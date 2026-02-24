Von der Leyen avisa a Orbán de que la UE entregará "de una manera u otra" el préstamo de 90.000 millones a Kiev

El desacuerdo respecto a las sanciones hacia Rusia y el bloqueo del préstamo a Ucrania por parte de algunos Estados miembros de la Unión Europea marcó uno de los puntos centrales de la reciente visita de Ursula von der Leyen a Kiev. La presidenta de la Comisión Europea, según publicó la prensa internacional, declaró durante una rueda de prensa desde la capital ucraniana que el préstamo de 90.000 millones de euros destinado a Ucrania se entregará independientemente de los vetos existentes. Esta afirmación surge tras el bloqueo impuesto por Hungría, cuyo primer ministro, Viktor Orbán, reiteró su negativa bajo el argumento de que la medida afecta su acceso a crudo ruso.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios, von der Leyen subrayó que “el préstamo fue acordado por los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo. Han dado su palabra. Esa palabra no puede romperse. Así que cumpliremos con el préstamo de una forma u otra. Déjenme ser muy clara: tenemos diferentes opciones y las utilizaremos”. Estas declaraciones buscan ratificar el compromiso comunitario con Ucrania, a pesar de la postura húngara que considera que las sanciones y el respaldo financiero perjudican su propio suministro energético.

La visita de Ursula von der Leyen a Kiev coincidió con el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Este contexto reforzó la relevancia política y simbólica de su mensaje, dirigido a tranquilizar tanto a las autoridades ucranianas como a otros miembros del bloque europeo respecto a la continuidad de la asistencia. El préstamo de 90.000 millones de euros se presentó como un mecanismo financiero clave para el sostenimiento de las finanzas estatales ucranianas frente a la guerra. La presidenta de la Comisión remarcó la existencia de múltiples vías y mecanismos legales y diplomáticos que la Unión Europea está dispuesta a implementar para desbloquear el préstamo, según detalló la prensa.

Durante la rueda de prensa, Ursula von der Leyen abordó también el futuro del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Según reportó la prensa europea, Hungría y Eslovaquia interpusieron un veto que obstaculizó la aprobación de nuevas medidas restrictivas destinadas a “seguir mermando los ingresos de Moscú y debilitando su maquinaria de guerra”, en palabras de la funcionaria. Consultada sobre la posibilidad de adoptar un paquete reducido de sanciones, von der Leyen aclaró que “las sanciones deben adoptarse por unanimidad” y especificó que esta regla permanecerá vigente. No obstante, insistió en que los trabajos para aprobar el vigésimo paquete continúan, recalcando su confianza en que será cuestión de tiempo antes de alcanzar un consenso dentro del Consejo Europeo.

Von der Leyen recordó que la Unión Europea ha logrado aprobar diecinueve paquetes de sanciones a lo largo del conflicto y enfatizó que cada uno requirió negociaciones complejas. “Ninguno fue fácil. Tuvimos que negociar cada paquete, pero por la experiencia de haber sacado adelante 19 paquetes, estoy convencida de que también vamos a aprobar el vigésimo. Es cuestión de tiempo, desde luego”, afirmó, según consignó la prensa internacional.

Por otro lado, la visita contó con la solicitud expresa del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien pidió a la Unión Europea que fijara una fecha precisa para la adhesión de Ucrania al bloque. Ursula von der Leyen respondió que Ucrania avanza “por buen camino” para convertirse en Estado miembro, pero no pudo precisar una fecha para el ingreso. Explicó que el acceso de Ucrania a la Unión Europea es “un proceso basado en méritos” y apuntó que la velocidad final dependerá del ritmo de reformas implementadas por Kiev. “Debo decir que Ucrania es extraordinaria en la rapidez con la que cumple las reformas necesarias”, expresó la presidenta de la Comisión, según recogieron varios medios presentes en la conferencia.

La dirigente europea reconoció las expectativas ucranianas de contar con una referencia temporal para su integración comunitaria y argumentó que las fechas no pueden fijarse unilateralmente. Von der Leyen reiteró, no obstante, la disposición de las instituciones europeas a apoyar a Ucrania en las reformas necesarias para cumplir los requerimientos de ingreso.

El contexto general de las declaraciones y la visita, según reproducen medios europeos, refuerza el mensaje de la Comisión Europea a favor de la unidad dentro del bloque, tanto en la entrega de financiamiento como en el régimen de sanciones contra Rusia. Ursula von der Leyen recalcó la obligación adquirida por los jefes de Estado en el Consejo Europeo, subrayando la importancia de la palabra dada y la existencia de mecanismos alternativos para sortear los bloqueos internos. Además, resaltó el esfuerzo conjunto de los Estados miembros en la adopción previa de los diecinueve paquetes de sanciones y su convicción de que el vigésimo se aprobará con el tiempo necesario para consolidar la política europea frente a la guerra en Ucrania.

Las intervenciones de Viktor Orbán y de los gobiernos de Hungría y Eslovaquia se presentan como el principal elemento de tensión interna, ya que demandan la reconsideración de las medidas que afectan sus intereses energéticos, en contraste con la postura mayoritaria del resto de Estados miembros que priorizan el apoyo a Kiev y el fortalecimiento de la presión económica sobre Rusia, según reflejó la información difundida por medios especializados.

El préstamo de 90.000 millones de euros y el avance del vigésimo paquete de sanciones se ubican en el eje de las políticas europeas para respaldar a Ucrania en su esfuerzo por resistir la invasión y para limitar la capacidad financiera rusa. Mientras tanto, las autoridades ucranianas mantienen expectativas sobre una mayor concreción tanto en los compromisos de ayuda económica como en el avance hacia la integración comunitaria, aspectos que marcarán la agenda inmediata de las relaciones entre Kiev y Bruselas.