fueron "obligados a punta de pistola a salir de las aguas territoriales del Reino de Bahréin y entrar en aguas iraníes" en un asalto que tuvo lugar el pasado miércoles, 18 de febrero.

Según el testimonio de las víctimas, "les confiscaron uno de los motores del buque y otras pertenencias". "Los marineros indicaron que se vieron obligados a subir a bordo de una embarcación utilizada por los autores, que luego se dirigieron hacia aguas iraníes. Confirmaron además que los responsables del incidente eran ciudadanos iraníes y que fueron liberados aproximadamente tres horas después y se les permitió navegar de regreso a Bahréin", ha agregado la cartera ministerial.

El Gobierno ha asegurado que se reserva "el derecho a tomar las medidas legales necesarias" ante un suceso que "constituye una violación del Derecho Marítimo Internacional" y que, según ha advertido, se ha producido "en más de una ocasión, (...) por ciudadanos iraníes".

