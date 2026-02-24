Sheinbaum asegura que no hay "ningún riesgo" para los visitantes durante el Mundial

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que no hay "ningún riesgo" para la seguridad de los visitantes durante el Mundial de Fútbol 2026 a Guadalajara, epicentro en los últimos días de la violencia en el país tras la muerte del capo del narcotráfico 'El Mencho'.

"Todas las garantías, ningún riesgo", aseguró Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria, después de que el domingo y el lunes se registraran bloqueos de carreteras y ataques armados tras la muerte en una operación militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un pueblo al sur de Guadalajara.

México acogerá el partido inaugural del Mundial el 11 de junio en la capital y también tendrá varios encuentros de fútbol en otras dos ciudades: Guadalajara y Monterrey (norte).

Sheinbaum expresó su confianza que a lo largo de este martes se "normalice" la actividad, especialmente en Jalisco, donde, añadió, hay "más presencia" de militares que trabajan "todos los días por la seguridad y la paz" en México.

Según informó este lunes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, un total de 25 miembros de la Guardia Nacional fallecieron en enfrentamientos armados con miembros del CJNG tras la muerte de su líder.

Sheinbaum destacó que su Gobierno está trabajando para recuperar la normalidad, aunque subrayó que los casos de violencia de este lunes fueron "bastante menos" que los del domingo, cuando 'El Mencho' fue abatido en un operativo federal de las fuerzas especiales.

"Como ('El Mencho') era una persona de la relevancia que conocemos se genera esta situación durante el día domingo, y ayer ya fue bastante menos. Hoy esperamos que se normalice ya toda la actividad", añadió.

Asimismo, la mandataria negó que este operativo contra el líder del CJNG comporte un cambio en su estrategia de seguridad, que es "la misma" y se resume en "atención a las causas y cero impunidad".

"No hay nada fuera de la ley. No hay nada que haya cambiado", dijo al recordar que el capo del narcotráfico tenía una orden de arresto por su actividad criminal.

Este lunes la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó oficialmente la identidad de 'El Mencho' como uno de los fallecidos en el operativo militar, tras el análisis forense de su cuerpo.

'El Mencho', de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.