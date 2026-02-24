Rusia recalca que "trabaja para lograr la paz" en Ucrania pero alerta de la "intervención de Europa y EEUU"

El vocero presidencial de Rusia, Dimitri Peskov, reiteró que Moscú estima como condiciones indispensables para finalizar el conflicto en Ucrania la retirada de las fuerzas ucranianas de las regiones de Donbás y Novorrusia, la neutralidad militar y nuclear de Ucrania, el levantamiento de las sanciones impuestas por Occidente a Rusia y la eliminación de cualquier política ucraniana que consideren contraria a los intereses rusos o que tachen de neonazi. Así lo consignó la agencia estatal de noticias TASS, según informó el medio, este planteamiento forma parte de la postura defendida por el presidente ruso, Vladimir Putin, y fue destacado en el contexto del aniversario del inicio de las hostilidades.

Según publicó TASS, Peskov aseguró que el Gobierno ruso “sigue manteniendo una actitud consistente” respecto a la invasión lanzada hace cuatro años, remarcando que las autoridades permanecen comprometidas con una “solución” al conflicto. Las declaraciones del portavoz surgen al cumplirse un nuevo aniversario del comienzo de la ofensiva militar en territorio ucraniano y reflejan, de acuerdo con TASS, la visión oficial de Rusia ante el estancamiento de las negociaciones.

El Kremlin responsabilizó a la intervención tanto de Estados Unidos como de los países europeos de haber transformado la invasión en una confrontación de dimensiones más amplias. “Esto se ha convertido en una confrontación mucho más amplia entre Rusia y países occidentales”, señaló Peskov, tras acusar a estos actores de propiciar el deterioro de la situación y de perseguir “el objetivo de destruir nuestro país”, según reconoció la agencia TASS.

Rusia ha manifestado repetidamente, en declaraciones recogidas por TASS, que persigue “garantizar la seguridad de la población del este de Ucrania”, a la que describe como en situación de peligro vital en esa zona. El Ejecutivo ruso menciona este argumento como una de las justificaciones principales de la intervención militar iniciada en 2020. El Kremlin también sostiene que, a pesar de continuar con la denominada “operación militar especial”, permanece abierto a encontrar una salida política y diplomática, pero considera que Kiev, apoyado por naciones europeas y por Estados Unidos, obstaculiza cualquier avance negociador.

De acuerdo con el medio TASS, Moscú ha propuesto en distintas oportunidades entablar diálogos que tengan en cuenta sus condiciones. Peskov expresó que Ucrania y sus aliados occidentales han rechazado de manera reiterada estas propuestas, priorizando soluciones militares sobre alternativas diplomáticas. Estas acusaciones fueron reiteradas en los mensajes oficiales con motivo de la efeméride del conflicto.

El vocero del Kremlin detalló, de acuerdo a la información difundida por TASS, que Rusia considera que la implicación directa de los países occidentales elevó el nivel de las hostilidades, desplazando el conflicto del ámbito estrictamente bilateral a uno de confrontación más global. En sus palabras, la “operación militar especial”, como denominan a la ofensiva en Ucrania, devino en un escenario donde Rusia sostiene verse enfrentada a Occidente, con Estados Unidos y Europa como actores principales del apoyo a Kiev.

Al detallar la perspectiva rusa sobre posibles vías de finalización de las hostilidades, Peskov insistió —según TASS— en que Moscú no descarta la negociación, siempre y cuando las demandas planteadas por Putin sean consideradas en la mesa de diálogo. Estas demandas incluyen la desmilitarización del Gobierno ucraniano, la retirada total de las sanciones internacionales, y el fin de políticas legales o institucionales que Rusia califica como hostiles.

Según la recopilación de TASS, el Kremlin acusa que la negativa de Ucrania a negociar bajo estos parámetros, y la persistencia de respaldo militar y político de Occidente, prolongan el conflicto y dificultan el restablecimiento de la estabilidad en la región. La postura rusa, en consecuencia, liga la resolución de la guerra en Ucrania tanto a los movimientos y decisiones de Kiev como a la actitud de los principales países de la OTAN y la Unión Europea.

Las posturas expresadas por las autoridades rusas fueron difundidas intensamente en la cobertura del cuarto aniversario del inicio de la ofensiva, con el Gobierno central insistiendo en su disposición para considerar salidas negociadas frente a la crisis, y señalando como responsables de la continuidad del conflicto a los actores extranjeros involucrados.