Sara Baras o Eva Yerbabuena participan en el 25 aniversario del Flamenco Festival de Nueva York con Fundación SGAE

La incorporación de nuevos espacios como el Museo Guggenheim, el Museo de Arte Metropolitano y la Biblioteca Nacional a la programación del Flamenco Festival de Nueva York marca una ampliación significativa en el alcance cultural del evento para su 25 aniversario. Desde este miércoles 25 de febrero y hasta el 15 de marzo, artistas consolidados como Sara Baras y Eva Yerbabuena compartirán escena con jóvenes talentos y figuras emergentes, presentando estrenos y colaboraciones que buscan fortalecer la proyección internacional del flamenco. De acuerdo con la información difundida por la Fundación SGAE, serán más de 180 participantes distribuidos en 16 compañías quienes desplegarán sus propuestas de cante, toque y baile en torno a 40 funciones, repartidas en 20 escenarios emblemáticos de ciudades clave de Estados Unidos como Nueva York, Miami, Tampa, Chicago y Boston.

Según publicó la Fundación SGAE, este festival que conmemora un cuarto de siglo desde su primera edición, representa una oportunidad para evocar la relación histórica entre la escena neoyorquina y el flamenco, subrayando la continuidad de este vínculo a través de una programación que abarca distintos estilos y generaciones. El New York City Center, el Jazz at Lincoln Center, Joe's Pub y Roulette figuran entre los recintos habituales que volverán a acoger el evento, a los que se suman por primera vez instituciones culturales de relevancia nacional. Esta diversificación de sedes permite llevar el flamenco a públicos variados y refuerza la estrategia de internacionalización, que es respaldada tanto por instituciones españolas como por aliados estadounidenses.

Tal como consignó la Fundación SGAE, el festival no solo contará con la presencia de figuras reconocidas internacionalmente como Manuel Liñán, Olga Pericet, Andrés Marín, Rocío Márquez, Dani de Morón, Gerardo Núñez y Antonio Rey, sino que también promueve la integración de nuevas voces del flamenco. La colaboración entre artistas consagrados y jóvenes promesas se refleja en proyectos como el de Ángeles Toledano, quien tras su participación en FlamencoEñe, la muestra para programadores internacionales impulsada por la Fundación SGAE, debutará en el festival el 7 de marzo en Roulette junto al guitarrista Benito Bernal. Este formato a dúo pondrá en diálogo su repertorio flamenco con guiños a Lorca y a La Argentinita, referentes insoslayables en la historia del género.

El medio Fundación SGAE también informó que otro de los nombres provenientes de FlamencoEñe que tendrán su primer acercamiento al público estadounidense será Álvaro Martinete, ganador del II Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía. Su actuación, prevista para el 11 de marzo en el Instituto Cervantes de Nueva York, girará en torno a la obra del guitarrista Mario Escudero. Martinete interpretará piezas representativas del repertorio de Escudero, complementando la ejecución musical con una charla didáctica donde se repasará la trayectoria del artista y su período de residencia en Nueva York, aportando así contexto histórico y enriqueciendo la experiencia del público.

La programación elaborada por el Flamenco Festival incluye además la presencia de artistas que han desarrollado parte de su carrera en el marco de proyectos internacionales de exportación del repertorio flamenco. Según precisó la Fundación SGAE, la alianza que mantiene desde hace casi una década con el festival ha sido determinante para abrir espacios y facilitar el encuentro entre programadores, intérpretes y nuevos públicos fuera de España.

A lo largo de estas semanas, el público estadounidense tendrá acceso a una diversidad de propuestas que abarcan el baile, el cante y la guitarra, con la intención de poner en valor la evolución y las distintas vertientes del flamenco contemporáneo. La agenda contempla funciones en recintos con trayectoria dentro del circuito neoyorquino, así como en nuevos espacios vinculados a las artes escénicas y visuales, ampliando de este modo las oportunidades de intercambio cultural.

La presencia de más de 180 profesionales del género en ciudades como Nueva York, Miami, Tampa, Chicago y Boston responde a una estrategia de descentralización del festival que busca fortalecer su posicionamiento como referente para la proyección internacional del flamenco. Según detalló la Fundación SGAE, este enfoque permite que se generen sinergias entre los distintos actores del ecosistema cultural, facilitando la circulación de artistas y el acceso a diferentes tipos de audiencias.

El Flamenco Festival de Nueva York, en su 25 aniversario, refuerza su papel como espacio de encuentro y experimentación para artistas del cante, el toque y el baile. La colaboración con entidades como la Fundación SGAE y la inclusión de creadores de varias generaciones sitúa al evento como un referente para el impulso y la internacionalización del flamenco, contribuyendo a afianzar la relación entre este género y el público estadounidense.